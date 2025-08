Serie A2: Catania ingaggia Peppino Carbone

CATANIA- «Catania ha una grande storia. Saremo pronti e motivati: ci vediamo al palazzetto». E’ con queste parole che Peppino Carbone si presenta a Catania e ai catanesi in vista della nuova stagione pallavolistica in cui vestirà la maglia della Sviluppo Sud Catania nel ruolo di libero. Giocatore di grande esperienza, è un innesto di assoluto valore per la compagine etnea, che si assicura le prestazioni di un atleta solido, affidabile e carismatico. Classe 1996 ha legato quasi tutta la sua carriera alla storia del Palmi che è anche la sua città di nascita. Perché Peppino Carbone è figlio della sua terra e nella sua terra, Palmi, è riuscito ad alzare al cielo Coppa Italia e Supercoppa di Serie A3 nel 2024. Ora arriva a Catania, pronto a dare il massimo per una piazza calorosa e ambiziosa.

Nel suo primo messaggio ai tifosi etnei, Peppino Carbone non nasconde entusiasmo e determinazione: «A breve inizieremo la preparazione in vista della nuova stagione sportiva che sicuramente sarà impegnativa ma altrettanto stimolante. Il fatto di poterla disputare a Catania, che di per sé già ha un’importante storia pallavolistica alle spalle, accresce sicuramente in tutti quanti noi la motivazione per poter far bene. Per questo cercheremo di farci trovare pronti, positivi, con l’obiettivo di fare del nostro meglio, lavorare sodo e costruirci le nostre certezze volta dopo volta. Spero tanto di ritrovare lo stesso calore che da avversario ho riscontrato all’interno del PalaCatania, ne approfitto per salutare tutti i tifosi, augurarvi buona estate e a presto. Ci vediamo al palazzetto».