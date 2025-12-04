Ravenna vince lo scontro diretto con Brescia, la Tinet non molla

TUTTE LE SFIDE-

Rinascita Lagonegro – Prisma La Cascina Taranto

La piccola delusione del ko al tie-break con Catania non ha lasciato strascichi alla Rinascita Volley Lagonegro, anzi: ha acceso una scintilla. Nell’ottava giornata di serie A2 Credem Banca, contro la Prisma La Cascina Taranto è arrivata una vittoria piena, pulita, fragorosa nel punteggio e nel modo: un netto 3-0 (25-21, 25-23, 25-16) che racconta un gruppo capace di trasformare il rimpianto in determinazione, la frustrazione in concentrazione, il bisogno di riscatto in una prova di forza collettiva.

Dal primo pallone si è vista una squadra presente, solida, affamata. Ritmo, attenzione, continuità: tutto ciò che serviva per ribadire che la sconfitta con i siciliani non era un passo indietro, ma soltanto un passaggio. La risposta è arrivata nel modo più chiaro possibile: dominando. E regalando al proprio pubblico una prestazione che profuma di maturità, convinzione e voglia di restare lì, a lottare con armi affilate in un campionato difficilissimo.

Al netto di ciò, i primi due set hanno mostrato un confronto abbastanza equilibrato, caratterizzato da fasi alterne e da qualche errore su entrambi i fronti, indice di una sfida combattuta punto a punto e gestita con attenzione nei momenti decisivi. È stato però nel terzo parziale che i ragazzi di coach Waldo Kantor hanno impresso una svolta netta, comandando letteralmente il gioco e gettando sul taraflex un livello di continuità, aggressività e precisione che ha chiuso ogni margine di rientro per gli avversari.

Tre punti fondamentali in un momento cruciale della stagione: il successo fa volare la Rinascita a 11 punti in classifica, in attesa della delicatissima trasferta a Pineto di domenica prossima.

Tutto confermato per il tecnico argentino: diagonale Sperotto-Cantagalli, Raffaelli e Armenante schiacciatori-ricevitori, Arasomwan e Tognoni al centro, capitan Fortunato in seconda linea (nominato MVP). Dal lato tarantino, l’ex Pino Lorizio si affida alla regia del giapponese Yamamoto in diagonale con l’opposto francese Lawani, Antonov e Cianciotta in posto quattro, Sanfilippo e Bossi al centro, il libero Gollini a coprire la zona difensiva.

All’inizio della contesa, le due squadre non affondano il colpo e cercano più che altro di assestarsi in campo. Tant’è che il primo tentativo di strappo arriva solo sul 9-7, grazie a un muro vincente su Antonov. In questa fase, è al centro che la Rinascita trova la chiave per mettere in difficoltà Taranto: Arasomwan blocca a muro un attacco di Lawani (11-8), poi Armenante scalda le mani prima per il 12-9, poi per l’ace del 15-13. Mantenendosi a stretto contatto, gli jonici provano a rispondere presente con Cianciotta (ace del 16-15), ma a dominare, in tutta onestà, sono i tanti errori da una parte e dall’altra che non consentono di trovare break vincenti. Solo sul finale, la Rinascita esce dal guscio e lancia lo sprint decisivo: Cantagalli sfrutta due gran difese di Raffaelli per contrattaccare e andare sul 22-19, segue a ruota Armenante di seconda intenzione (23-19), il quale metterà la firma per il punto conclusivo (25-21).

Se il primo set ha mostrato un equilibrio evidente, nel secondo questa evidenza è stata ancor più marcata. Questo al netto di un’accelerata iniziale della Rinascita (3-0) per merito di un ottimo turno a servizio di Sperotto, condito anche da un punto direttamente dai nove metri. Il primo vantaggio assoluto per Taranto arriva sul 7-8, sfruttando un errore in attacco di Raffaelli. Nessuna delle due compagini riesce a prendere il largo: Yamamoto commette un’invasione mortifera su un attacco di Cantagalli (16-14), il centrale Sanfilippo risponde di ace (16-17), Lawani attacca di potenza per il 17-19, Cianciotta è imperioso a muro su Cantagalli (22-23). A due punti dal possibile 1-1, la Prisma si scioglie e consente ai padroni di casa di ritrovare prima il pari (sigillo di Armenante), poi il sorpasso con un gran muro di Arasomwan su Cianciotta. Il punto esclamativo del parziale arriva su un brutto errore in attacco di Lawani. 25-23 e 2-0.

