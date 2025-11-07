Aversa e Pineto difendono il primato contro Ravenna e Brescia

ROMA -In A2 Maschile sarà una quarta giornata di andata di grandi sfide. Sei partite andranno in scena domenica 9 mentre lunedì 10 si giocherà la partitissima fra Brescia e Pineto .

Le prime della classe, Pineto e Aversa, viaggiano a pieni giri con un en plein di 9 punti in tre giornate. A tallonarle con una lunghezza di ritardo c’è Brescia.

Fischio d’inizio su due campi domenica alle 16.00: la Sviluppo Sud Catania ospita l’Essence Hotels Fano, mentre la Prisma La Cascina Taranto accoglie la Tinet Prata di Pordenone. Alle 17.00 si accendono i riflettori del PalaParenti di Santa Croce sull’Arno per la sfida tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Campi Reali Cantù. Due le sfide alle 18.00: Banca Macerata Fisiomed MC attende la Romeo Sorrento, l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro scende in campo tra le mura amiche contro la Rinascita Lagonegro. L’ultimo match domenicale è il confronto delle 19.00 tra Virtus Aversa e Consar Ravenna. Per il confronto più atteso della due giorni bisogna attendere lunedì: in campo alle 19.00 Gruppo Consoli Sferc Brescia e la capolista Abba Pineto, con i Tucani a -1 dalla coppia di testa. Tutte le sfide di Serie A2 Credem Banca saranno visibili in modalità gratuita su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Sviluppo Sud Catania - Essence Hotels Fano

Prima del terzo faccia a faccia in Serie A tra Sviluppo Sud Catania ed Essence Hotels Fano il bilancio è di una vittoria a testa. In classifica i padroni di casa si sono portati a 4 punti con il blitz lampo a Sorrento, mentre il team ospite è fermo a 3 dopo il ko interno con Aversa. Tra gli etnei Carmelo Gitto è a -5 dai 2.500 punti in Regular Season e Luka Basic è a -26 dai 1.000 punti in Italia.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Sviluppo Sud Catania, 1 successo Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Riccardo Pinelli (Sviluppo Sud Catania)- « Dopo una bella prestazione a Sorrento, arriviamo a questa partita pronti, più convinti anche di quelle che sono le nostre potenzialità. Abbiamo espresso una discreta pallavolo e sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Questa settimana abbiamo lavorato per migliorare il nostro livello di gioco e alcune situazioni che non sono andate come vorremmo. Ci aspetta una bella battaglia: Fano arriverà aggressiva, cercherà di metterci in difficoltà con la battuta e noi dovremo essere bravi ad accettare quei momenti, per poi imporre la nostra aggressività e il nostro gioco. Non ci siamo mai demoralizzati anche dopo Siena ma dopo una vittoria così convincente, sentiamo di essere sulla strada giusta. Affronteremo questa partita con la giusta carica e con il lavoro quotidiano che stiamo facendo in palestra ».

Pietro Merlo (Essence Hotels Fano)- « Al di là della trasferta lunga, che comunque presenta i suoi pericoli, sfideremo una squadra con nomi importanti in un Palazzetto enorme e dispersivo. Dovremo essere bravi a capire gli errori commessi nelle ultime due partite perse e fare la nostra gara. Nelle ultime due partite abbiamo tenuto bene il campo nella prima metà della contesa, poi sono venuti fuori gli attuali nostri limiti. Su questi dobbiamo lavorare e capire come migliorare. Affrontare squadre forti all’inizio stagione può risultare un buon banco di prova per poi essere pronti a giocare contro avversari del nostro livello ».

Prisma La Cascina Taranto - Tinet Prata di Pordenone

Crocevia tra Prisma La Cascina Taranto e Tinet Prata di Pordenone, con Alessio Alberini alla partita n. 100 in Regular Season. La formazione di casa viene dallo stop a Ravenna e ha centrato tra le mura amiche gli unici 3 punti, mentre il gruppo friulano si è portato ai piedi del podio con 6 punti battendo Siena 3-0. Tra gli ospiti Kristian Gamba insegue l’attacco vincente n. 2.500.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Oleg Antonov (Prisma La Cascina Taranto)- « Arriva Prata, una delle squadre più forti del campionato. Sarà una partita sicuramente difficile e dobbiamo prepararci a questo. Noi abbiamo voglia di rivalsa, dopo l’ultima sconfitta. Ci stiamo preparando al meglio in questa settimana di allenamenti dove daremo il massimo per affrontare la gara pronti e con tutti i mezzi necessari ad affrontare i momenti di difficoltà ».

