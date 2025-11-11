Tuttosport.com
Si separano le strade di Taranto e Graziosi

La società pugliese, delusa dai risultati e dalla classifica di questo primo scorcio di campionato, ha deciso di rimuovere dal suo incarico di primo allenatore il tecnico marchigiano affidando la guida della squadra al secondo Alessandro Giosa
1 min
Si separano le strade di Taranto e Graziosi

TARANTO-Si separano le strade della Prisma La Cascina Taranto Volley e del tecnico marchigiano Gianluca Graziosi. Alla luce dei risultati maturati in questo primo scorcio di stagione e di una classifica con in linea con i programmi di inizio di stagione, la società ha deciso di dare una svolta per dare nuove motivazioni al gruppo.

La società desidera ringraziare mister Graziosi per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il club intende proseguire il proprio percorso tecnico con l’équipe attualmente in forza alla società affidando la guida della prima squadra a Alessandro Giosa valorizzando le competenze interne e garantendo la massima continuità al lavoro del gruppo.

