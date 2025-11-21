La capolista Brescia anticipa a Catania, la 6a giornata parte col botto

ROMA- Sabato 22 e domenica 23 va in scena la 6a giornata di A2 Maschile che avrà un ghiotto anticipo del sabato. A Catania alle 18.00- scenderà in campo la capolista Brescia con le contendenti che sperano in un passo falso dei tucani di Zambonardi. A due lunghezze dai lombardi infatti di rincorrono Pineto, Prata di Pordenone e Ravenna. Poi segue Aversa con 10 punti.

Sei Le partite restanti andranno in scena domenica pomeriggio. Prima battuta alle 16.00 in Romagna per Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro e in Puglia per Prisma La Cascina Taranto – Campi Reali Cantù. Alle 17.00, separati da 1 punto in classifica, i toscani di Emma Villas Codyeco Lupi Siena affrontano il collettivo campano della Romeo Sorrento. In campo alle 18.00 sia Virtus Aversa – Abba Pineto, per una sfida da piani alti, sia Banca Macerata Fisiomed MC – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, spareggio per la classifica tra team a 4 punti. Chiusura del calendario domenicale alle 19.00. L’Essence Hotels Fano, ospita nelle Marche una squadra insidiosa come la Tinet Prata di Pordenone. Tutte le sfide di Serie A2 Credem Banca saranno visibili in modalità gratuita su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Sviluppo Sud Catania - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Sesta gara tra Sviluppo Sud Catania e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i Tucani avanti 3-2 per vittorie complessive e attualmente in testa alla classifica con 14 punti dopo il 3-1 su Taranto. Caduta a Pineto, Catania ha 7 punti come Lagonegro e Sorrento e sfida gli ex Manuele Lucconi e Alessandro Tondo. Da una parte Francesco Cottarelli è alla gara n. 300 in carriera e Carmelo Gitto è a 3 punti dai 2.500 in Regular Season (-6 dai 1.000 nella categoria), dall’altra Salvatore Rossini è alla gara n. 100 in Serie A2 Credem Banca e Roberto Cominetti è a 3 punti dai 2.500 in Regular Season e dai 1.000 con Brescia.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Sviluppo Sud Catania, 3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Manuele Lucconi a Acicastello nel 2021/22, 2024/25; Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Affrontiamo una squadra prima in classifica, con tutte le cose positive che ha una squadra prima in classifica. In fiducia, che chiaramente pensa di poter arrivare in fondo e poter vincere questo campionato. Sarà molto difficile, però devo dire che la reazione da parte dei ragazzi dopo la partita di domenica c’è stata. Sanno che non abbiamo giocato bene, quindi vogliamo reagire. Reagire con la tecnica, con la pallavolo e non con le parole. Ovviamente a Pineto dovevamo fare delle cose per avere speranza di vincere, che non abbiamo fatto. Abbiamo trovato una giornata particolarmente brillante di Allik in battuta. La nostra colpa è stata quella di non fare qualcosa per cambiare la situazione, che ci vedeva in quel momento veramente sofferenti contro il suo servizio. Dovevamo fare meglio, gestire meglio quei turni di battuta, perché negli altri turni fondamentalmente avevamo resistito. In più dovevamo fare alcune cose di muro-difesa che non abbiamo fatto. Non siamo contenti di questa partita, io per primo, però abbiamo fatto un’analisi e i ragazzi sono stati pronti a ripartire. Adesso ci prepariamo per Brescia e sicuramente vogliamo dare di più e vogliamo esprimere una pallavolo migliore rispetto a quella che abbiamo offerto a Pineto ».

Manuele Lucconi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Le partite sono tutte difficili in questa A2, soprattutto se giochi fuori casa. Non puoi permetterti di abbassare la guardia, poco conta chi è l’avversario. A Catania ho giocato, conosco il palazzetto e questo è un piccolo vantaggio: incontriamo una squadra che ha buoni battitori e un attacco solido, con Basic e Arinze su tutti. Loro non sono partiti col botto magari, ma verranno fuori. Il nostro mantra è tenere l’attenzione altissima con tutti per continuare a crescere. Abbiamo margini ampi per funzionare ancora meglio, man mano che ci abituiamo a giocare insieme e costruiamo la fiducia. Credo abbiamo già fatto vedere che abbiamo tante possibilità, tante varianti di gioco e questo è un nostro punto di forza. Sappiamo compensare i momenti di calo in certi fondamentali sfruttando il nostro servizio e ripartendo da lì ».

