Taranto promuove Pino Lorizio alla guida della prima squadra

L'esperto tecnico pugliese, già in organico nello staff rossoblu, sostituisce Gianluca Graziosi esonerato nei giorni scorsi
1 min
LorizioGraziosi
Taranto promuove Pino Lorizio alla guida della prima squadra

TARANTO- La Prisma La Cascina Taranto ha risolto la crisi tecnica, apertasi con l'esonero di Gianluca Graziosi, con la promozione ad head coach di Pino Lorizio, esperto tecnico pugliese già nello staff rossoblu.

 La scelta si inserisce nel percorso di valorizzazione delle risorse interne, riconoscendo in Lorizio un professionista di esperienza e competenza, che negli anni ha dimostrato profonda conoscenza del territorio e del club ionico.

 Con questo nuovo incarico, la società intende dare continuità al lavoro dello staff tecnico confermando la fiducia nello staff attualmente in forza e nella solidità del gruppo.

