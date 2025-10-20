Macerata vince la maratona di Catania

CATANIA- Una battaglia pallavolistica di oltre due ore ha battezzato, nel posticipo della 1a giornata, l'esordio stagionale di Sviluppo Sud Catania e Banca Macerata Fisiomed. I marchgiani con una prestazione caparbia e dalla grande tecnica, riescono a sbancare il Palacatania. Finisce 2-3 (28-26, 21-25, 21-25, 25-21, 10-15) una vera battaglia, caratterizzata davvero da un ottimo livello di pallavolo. La Banca Macerata Fisiomed lascia il primo set ai vantaggi, risale nel secondo e nel terzo parziale per poi portare via due punti d’oro da questa trasferta che sarà insidiosa per tutti. Rispetta le promesse e tutte le aspettative della vigilia il bomber biancorosso Novello, è lui il primo MVP dell’anno (28 punti).

I padroni di casa della Sviluppo Sud Catania partono con la diagonale principale formata da Pinelli e Nwachukwu, Marshall e Basic come laterali, Volpe-Balestra al centro, Carbone libero.

Macerata, oggi in tenuta biancoverde, si presenta in campo in Sicilia con Pedron in regia opposto a Novello, Zhelev e Karyagin sono gli schiacciatori-ricevitori, Fall e Ambrose i centrali, Gabbanelli in seconda linea.

La partita inizia in equilibrio, con le due squadre che giocano punto a punto fino al 12-12. Catania, grazie a un pallonetto preciso dell’opposto Arinze, riesce a riportarsi avanti, ma i biancoverdi non si lasciano sorprendere, rimanendo sempre ben saldi nel set. Un ace di Volpe e un errore in attacco ospite permettono alla Sud Sviluppo di allungare (19-14). Macerata reagisce con il muro del capitano Fall e un potente colpo di Zhelev dai nove metri, avvicinandosi fino al pareggio (23-23). Ai vantaggi, però, è il sempreverde Marshall a fare la differenza, con un muro decisivo che consente ai padroni di casa di chiudere il set 28-26.

Nel secondo parziale, Catania e Macerata si alternano al comando in maniera molto equilibrata. 8-7 prima il vantaggio dei padroni di casa, ma Fall e compagni rimangono in scia con Pedron che gestisce molto bene le sue bocche da fuoco (64% positività in attacco alla fine del set). Lo strappo arriva ed è a tinte marchigiane sul finale di set: si sapeva che la battuta potesse definirsi un’arma da sfruttare ed è così. Ambrose firma un ace, seguito da un Zhelev che, sempre dai nove metri, permette a Macerata di portarsi sul +4. Nonostante il tentativo di reazione dei siciliani, Karyagin non sbaglia sotto rete e Macerata chiude il set 21-25, pareggiando il conto dei set.

Nel terzo set la maratona continua, con l’equilibrio che regna sovrano. Catania reagisce, soprattutto col muro: prima Basic e poi Pinelli tentano l’allungo (15-12). Macerata non si fa intimorire e, grazie anche a qualche svarione rossoblù, raggiunge la parità a 21. Qui arriva l’impronta del bomber: Novello sale in cattedra al servizio, conquistando due ace consecutivi che spaccano in due il set. È un errore di Arinze che permette a Macerata di portarsi sul 21-25 e di ribaltare la situazione.

Nel quarto set, Catania parte con determinazione, grazie a un muro decisivo di Balestra che regala il +3 iniziale (6-3). Macerata risponde e raggiunge gli avversari sul 9-9. È però un doppio muro su Arinze e Pinelli che dà ai biancorossi il vantaggio (13-15). La pressione aumenta sulle spalle della Sud Sviluppo che, con grande carattere, ribaltano il set con un break di 7-1, volando sul 20-16. Nonostante gli sforzi degli ospiti, Arinze porta la contesa al tie-break (25-21).