Consar Ravenna - Rinascita Lagonegro

En plein di due successi per i romagnoli in altrettanti faccia a faccia tra Consar Ravenna e Rinascita Lagonegro. Corsara in quattro set a Cantù, la formazione di casa ha un ritardo di due soli punti dalla vetta a braccetto con Pineto e Prata, mentre i lucani, vittoriosi al tie-break in casa contro Aversa, hanno 7 punti come Catania e Sorrento. La Consar ritrova in campo tre ex: Martins Arasomwan, Giacomo Raffaelli e Leonardo Sanchi. Un ex per parte negli staff: Saverio di Lascio e Waldo Kantor. Filippo Bartolucci è a 5 attacchi vincenti ai 500 nella categoria.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Giacomo Raffaelli a Ravenna nel 2016/17, 2017/18, 2018/19; Leonardo Sanchi a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Saverio Di Lascio a Lagonegro nel 2016/17; Waldo Kantor a Ravenna nel 2014/15, 2015/16

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da una partita con Cantù che si è confermata difficile come ce l'aspettavamo ed ora ci attende un altro match impegnativo e importante per la classifica. Lagonegro è una squadra esperta e aggressiva, sta facendo un buon percorso e va affrontata con l'atteggiamento giusto e il massimo rispetto. Dovremo cercare di non avere cali di tensione, come è avvenuto domenica scorsa nel secondo set, e proporre la nostra migliore pallavolo ».

Prisma La Cascina Taranto - Campi Reali Cantù

La tradizione è favorevole alla Prisma La Cascina Taranto, vittoriosa nelle 4 sfide contro Campi Reali Cantù, squadra che si presenta con un ex, Federico Bonacchi, e gioca punti pesanti. La formazione di casa viene dallo stop per 3-1 a Brescia ed è penultima a 3 punti, mentre il collettivo lombardo chiude la classifica a 1 punto dopo la sconfitta interna in quattro set con Ravenna. Tra gli ospiti Gaetano Penna è a 15 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Federico Bonacchi a Taranto nel 2023/24

Gabriel Galiano (Prisma La Cascina Taranto)- « Domenica mi aspetto una gara molto difficile perché dall’altra parte c’è una squadra come Cantù che proverà a portare punti a casa in tutti i modi data l’attuale situazione di classifica. Noi ci stiamo allenando bene e già domenica si è visto qualcosa in più a Brescia, però sono convinto che ancora non stiamo esprimendo il nostro massimo potenziale, ma piano piano dopo ogni allenamento vedo sempre piccoli miglioramenti che alla lunga sicuramente ci porteranno a far bene e a mostrare tutto il valore della nostra squadra. Domenica è una partita davvero importante perché siamo alla ricerca di punti e un po’ di buon umore e davanti al nostro pubblico potrebbe essere il miglior modo per farlo ».

Luca Martinelli (Campi Reali Cantù)- « Sicuramente sarà una partita tesa, perché entrambe le squadre sono a caccia di punti per risalire un po' in classifica. Mi aspetto che sarà un match combattuto. Loro sono una squadra con nomi molto importanti e con delle qualità individuali spiccate. Ma non per questo dobbiamo partire limitati. Noi daremo il massimo, e cercheremo di portare a casa punti ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Romeo Sorrento

