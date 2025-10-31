Le capolista Pineto e Aversa contro le marchigiane

Il fine settimana si prepara ad un'altra giornata dagli alti contenuti tecnici ed agonistici. dopo due giornate in vetta una coppia a punteggio pieno, Pineto ed Aversa, con Brescia che insegue ad un punto. La giornata propone un anticipo alle 16.00 di sabato 1 novembre tra Rinascita Lagonegro e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i Tucani che hanno 1 solo punto di ritardo dalla testa della classifica. La maratona domenicale prende il via alle 16.00 con la difesa del primo posto da parte dell’Abba Pineto, che attende la Banca Macerata Fisiomed MC.

Due i faccia a faccia alle 17.30: Campi Reali Cantù in casa contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone nel proprio quartier generale contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Cala il sipario sulla 3ª giornata con un trittico di partite dal fischio d’inizio alle 18.00. La matricola Romeo Sorrento ospita la Sviluppo Sud Catania, mentre l’Essence Hotels Fano riceve la visita della Virtus Aversa, una delle due capoliste. Imperdibile la sfida tra due Club con esperienza in SuperLega, ovvero Consar Ravenna e Prisma La Cascina Taranto.

Turno al via con la 15ª sfida tra Rinascita Lagonegro e Gruppo Consoli Sferc Brescia. Dopo un esordio rivedibile, i lucani si sono rifatti domenica in casa con Cantù e vogliono il bis. Gli ospiti sono imbattuti, a 1 punto dalla vetta e avanti 10-4 nei precedenti. Nei roster l’unico ex è Giacomo Raffaelli, 1 muro ai 100 in Regular Season. Obiettivo inseguito anche dal rivale Manuele Lucconi.

L’Abba Pineto, locomotiva a 6 punti come Aversa, vuole difendere la leadership davanti ai propri tifosi contro la Banca Macerata Fisiomed MC, imbattuta e a quota 4 dopo due maratone. Abruzzesi avanti 5-2 nei precedenti. Il team marchigiano ritrova da rivale Lorenzo Calonico. In Regular Season Paolo Di Silvestre è a -15 dai 1.000 punti, Giancarlo Pesare e Antonino Suraci alla gara n. 200, sul fronte opposto Marco Novello è alla n. 100.

Forte del fattore campo e dei 6 successi su 8 precedenti, la Campi Reali Cantù, unica squadra ancora a quota zero, cerca la prima vittoria nel torneo contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che ha lo stesso obiettivo avendo accumulato 1 solo punto in due turni. L’unico ex nei roster è Lorenzo Magliano. In Regular Season Gaetano Penna è – 4 dai 500 punti, sul fronte opposto Giulio Pinali a -22 dai 1.000.

Spareggio per la classifica tra dirimpettaie a 3 punti. Dopo lo stop per 3-1 in Campania, la Tinet Prata di Pordenone ospita la Emma Villas Codyeco Lupi Siena per il sesto faccia a faccia, con i padroni di casa avanti 3-2 nel bilancio dei precedenti, ma con gli ospiti reduci dal promettente 3-1 su Catania. Kristian Gamba è a 16 sigilli dai 2.500 punti in Regular Season.

Tanta fame di vittoria da una parte e dall’altra al PalAtigliana. Con 1 solo punto in classifica in due match e all’inseguimento del primo successo stagionale, la matricola Romeo Sorrento e Sviluppo Sud Catania si fronteggiano con pochi margini di errore per non perdere terreno sulle rivali. Precedenti in equilibrio (2-2). L’unico ex nei roster è Andrea Baldi, nel 2023/24 in Sicilia. Tra gli ospiti il palleggiatore Riccardo Pinelli è alla gara n. 400 in carriera.

Dopo l’exploit interno, l’Essence Hotels Fano non si è ripetuta in trasferta e cerca conforto nel pubblico amico contro la Virtus Aversa degli ex Mattia Raffa e Alessio Tallone (1 attacco vincente ai 1.000 in Regular Season). Il team campano ha 6 punti come Pineto e ha vinto i due precedenti con i marchigiani. Matheus Motzo è a 3 attacchi vincenti dal traguardo dei 2.500 in carriera.

Sfida suggestiva tra Consar Ravenna e Prisma La Cascina Taranto, due Club che hanno associato il loro nome alla SuperLega Credem Banca, categoria in cui sono andati in scena gli unici due precedenti, vinti in tre set dagli ionici. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica. Due ex in campo: da una parte Riccardo Goi, dall’altra Elia Bossi. Altrettanti in panchina, su un fronte il secondo allenatore Saverio Di Lascio, sull’altro l’head coach Gianluca Graziosi.