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Tornare a vincere dopo una brutta uscita come quella di Aversa ci ha dato la carica per affrontare con il giusto piglio le prossime partite. Con Siena, nonostante un avversario di tutto rispetto, non abbiamo mai mollato la presa e siamo stati concreti e decisi. Taranto potrà schierare per la prima volta l'opposto Lawani, ma noi prepareremo la partita come capita spesso nei primi turni quando non ci si può affidare troppo ai dati statistici. Il focus sarà sul nostro campo perchè sappiamo che giocando in una certa maniera dovrà preoccuparsi anche l'avversario. In settimana abbiamo curato bene alcune cose che sono andate meno bene in queste gare. L'attenzione sarà comunque massima per l'eccellente roster dei pugliesi e perchè in questi turni il fattore campo si è rivelato decisivo ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Campi Reali Cantù

Sfida n. 13 tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Campi Reali Cantù, con i toscani avanti 9 a 3 nei precedenti. In palio tre punti chiave per risalire la china. La squadra di casa viene dallo stop a Prata ed è ferma a 3 punti. I canturini, che sfidano gli ex Marco Bragatto e Federico Compagnoni (centesima in Regular Season), hanno racimolato 1 punto interno con Porto Viro.

PRECEDENTI: 12 (3 successi Campi Reali Cantù, 9 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Marco Bragatto a Cantù nel 2024/25; Federico Compagnoni a Cantù nel 2022/23

Federico Compagnoni (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Sicuramente è un'occasione che dobbiamo sfruttare per il prosieguo del nostro campionato, soprattutto dopo una partita obiettivamente negativa come quella di Prata. Abbiamo bisogno di punti, senza però farci venire l'ansia del risultato. Noi dovremmo guardare la nostra metà campo, nel senso che dobbiamo fare bene la nostra battuta, la nostra ricezione, murare bene. Cantù secondo me ha un opposto molto valido, l’ha dimostrato nell'ultima partita facendo 34 punti. Ha anche alcuni giocatori di esperienza come Candeli che ha anni di esperienza in A2. Sicuramente non dobbiamo prenderla sottogamba perché altrimenti potrebbero metterci sotto, cosa che non vogliamo ».

Nicola Candeli (Campi Reali Cantù)- « Sappiamo che sarà una partita difficile: loro sono una squadra forte, che è stata costruita per fare bene, e lo si capisce leggendo il roster, composto da giocatori esperti e che hanno fatto anche la SuperLega. Dovremo pensare alla nostra parte del campo, a cercare di fare il meglio possibile, e a mantenere più lucidità nei momenti delicati dei set, che probabilmente ci è mancata soprattutto nell'ultima partita. Ma sono anche convinto che con l'approccio giusto possiamo pensare di fare un buon match. Non voglio pensare troppo al risultato, ma piuttosto al nostro approccio alla sfida, che deve essere a mente libera cercando di dare il massimo sia a livello tecnico che a livello caratteriale. Loro cercheranno il riscatto in casa, noi dovremo dare il massimo per portare via il miglior risultato possibile ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Romeo Sorrento

Reduci da due sconfitte nette nell’ultimo turno, la Banca Macerata Fisiomed MC e la Romeo Sorrento, alla gara n. 200 di Calogero Tulone, vogliono rialzarsi. I marchigiani hanno 4 punti in classifica e si sono imposti nei 2 precedenti con i campani, ultimi a quota 1 come Cantù e pronti a sfidare un fresco ex, Alessandro Becchio. Da una parte Bara Fall è a 14 punti da 1.000 in Italia e a Marco Novello mancano 18 attacchi vincenti per i 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Alessandro Becchio a Massa Lubrense nel 2024/25

Alessandro Becchio (Banca Macerata Fisiomed MC)- «Arriviamo a questa sfida con la consapevolezza che il passo falso di Pineto sia stato leggermente "bugiardo". Siamo rimasti in partita e abbiamo lottato fino all'ultimo in tutti i set contro la squadra che, in questo momento, è forse quella più in forma del campionato. Vogliamo ora affrontare la partita di Sorrento con la giusta determinazione, mantenendo alto il morale e sfruttando soprattutto il fattore campo. Per me, inevitabilmente, sarà un appuntamento molto importante ed emozionante. Non vedo l'ora di ritrovare una squadra con la maggior parte dei componenti con cui ho condiviso lo scorso anno una stagione incredibile! Loro sono una squadra molto interessante che si è rafforzata durante l'estate per farsi trovare pronta in questa categoria, soprattutto per la profondità della rosa. Non ci fidiamo dell'inizio del loro campionato, meritavano qualche punto in più e proprio per questo dovremo affrontarli come una squadra con molte soluzioni e che non molla mai ».