Confronto inedito tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Romeo Sorrento, con Stefano Patriarca unico ex della partita. Sesta con 8 punti, la formazione toscana vuole mantenere l’imbattibilità casalinga dopo l’impresa al tie-break sul campo di Fano, mentre la matricola campana ha una lunghezza di ritardo dai Lupi come Lagonegro e Catania, ma viene dalla maratona vinta nel finale contro Porto Viro. Da una parte, Gabriele Nelli e Luigi Randazzo sono a 1 e 9 attacchi vincenti dai 500 nella categoria, dall’altra il palleggiatore Leonardo Ferrato è a 2 punti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Stefano Patriarca a Siena nel 2016/17

Felipe Benavidez (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Loro sono una squadra brava, che ha saputo trovare importanti vittorie. Noi non dobbiamo pensare dove si trova l’altra squadra in classifica, ma provare a vincere tutte le partite, allenarci tutte le settimane come se giocassimo una finale ed è questo che ci dà il valore di finire la stagione il più in alto possibile per arrivare ai Play Off. Ci aspettiamo una partita sudata come tutte le partite del campionato. È un campionato dove si è alzato molto il livello e noi non possiamo sottovalutare nessuna squadra. Siamo ancora ad inizio stagione, queste vittorie servono sempre e noi dobbiamo sempre conquistare punti ».

Andrea Malavasi (Romeo Sorrento)- « Siamo carichi dopo due vittorie, siamo stati bravi da neo promossa a tenere testa alle squadre incontrate. Domenica affrontiamo Siena che è molto forte in attacco, battuta, muro però noi abbiamo un buon feeling di squadra raro da avere e possiamo metterli in difficoltà soprattutto in ricezione. Dobbiamo avere continuità, sarà una partita lunga e spero che lo sia, noi ce la metteremo tutta ».

Virtus Aversa - Abba Pineto

La sfida tra Virtus Aversa e Abba Pineto, giunta al 12° capitolo, vede gli abruzzesi avanti nel computo degli scontri diretti (7-4).Tornato con 1 punto dalla tana della Rinascita, il Club campano è quinto a quota 10, mentre la formazione ospite, forte del 3-0 inflitto agli etnei, è la prima inseguitrice della capolista a -2 dalla vetta insieme a Prata e Ravenna. L’unico ex in campo è il centrale Stefano Trillini. Un ex per parte negli staff: Giacomo Tomasello e Rosario Angeloni. Lorenzo Calonico è a 3 punti dai 1.000 nella categoria, Giancarlo Pesare a 1 gara dalle 200 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Virtus Aversa, 7 successi Abba Pineto)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22 - Allenatori: Giacomo Tomasello a Pineto nel 2022/23, 2023/24; Rosario Angeloni a Aversa nel 2020/21, 2021/22

Matheus Krauchuk Esquivel (Abba Pineto)- « Stiamo affrontando un campionato molto equilibrato e per questo siamo contenti dell’inizio che abbiamo avuto, con quattro vittorie in cinque partite. Stiamo lavorando sodo in allenamento ed è ovvio che i risultati positivi contribuiscono a dare fiducia e la spinta anche psicologica per continuare a migliorarci. Aversa? Giocare in trasferta accresce sempre il livello di difficoltà. Ad Aversa ho già avuto modo di giocare, è un campo difficile e per di più in una partita che ci metterà di fronte ad una squadra forte, con tanti giocatori esperti, che conoscono bene la categoria. Noi andremo da loro con l’obiettivo di dare continuità a questo trend di risultati e stiamo lavorando per questo ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Parità nel bilancio dei precedenti con 2 vittorie per parte alla vigilia della quinta battaglia sportiva tra Banca Macerata Fisiomed MC e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Le due squadre si trovano a 4 punti con Fano nella parte bassa della classifica. I marchigiani sono rimasti a secco a Prata, i veneti hanno vinto un solo set a Sorrento. Da una parte Bara Fall mette nel mirino il millesimo punto in carriera, dall’altra Giulio Pinali è a 17 punti dal traguardo dei 500 realizzati in Serie A2 Credem Banca.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Nessuno

Rusi Zhelev (Banca Macerata Fisiomed MC)- « La squadra sta vivendo un periodo difficile dopo tre sconfitte consecutive, nonostante l’impegno, il buon lavoro in allenamento e gli infortuni che complicano la situazione. Il campionato è imprevedibile e ogni partita è una sfida, quindi è fondamentale reagire, prepararsi al meglio per il prossimo incontro e continuare a lavorare con determinazione. Credo molto nei ragazzi e nell’allenatore, perché nell’ultimo mese ho visto tanto lavoro. Sono sicuro che alla fine della stagione raccoglieremo i frutti di tutto questo ».