Rinascita Lagonegro - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Turno al via con la 15ª sfida tra Rinascita Lagonegro e Gruppo Consoli Sferc Brescia. Dopo un esordio rivedibile, i lucani si sono rifatti domenica in casa con Cantù e vogliono il bis. Gli ospiti sono imbattuti, a 1 punto dalla vetta e avanti 10-4 nei precedenti. Nei roster l’unico ex è Giacomo Raffaelli, 1 muro ai 100 in Regular Season. Obiettivo inseguito anche dal rivale Manuele Lucconi.



PRECEDENTI: 14 (10 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Giacomo Raffaelli a Brescia Atlantide nel 2024/25

Giacomo Mastracci (Rinascita Lagonegro)- «Aver vinto domenica in casa con Cantù ha consolidato il nostro percorso di crescita, inoltre ci stiamo allenando bene e ad alta intensità, dando i giusti meriti ai tecnici e alla nostra fame. Sabato ci aspetta una gara molto difficile, questa settimana abbiamo spinto di più in allenamento per farci trovare pronti. Giocheremo ancora davanti al nostro meraviglioso pubblico e non vogliamo deluderlo ».

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- «Sarà una partita complicata come tutte le trasferte in questa stagione, noi siamo reduci da una buona gara contro Fano e per poter portare a casa il risultato servirà la continuità mostrata domenica negli ultimi tre set. Lagonegro è un sestetto con un ottimo cambio-palla e sarà necessaria da parte nostra una prestazione concreta in fase break. In questa fase del campionato si sta costruendo ancora il gioco di squadra ed è determinante concentrarsi sull'approccio alla partita per poter continuare a crescere come gruppo ».



Abba Pineto - Banca Macerata Fisiomed MC

L’Abba Pineto, locomotiva a 6 punti come Aversa, vuole difendere la leadership davanti ai propri tifosi contro la Banca Macerata Fisiomed MC, imbattuta e a quota 4 dopo due maratone. Abruzzesi avanti 5-2 nei precedenti. Il team marchigiano ritrova da rivale Lorenzo Calonico. In Regular Season Paolo Di Silvestre è a -15 dai 1.000 punti, Giancarlo Pesare e Antonino Suraci alla gara n. 200, sul fronte opposto Marco Novello è alla n. 100.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 5 successi Abba Pineto)

EX: Lorenzo Calonico a Macerata nel 2019/20, 2020/21

Stefano Trillini (Abba Pineto)- « Sicuramente siamo molto soddisfatti della trasferta di Porto Viro. Eravamo fuori casa, ci tenevamo a dare un segnale in questo senso e l’abbiamo dato. Quest'anno non sarà facile in tutte le trasferte perché, visto il livello molto alto di ogni squadra in casa, cercheranno tutte di fare bene. Quindi la trasferta sarà tosta e noi ne siamo usciti benissimo con un 3-0 convincente. Ora ci aspetta Macerata. Sappiamo che si tratta di un'ottima squadra. Li abbiamo affrontati in pre campionato, quindi siamo consapevoli che sarà tosta, ma possiamo giocarcela. La classifica? Mi piace tantissimo, anche se per ora in realtà conta poco però dobbiamo cercare di restare tra le prime. L'obiettivo è quello di far bene. Noi ce la metteremo tutta per restare dove siamo ».

Matteo Pedron (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Come inizio campionato, non ci possiamo assolutamente lamentare per quanto riguarda i risultati. Sono sicuramente due vittorie che fanno bene al morale sia della squadra che dei nostri tifosi, due tie-break in cui abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà, abbiamo sempre mantenuto lucidità e voglia di combattere. Domenica a Pineto sarà una altra battaglia in cui dovremmo essere bravi ad alzare ulteriormente il nostro livello di gioco. Loro sono una squadra molto completa che esprime un ottima pallavolo in tutti i fondamentali. Sappiamo che sarà difficile ma noi ci proveremo in tutti i modi ».