Calogero Tulone (Romeo Sorrento)- « La sconfitta di domenica scorsa ci fa pensare e riflettere che dobbiamo lavorare meglio in settimana, analizzare le cose fatte male e cercare di fare meno errori possibili la partita successiva. Domenica a Macerata dovrà scendere in campo una Romeo Sorrento più fiduciosa, prima in sè stessa e poi nella squadra, perché se mettiamo fiducia in noi stessi poi la fiducia si somma, quindi dobbiamo essere più sicuri e proseguire in maniera leggermente più spavalda, senza preoccuparci troppo dell'errore ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Rinascita Lagonegro

Equilibrio di ferro tanto nei precedenti, con due successi a testa, quanto in classifica, come dirimpettaie a 3 punti. La parola d’ordine è non fallire per Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Rinascita Lagonegro. Il team veneto viene dal tie-break corsaro a Cantù, i lucani sono caduti 3-0 in casa con Brescia. In Regular Season da una parte Giulio Pinali è a 6 punti dal traguardo dei 1.000, dall’altra Diego Cantagalli mira ai 2.000 attacchi vincenti, ora a -3.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Rinascita Lagonegro, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Nessuno

Giulio Pinali (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare al massimo il fattore campo. L'obiettivo è vincere, con qualsiasi punteggio, ma proveremo in tutti i modi a conquistare l’intera posta in palio. Dal punto di vista mentale servirà un buon approccio. Tecnicamente, possiamo incidere soprattutto con la battuta, anche per le dimensioni particolari del nostro palazzetto. Nelle ultime settimane stiamo andando bene anche in attacco e a muro, ma dobbiamo fare meglio un po’ tutto, cercando soprattutto di avere maggiore continuità e di uscire più velocemente dai momenti di difficoltà. Lagonegro arriverà qui molto agguerrita: è una neopromossa ma ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque, per cui ci aspetta una battaglia. Dovremo essere bravi a gestire i momenti caldi senza farci sopraffare. Il duello con Cantagalli? È un ottimo opposto, ma io non gioco solo contro di lui, bensì contro tutta la squadra avversaria ».

Lorenzo Esposito (Rinascita Lagonegro)- « La settimana di allenamenti è andata molto bene, stiamo lavorando sodo per arrivare a Porto Viro nelle migliori condizioni. Domenica sarà una battaglia, Porto Viro è un avversario solido, organizzato e con un ottimo ritmo. Serviranno ordine, pazienza nei frangenti più lunghi dello scambio e capacità di restare lucidi dalla prima all’ultima palla ».

Virtus Aversa - Consar Ravenna

Due vittorie a testa nei precedenti all’antivigilia della quinta battaglia sportiva tra Virtus Aversa e Consar Ravenna, con i campani in cima alla classifica con 9 punti insieme a Pineto dopo il blitz a Fano e i romagnoli al quarto posto a -3 dalla vetta dopo il 3-1 contro Taranto. Gli ospiti ritrovano da rivali Gabriel Garnica a Alessio Tallone. Da una parte Matheus Motzo è a 3 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera, dall’altra Hristiyan Dimitrov è a 16 dai 1.000 punti.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Virtus Aversa, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10; Alessio Tallone a Ravenna nel 2024/25

Giacomo Tomasello (Allenatore Virtus Aversa)- « Sicuramente siamo contenti, le sensazioni sono molto positive. I ragazzi hanno approcciato bene queste tre gare, quindi siamo molto soddisfatti. Naturalmente dobbiamo ancora crescere in qualcosina, ma penso che nelle prossime settimane abbiamo il potere di farlo. Lavoriamo molto su noi stessi, su ciò che funziona e su ciò che va migliorato: la fiducia nel gruppo e nel lavoro che stiamo facendo in palestra è massima. Ravenna è una squadra molto competitiva e non dobbiamo lasciarla giocare. Quello a cui puntiamo è la coesione dentro il campo: mi fa piacere vedere che i ragazzi sono uniti anche fuori, ed è un aspetto che può rendere più semplice e naturale il nostro gioco. Il pubblico sarà tantissimo: più gente viene al palazzetto, più noi ci sentiamo in dovere di fare una prestazione maiuscola. Con l'apporto dei tifosi tutto diventa un po’ più semplice ».