La Banca Macerata Fisiomed inizia da padrone il tie break: un mani-out di Karyagin e tre muri consecutivi lanciano Fall e compagni sul +5 (2-7). Marshall, rispolverato dalla panchina, prova a riaprire la partita. Non stavolta, grazie alle magie di Pedron (prima, 9-13) e Novello che sancisce gioco-partita-incontro sul 10-15.

I protagonisti-

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- «Qualcosa è mancato, altrimenti avremmo vinto. Direi che la partita si è decisa con un turno di battuta di Novello nel terzo set: fino a quel momento il livello di gioco era simile, non bellissimo – ma ci sta, all’inizio del campionato. Quel turno ha cambiato un po’ l’inerzia del match, mettendoci un po’ d’insicurezza. Poi abbiamo reagito bene nel quarto set, ma non ci siamo sfruttati al meglio. Abbiamo perso Arinze in attacco, perché lo abbiamo servito poco e male. Sono aspetti che dobbiamo sistemare e capire, per imparare a valorizzarci meglio. Macerata è stata brava a sfruttare qualche tocco sporco a rete, un po’ di “schifo volley”, come si dice, che in realtà con le nuove regole non vorremmo più vedere. Oggi invece alcuni tocchi, anche attacchi in palleggio, sono stati concessi: loro sono stati bravi ad approfittarne. Di buono ci portiamo tante cose: numeri interessanti, che vanno migliorati, e la consapevolezza di aver affrontato un inizio difficile contro una squadra di grande potenzialità. E poi ci prendiamo un bellissimo ambiente, con tanti spettatori e un grande lavoro di ricucitura dopo lo scorso anno. Ho visto tante squadre giovanili di Catania presenti sugli spalti, e questo per noi è stupendo: speriamo che i risultati ci aiutino a portarne ancora di più al palazzetto. Per quanto riguarda il carattere, sono soddisfatto: questi ragazzi sono appassionati, lottano e si allenano con impegno. Non penso che ci saranno problemi da quel punto di vista. Se mai dovessimo riscontrare un calo di competitività o un atteggiamento sbagliato, interverremo. Oggi, piuttosto, si sono evidenziate alcune difficoltà tecniche (più che tattiche) ma siamo stati bravi ad adattarci ai cambiamenti di Macerata rispetto al precampionato. Tecnicamente dobbiamo crescere, e questo farà parte del nostro lavoro futuro».

Marco Novello (Banca Macerata Fisiomed Mc)- « La partita è stata davvero molto difficile, in casa loro e in un palazzetto in cui non è mai facile giocare. C’era tensione, come normale che sia, ma abbiamo cercato di mettere in campo tutta la grinta che avevamo e ci siamo riusciti. La chiave del match? Siamo rimasti sempre sul pezzo, concentrati, abbiamo giocato tutti i palloni e credo che alla fine questo ci abbia premiato. Come esordio ufficiale sono molto contento, mi aspettavo una partita combattuta e sono convinto che questo sarà solo un incipit di cosa ci «aspetta in campionato d’ora in poi! »,

Il tabellino-

SVILUPPO SUD CATANIA – BANCA MACERATA FISIOMED MC 2-3 (28-26, 21-25, 21-25, 25-21, 10-15) –

SVILUPPO SUD CATANIA: Pinelli 0, Basic 20, Volpe 10, Nwachukwu 23, Marshall 9, Balestra 7, Cottarelli 1, Gitto 2, Caletti (L), Torosantucci 0, Gasparini 0, Feri 3, Carbone (L). N.E. Parolari. All. Montagnani.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Pedron 3, Karyagin 25, Ambrose 5, Novello 28, Zhelev 14, Fall 8, Fabi 0, Garello 0, Diaferia 1, Gabbanelli (L), Dolcini (L), Becchio 0. N.E. Talevi. All. Giannini.

ARBITRI: Grossi, Adamo.

Durata set: 35′, 32′, 29′, 30′, 17′; tot: 143′.

MVP: Marco Novello (Banca Macerata Fisiomed Mc()