Campi Reali Cantù - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Forte del fattore campo e dei 6 successi su 8 precedenti, la Campi Reali Cantù, unica squadra ancora a quota zero, cerca la prima vittoria nel torneo contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che ha lo stesso obiettivo avendo accumulato 1 solo punto in due turni. L’unico ex nei roster è Lorenzo Magliano. In Regular Season Gaetano Penna è – 4 dai 500 punti, sul fronte opposto Giulio Pinali a -22 dai 1.000.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Campi Reali Cantù, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Lorenzo Magliano a Cantù nel 2023/24

Gabriele Maletto (Campi Reali Cantù)- « Sarà una sfida alla pari, entrambi con una grande voglia di rifarsi dopo un inizio così così. Conosco personalmente Nicola Zonta, che sarà una piacere rivedere dopo anni che non ci incontriamo sui campi. Sappiamo che sono una squadra molto forte a muro e in attacco, soprattutto con il loro opposto Pinali, reduce da una grande stagione con Cuneo. Dopo Lagonegro siamo corsi ad allenarci e a capire cosa non abbia funzionato domenica scorsa. Ci aspetta una bella partita, e cercheremo di farci trovare il più pronti possibile ».

Gabriele Chiloiro (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una partita molto importante, più per noi stessi che per il prosieguo del campionato. Conosciamo bene le nostre qualità e abbiamo voglia di mostrarle a tutti. Dobbiamo ripartire dall’ultimo set che abbiamo giocato contro Pineto in cui si sono viste molte cose buone. Una vittoria ci darebbe la carica giusta per continuare a lavorare con la consapevolezza di chi siamo realmente. Cantù è una squadra molto fisica e, come noi, sarà agguerritissima per conquistare la prima vittoria stagionale. Dovremo essere bravi a gestire i vari momenti di difficoltà che si presenteranno, approcciando subito la partita con aggressività e lottando fino all’ultimo pallone. Dal punto di vista tecnico sarà cruciale migliorare al servizio, limitando gli errori, e subire meno ace possibili ».

Tinet Prata di Pordenone - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Spareggio per la classifica tra dirimpettaie a 3 punti. Dopo lo stop per 3-1 in Campania, la Tinet Prata di Pordenone ospita la Emma Villas Codyeco Lupi Siena per il sesto faccia a faccia, con i padroni di casa avanti 3-2 nel bilancio dei precedenti, ma con gli ospiti reduci dal promettente 3-1 su Catania. Kristian Gamba è a 16 sigilli dai 2.500 punti in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Nessuno

Alberto Benedicenti (Tinet Prata di Pordenone)- « Sapevamo che Aversa era una delle squadre che si è rinforzata di più e quindi abbiamo preparato con attenzione il match. Purtroppo la fase cambiopalla, che solitamente è un nostro punto di forza, non ha funzionato al meglio. Da lì è partito tutto: in battuta siamo andati con meno serenità e di conseguenza il gioco nel complesso è risultato meno fluido. Adesso ci tocca un altro osso duro come Siena. Vogliamo ripartire dal nostro palazzetto e dal nostro pubblico perchè giocare qui non è mai semplice. Dopodiche vogliamo iniziare a metterli sotto pressione a partire dal servizio, ma soprattutto dovremo pensare alla qualità del nostro gioco. La A2 è un campionato competitivo ed equilibrato ed ogni settimana non puoi far scendere il ritmo del tuo gioco altrimenti paghi dazio ».

Romeo Sorrento - Sviluppo Sud Catania

Tanta fame di vittoria da una parte e dall’altra al PalAtigliana. Con 1 solo punto in classifica in due match e all’inseguimento del primo successo stagionale, la matricola Romeo Sorrento e Sviluppo Sud Catania si fronteggiano con pochi margini di errore per non perdere terreno sulle rivali. Precedenti in equilibrio (2-2). L’unico ex nei roster è Andrea Baldi, nel 2023/24 in Sicilia. Tra gli ospiti il palleggiatore Riccardo Pinelli è alla gara n. 400 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Sviluppo Sud Catania, 2 successi Romeo Sorrento)

EX: Andrea Baldi a Acicastello nel 2023/24

Vicente Parraguirre (Romeo Sorrento)- « Domenica abbiamo avuto una partita difficile contro una buona squadra. Facciamo ottime cose durante il set e dobbiamo continuare a lavorare per farle durare più a lungo, soprattutto in questo campionato dove il livello è molto alto e dobbiamo essere concentrati per tutta la partita. Per tutta questa settimana ci stiamo preparando per la partita contro il Catania in casa con i nostri tifosi. Voglio invitare tutti i tifosi della Romeo Sorrento a venire a vederci, sarà una grande partita. Daremo il massimo, l'atmosfera al palazzetto è fantastica ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Noi chiaramente dobbiamo migliorare, in tutti gli aspetti del gioco. Questa squadra ha fatto vedere nel precampionato e in alcune partite un buon livello di gioco, ma serve maggiore continuità. La prima gara è stata equilibrata, mentre nella seconda, oltre a riconoscere il merito dell’avversario che ha risolto situazioni complicate con colpi importanti di Randazzo e Nelli, abbiamo pagato qualcosa in termini di prontezza e di efficacia in attacco e battuta. Stiamo lavorando molto sul sistema di attacco, perché i nostri numeri finora sono sotto gli standard che ci siamo dati. A Sorrento sarà una partita complicata, in un ambiente caldo e non facile, ma ci stiamo preparando per esprimere un gioco migliore rispetto a Santa Croce, perché sappiamo di poterlo fare ».