Il terzo capitolo della partita è quello della definitiva consacrazione biancorossa. Un set letteralmente dominato in lungo e in largo. Il primo strappo arriva sull’11-8 (attacco di secondo tocco di Tognoni), poi Cantagalli fa tremare le mura del Palasport di Villa d’Agri con l’ace del 14-10. La fuga decisiva dei ragazzi di Kantor prosegue con il primo tempo di Arasomwan (16-10), il muro di Raffaelli sul neo-entrato Hopt (mossa della disperazione in attacco di Lorizio, 20-13) e ancora due vincenti al centro (22-14 e 23-15). L’urlo finale non poteva che essere di Diego Cantagalli (22 punti totali a referto per lui) che chiude con il diagonale del 25-16.

Notevoli tutte le statistiche: 54% in attacco, 64% di positività in ricezione e 9 muri punto.

Con questa prestazione convincente, Lagonegro conferma la qualità del lavoro settimanale e la capacità di rispondere con maturità al mezzo falso di domenica scorsa. Il successo sulla Prisma La Cascina Taranto non rappresenta solo un risultato rotondo, ma un tassello significativo nel percorso di crescita tecnico e mentale della squadra, che prosegue con la volontà di dare continuità al proprio gioco e ai propri principi.

Il tabellino-

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO- PRISMA LA CASCINA TARANTO 3-0 (25-21, 25-23, 25-16)

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Arasomwan (5), Esposito, Raffaelli (10), Pegoraro, Cantagalli (22), Tognoni (2), Armenante (14), Sperotto (1), Andonovic, Mastracci, De Angelis (L2), Sanchi . All.: Waldo Kantor

PRISMA LA CASCINA TARANTO: Antonov (7), Luzzi (L2), Lusetti, Cianciotta (11), Galiano, Sanfilippo (5), Yamamoto (1), Lorusso, Hopt (1), Gollini (L1), Pierotti (2), Bossi, Zanotti, Lawani (12). All.: Pino Lorizio

Arbitri: Marigliano, Autuori

Durata set: 26’, 35’, 27’ Tot: 88’

Tinet Prata di Pordenone – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Partita bellissima l’infrasettimanale del PalaPrata che vede la Tinet Prata di Pordenone mantenere l’imbattibilità interna dopo un match emozionante con Porto Viro che mette in campo un’ottima pallavolo. Kristian Gamba è l’MVP del match, ma i gialloblù si dimostrano solidi in tutti i reparti e ritornano così in seconda posizione. La partita è vibrante ed equilibrata. Si procede a braccetto e a suon di azioni di pregevole fattura, azzerando di fatto gli errori. Sorpassi e controsorpassi e le squadre non si scollano. Il primo mini break è a favore della Tinet che approfitta di un errore in attacco di Pinali: 16-14. Contrattacco difficilissimo di Gamba che colpisce Chiloiro: 20-17. Oggi la maglia della Tinet assomiglia quella dei Lakers e così Gamba fa un gancio cielo come Kareem Abdul Jabbar, quello del 23-20. Dopo un’azione lunghissima Chiloiro spara fuori e per Prata ci sono 3 set point: 24-21. Annulla il primo Pinali. La chiude di giustezza Gamba nell’azione successiva: 25-22.

Parte meglio Porto Viro: 1-4. Reagiscono i Passerotti che si rifanno sotto: 4-5. Ernastowicz prima fa mani fuori e poi cannoneggia al servizio con due ace consecutivi: 10-9. La situazione si ribalta con i colpi di Pinali e Chiloiro: 14-16. Un paio di imperfezioni ospiti fanno impattare la Tinet a quota 16-16. Sfida a suon di bellissimi attacchi tra gli opposti Pinali e Gamba con quest’utlimo che accelera anche in battuita con l’ace del 18-17. La partita è bellissima e ad elastico. Katalan marca l’ace del 21-20. Errore in battuta di Pinali e 24-23. L’opposto campione del mondo del 2022 spara alto di poco e la Tinet porta a casa un bellissimo secondo parziale al fotofinish: 25-23.

La Tinet si innervosisce ad inizio set e Porto Viro ne approfitta: 1-4. Grandi azioni difensive e il contrattacco di Gamba marca il 4-5. Porto Viro si fa minacciosamente avanti: 5-9. La partita ha momenti di nervosismo e gli errori aumentano. Fatica a trovare il bandolo della matassa la Tinet che si trova sotto 9-15. Ace di Katalan e Prata prova il massimo sforzo per rientrare: 13-17. Di Pietro getta nella mischia Fusaro per Scopelliti. Prata non riesce a rientrare e Porto Viro intasca il set: 19-25. E’ il primo perso in casa dalla Tinet in questa stagione.