Giacomo Brondolo (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Il gruppo è molto coeso e sinergico, tra di noi c’è massima fiducia reciproca. Siamo amareggiati per il risultato di Sorrento, perché non rispecchia la nostra prestazione, ma questa delusione ci dà ancora più fame in vista dei prossimi impegni. La gara di domenica sarà fondamentale per ritrovare sicurezze e dimostrare a tutti il nostro potenziale, che finora è stato un po’ oscurato da un inizio di stagione in cui sono mancati i risultati. Mi aspetto una Macerata agguerrita, pronta a fare di tutto per metterci in difficoltà. Dopo tre sconfitte consecutive è normale che ci sia una reazione di rabbia: dovremo essere bravi noi a non far scivolare la partita sul piano nervoso. Sarà importante essere presenti e uniti fin dal primo punto, tenendo mentalmente e fisicamente sotto la pressione imposta dagli avversari ».

Essence Hotels Fano - Tinet Prata di Pordenone

Marchigiani e friulani faccia a faccia per la nona volta. L’Essence Hotels Fano ospita la Tinet Prata di Pordenone, con gli ospiti che vantano un 6-2 negli scontri diretti globali e un record perfetto di 4 vittorie su 4 sul campo fanese Dopo la sconfitta interna al tie-break con Siena, il team marchigiano ha 4 punti come Macerata e Porto Viro, la formazione ospite è fresca del 3-0 centrato nel proprio quartier generale contro l’altra marchigiana, Macerata. Tra i padroni di casa Manuel Coscione è a 1 muro dai 400 vincenti in Regular Season e Federico Roberti alla presenza n. 150 in maglia fanese, club del quale è anche il top-scorer, dall’altra Alessio Alberini insegue il 500° punto nelle stagioni regolari, Jernej Terpin il 200° muro in Italia e in A2.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Essence Hotels Fano, 6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Federico Roberti (Essence Hotels Fano)- « Fano ha ampi margini di miglioramento ed è capace di strappare punti anche con le grandi, soprattutto quando gioca davanti al proprio straordinario pubblico. Senza ombra di dubbio la gara è molto difficile in quanto Prata è la stessa squadra dello scorso anno con meccanismi già oliati. I risultati ottenuti l’anno scorso e l’attuale posizione in classifica fanno capire il reale valore dell’avversario. Dovremo sfruttare le poche possibilità che ci capiteranno ed essere più concreti e cinici. Abbiamo lavorato bene in settimana per capire cosa non è andato contro Siena, cercheremo con tutte le nostre forze di approfittare delle eventuali lacune dell’avversario ».

PROGRAMMA E ARBITRI PER LA 6ª GIORNATA ANDATA-

Sabato 22 novembre 2025, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Autuori Enrico, Sumeraro Fabio

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro Arbitri: Pasin Marco, Pernpruner Marco

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

Prisma La Cascina Taranto – Campi Reali Cantù Arbitri: Cruccolini Beatrice, Colucci Marco

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Romeo Sorrento Arbitri: Faia Riccardo, Mazzarà Antonio

Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00

Virtus Aversa – Abba Pineto Arbitri: Giglio Anthony, Lentini Gianmarco

Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Marotta Michele, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Essence Hotels Fano – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Grossi Dario, Manzoni Barbara

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 14, Abba Pineto 12, Tinet Prata di Pordenone 12, Consar Ravenna 12, Virtus Aversa 10, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 8, Rinascita Lagonegro 7, Sviluppo Sud Catania 7, Romeo Sorrento 7, Banca Macerata Fisiomed MC 4, Essence Hotels Fano 4, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 4, Prisma La Cascina Taranto 3, Campi Reali Cantù 1.