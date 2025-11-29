Fano ha esonerato Vincenzo Mastrangelo

FANO (PESARO)- La società Essence Hotels Fano ha deciso di sollevare coach Vincenzo Mastrangelo dall’incarico di allenatore della prima squadra.
La società marchigiana, nell'intento di dare una svolta al rendimento della squadra ha preso la dolorosa decisione inviando al tecnico il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso, la professionalità dimostrata e i risultati ottenuti nel corso della sua permanenza alla guida tecnica della Virtus Volley Fano.
Contestualmente, la Essence Hotels Fano comunica che a breve sarà annunciato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima fase della stagione.