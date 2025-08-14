Volley Mercato: Andrea Gasparini, nuovo opposto per Catania

CATANIA- Andrea Gasparini, opposto ventinovenne lo scorso anno a Reggio Emilia, ha firmato un contratto che lo lega per l'imminente stagione di A2 Maschile alla Sviluppo Sud Catania. Con il suo arrivo, la società etnea aggiunge un tassello fondamentale al proprio progetto tecnico, puntando con decisione a una stagione da protagonista.
Originario di Como, Gasparini vanta una lunga carriera ai massimi livelli del volley nazionale. Atleta completo e di forte personalità, porta in dote non solo tecnica e potenza in attacco, ma anche leadership e capacità di fare la differenza nei momenti chiave della partita.
LA CARRIERA-
Andrea Gasparini (nato il 13 settembre 1996 a Como, 200 cm) ha fatto il suo esordio nel 2012, nella squadra di Malnate partendo dalle serie minori e raggiungendo la Serie B. Esordio in A2 nel 2018 con Cantù, poi ha alternato stagione in A3 e in A2 con Torino, Porto Viro e Aversa. Nelle ultime due stagioni ha difeso i colori della Conad Reggio Emilia in serie A2.
In totale, tra A2 e A3, ha collezionato 176 partite, realizzando oltre 1200 punti, compresi attacchi vincenti, battute vincenti, muri e ricezioni.
Le parole di Andrea Gasparini-
«Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Quando ho ricevuto la chiamata per venire a Catania non ci ho pensato due volte. È una società seria con un progetto importante e ambizioso, in una bellissima città. Sono molto felice di intraprendere questo nuovo percorso. Catania è una città con una grande storia pallavolistica e spero che dimostri questa passione che c’è per la pallavolo, che ho visto anche in questi anni in cui abbiamo giocato contro».