Essence Hotels Fano - Virtus Aversa

Dopo l’exploit interno, l’Essence Hotels Fano non si è ripetuta in trasferta e cerca conforto nel pubblico amico contro la Virtus Aversa degli ex Mattia Raffa e Alessio Tallone (1 attacco vincente ai 1.000 in Regular Season). Il team campano ha 6 punti come Pineto e ha vinto i due precedenti con i marchigiani. Matheus Motzo è a 3 attacchi vincenti dal traguardo dei 2.500 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Virtus Aversa)

EX: Mattia Raffa a Fano nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Alessio Tallone a Fano nel 2019/20, 2020/21

Simone Roscini (Viceallenatore Essence Hotels Fano)- « Aversa ha giocatori di qualità, alcuni appena inseriti e altri nuovi ma di esperienza come i due centrali Volpato e Mattei, così come i due giocatori di banda Tallone e Tiozzo. Per poi non dimenticare il libero Raffa, giocatore affidabile e grande ex della partita. Prima Brescia, poi Aversa. Insomma il calendario non è stato benevolo con Fano con la prima che sulla carta è la più forte, ma Aversa ha grandi ambizioni. I campani hanno cambiato molto acquistando però atleti di assoluto livello e mantenendo la coppia Garnica-Motzo che già nella scorsa stagione ha fatto vedere grandi cose ».

Consar Ravenna - Prisma La Cascina Taranto

Sfida suggestiva tra Consar Ravenna e Prisma La Cascina Taranto, due Club che hanno associato il loro nome alla SuperLega Credem Banca, categoria in cui sono andati in scena gli unici due precedenti, vinti in tre set dagli ionici. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica. Due ex in campo: da una parte Riccardo Goi, dall’altra Elia Bossi. Altrettanti in panchina, su un fronte il secondo allenatore Saverio Di Lascio, sull’altro l’head coach Gianluca Graziosi.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Riccardo Goi a Taranto nel 2020/21; Elia Bossi a Ravenna nel 2016/17 - Allenatori: Saverio Di Lascio a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Riccardo Goi (Consar Ravenna)- « Affrontiamo una delle squadre da battere di questo campionato. Taranto fa parte di quel lotto di 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine per vincere e l'ingaggio di Lawani conferma tutte le sue ambizioni. Per me personalmente sarà anche un piacere ritrovare da avversario Taranto: lì ho vissuto un'esperienza bellissima, conclusa con la promozione in SuperLega. Noi siamo reduci da due partite in cui abbiamo alternato picchi di alta pallavolo a fasi di gioco in cui ci siamo un po' persi. Stiamo lavorando per arrivare ad esprimere una continuità di rendimento nella stessa gara il prima possibile ».

Riccardo Gollini (Prisma La Cascina Taranto)- « Domenica ci aspetterà Ravenna, sicuramente un avversario ostico, lo sappiamo. È una squadra solida, che ha disputato due tie-break nelle prime due giornate, quindi una formazione che lotta e non molla mai. Noi ci faremo trovare pronti a una vera e propria sfida di carattere con le consapevolezze ottenute con l'ultima vittoria in casa con Sorrento. Questa settimana lavoriamo proprio in questa direzione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 1 novembre 2025, ore 16.00

Rinascita Lagonegro – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Merli Maurizio, Chiriatti Stefano

Domenica 2 novembre 2025, ore 16.00

Abba Pineto – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Marconi Michele, Pernpruner Marco

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Grossi Dario, Adamo Giorgia

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Gasparro Mariano, Clemente Andrea

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Sessolo Maurina, Angelucci Claudia

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Virtus Aversa Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Marotta Michele

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Jacobacci Sergio, Nava Stefano

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 6, Virtus Aversa 6, Gruppo Consoli Sferc Brescia 5, Banca Macerata Fisiomed MC 4, Tinet Prata di Pordenone 3, Essence Hotels Fano 3, Consar Ravenna 3, Rinascita Lagonegro 3, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 3, Prisma La Cascina Taranto 3, Romeo Sorrento 1, Sviluppo Sud Catania 1, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 1, Campi Reali Cantù 0.