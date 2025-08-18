Volley Mercato: Raul Parolari ha firmato per Catania

Giocatore dalle ottime qualità tecniche e caratteriali, Parolari arriva a Catania con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il proprio contributo alla causa rossazzurra.

LA CARRIERA-

Raul Parolari, nato a Tione di Trento il 4 luglio 2003, è uno schiacciatore di 200 cm cresciuto nel florido vivaio della Trentino Volley, con cui ha completato l’intero percorso giovanile fino a esordire in prima squadra. Con la maglia dell’Itas Trentino ha vissuto anche l’esperienza della SuperLega nella stagione 2021/22, confrontandosi con i campioni del massimo campionato italiano e riuscendo anche a esordire nella massima serie. Successivamente ha proseguito la propria crescita con UniTrento Volley e poi due stagioni a Mantova in Serie A3, dove si è affermato come uno degli elementi più costanti e produttivi, mettendo in mostra ottime doti offensive, solidità in ricezione e un servizio incisivo.

Nel suo percorso ha collezionato complessivamente 69 presenze nelle competizioni maggiori, realizzando oltre 400 punti.

Le parole di Raul Parolari-

«Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa avventura a Catania. Per me sarà una sfida stimolante che non vedo l’ora di cominciare, ma soprattutto rappresenta una grande opportunità di crescita. Sono sicuro che venire a giocare a Catania sarà un’opportunità per fare bene e per crescere molto, lavorando con uno staff e una società che mi hanno dimostrato grande serietà e grande ambizione e voglia di migliorarsi tutti i giorni. So che il tifo rossazzurro è sempre stato molto caldo e spero che sia così anche per questa stagione, perché avremo bisogno della spinta e del calore dei nostri sostenitori».