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Ci attende una partita molto difficile contro una Virtus Aversa che, come era lecito attendersi, si trova già in vetta alla classifica perchè è una delle squadre più attrezzate del campionato. E' stata costruita per provare a salire in SuperLega, avendo giocatori di grande qualità in ogna zona e un palleggiatore esperto, capace di alzare palle perfette. Noi abbiamo il morale alto dopo il successo per 3-0 con Taranto e affronteremo questa gara con entusiasmo e con fiducia. La stiamo preparando bene in palestra. Sarà importante limitare il loro gioco e mantenere da parte nostra un alto livello di pallavolo ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Abba Pineto

Chiusura con il big match. Nei 4 precedenti tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Abba Pineto (2 vittorie a testa) è stato il fattore campo a fare la differenza. I Tucani, vittoriosi in 3-0 a Marsicovetere, hanno 6 punti e cercano l’aggancio, la capolista ha consolidato la vetta a quota 9 a braccetto con Aversa, battendo 3-0 Macerata. Record vicini in Regular Season: da una parte Oreste Cavuto è a 21 punti dai 1.500 e Roberto Cominetti a 23 punti dai 2.500, dall’altra parte Giancarlo Pesare è 1 gara dalle 200 e Paolo Di Silvestre è a 2 punti dai 2.000. Tanti spunti e un obiettivo comune per le due contendenti, vincere per continuare a sognare.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 2 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « È una sfida parecchio stimolante, perché Pineto è stata allestita per fare un ottimo campionato e lo sta già dimostrando con i suoi nove punti e zero set persi. È una squadra in forma, che gioca bene, e non c’è miglior banco di prova per noi in questa fase: sono molto curioso di vedere come la affronteremo. Incontrare un sestetto così in buona condizione ci aiuta a capire come siamo messi noi. Sarà un bel test perché noi conosciamo sia i nostri pregi che i nostri difetti, ma lunedì capiremo anche su cosa dobbiamo lavorare in futuro e quali margini di miglioramento abbiamo. Sono fiducioso e convinto che sarà la qualità di battuta e ricezione a fare la differenza ».

Flavio Morazzini (Abba Pineto)- « In campo non molliamo mai, abbiamo dimostrato di rimanere sempre uniti nei momenti di difficoltà che abbiamo incontrato in questo avvio di campionato. Questo ci ha permesso di rimanere dentro la partita, di andare in fondo a ciascun set ed è stato molto importante. Brescia uno scontro diretto? In parte sì, guardando la classifica, ma è anche vero che siamo solo ad inizio campionato e le valutazioni sui percorsi di ciascuna squadra si potranno fare più avanti. Però, sì, è un big match di questa giornata. Giocare in casa loro sarà molto difficile. Brescia è una squadra molto forte, ma noi cercheremo di metterli in difficoltà con l’obiettivo di allungare la nostra striscia positiva ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Domenica 9 novembre 2025, ore 16.00

Sviluppo Sud Catania – Essence Hotels Fano Arbitri: Pazzaglini Marco, Marconi Michele

Domenica 9 novembre 2025, ore 16.00

Prisma La Cascina Taranto – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Sumeraro Fabio, Colucci Marco

Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Campi Reali Cantù Arbitri: Stellato Giuseppina, Angelucci Claudia

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Romeo Sorrento Arbitri: Clemente Andrea, Cecconato Luca

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Rinascita Lagonegro Arbitri: Mesiano Marta, Scotti Paolo

Domenica 9 novembre 2025, ore 19.00

Virtus Aversa – Consar Ravenna Arbitri: Gaetano Antonio, Spinnicchia Giorgia

Lunedì 10 novembre 2025, ore 19.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Abba Pineto Arbitri: Gasparro Mariano, Manzoni Barbara

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 9, Virtus Aversa 9, Gruppo Consoli Sferc Brescia 8, Tinet Prata di Pordenone 6, Consar Ravenna 6, Banca Macerata Fisiomed MC 4, Sviluppo Sud Catania 4, Essence Hotels Fano 3, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 3, Rinascita Lagonegro 3, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 3, Prisma La Cascina Taranto 3, Campi Reali Cantù 1, Romeo Sorrento 1.