Cambiano le facce dei ragazzi della Tinet al ritorno in campo: 4-1. Porto Viro non molla: 6-6. Muro di Gamba su Pedro, subentrato a Chiloiro, seguito da un ace al fulmicotone di Terpin: 8-6. Katalan è infuocato e ben servito da Alberini e dopo un’azione lunghissima nella quale non cade nulla i gialloblu vanno 13-10. Gamba mura Pedro e c’è time out ospite sul 15-12. Ace di Scopelliti: 18-15. Terpin attacca da tutte le parti e Gamba mette l’ace del 20-16. Porto Viro accorcia con Magliano: 21-18. Terpin riallunga con un contrattacco di importanza capitale: 18-22. Risponde Porto Viro con Eccher (palla in banca quando attacca lui). L’errore di Porto Viro certificato dal check porta Prata sul 23-19. Porto Viro è attaccato coi denti al match: 23-21 e time out Prata. Coach Di Pietro mette Fusaro per garantirsi peso in attacco al centro e il 99 mette a terra il primo tempo del match point: 24-21. Zonta arma il braccio di Eccher che fa l’unico errore del match: 25-21 e il PalaPrata mantiene la propria imbattibilità. Il tempo di recuperare è veramente poco. Domenica c’è una nuova, lunga trasferta, la terza in due settimane. La Tinet sarà di scena sul campo di Catania.

I protagonisti-

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Inizio facendo i complimenti alla squadra, venivamo da una maratona, anche emotiva, contro Aversa, ma non si è visto. Siamo scesi in campo consapevoli della forza di Prata, hanno lo stesso sestetto che ha vinto la Regular Season dello scorso anno, con giocatori di esperienza in tutti i ruoli, e nei momenti importanti si è visto: quando loro hanno cambiato marcia nei punto a punto, abbiamo fatto fatica a tenere il passo. Ci sono comunque molte cose positive, a muro tocchiamo tanto, in difesa ci siamo, in rigiocata abbiamo peccato in alcuni frangenti, ma abbiamo due schiacciatori giovani, al loro primo anno da titolari in A2 ed è normale che debbano imparare a gestire queste situazioni, fa parte del loro percorso di crescita. Io me li tengo stretti, avercene di ragazzi con questa voglia di giocare. Peccato non aver preso punti, ma siamo solo all’ottava giornata di campionato. Portiamoci a casa la prestazione, sono sicuro che anche domenica contro Fano metteremo in campo lo stesso agonismo che si è visto stasera ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE - ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 3-1 (25-22, 25-23, 19-25, 25-21) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 16, Scopelliti 2, Gamba 21, Ernastowicz 13, Katalan 10, Aiello (L), Benedicenti (L), Fusaro 2. N.E. Sist, Pillon, Meneghel, Umek, Bruno. All. Di Pietro.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 1, Magliano 16, Eccher 10, Pinali 20, Chiloiro 10, Erati 7, Lamprecht (L), Ferreira Silva 3, Brondolo 0, Morgese (L). N.E. Maghenzani, Sperandio, Mazzon, Milan. All. Bologna.

Arbitri: Stellato, Sessolo.

Durata set: 27', 28', 27', 28'; tot: 110'.

Consar Ravenna – Gruppo Consoli Sferc Brescia

Il coro che si leva a fine gara dentro il Pala de Andrè “salutate la capolista” è la sintesi migliore della partita che la Consar Ravenna ha giocato e vinto contro la Consoli Sferc Brescia nel big match dell’ottava giornata del campionato di A2 Credem Banca. E della gioia di una piazza che si gode il primato della sua squadra, capace di mettere insieme sei vittorie di fila, sette nelle prime otto: una partenza migliore di quella dello scorso campionato dove fu proprio Brescia, vincendo a Ravenna, a sfilare la vetta ai romagnoli. Nonostante i postumi di un virus contratto nella trasferta di Sorrento, Goi e compagni hanno avuto la meglio su un Brescia, a sua volta alle prese con le assenze di Lucconi, Franzoni e Zambonardi, e le non perfette condizioni di Cominetti. Ne è venuta fuori una sfida di alto livello, con la squadra di Valentini capace di vincere in rimonta il primo e il quarto set e di dominare il secondo, con Goi padrone assoluto in difesa e premiato come mvp, e Dimitrov una sentenza in attacco con 23 punti, 5 muri e un 55% di positività, e il Brescia, che si è appoggiato al suo tridente Cavuto (16 punti), Tondo (15) e Cech (13) per tenere aperto fino alla fine la gara.

La cronaca del match Partono meglio i lombardi, incisivi in attacco, soprattutto da posto 4 ed è subito 4-8. Da un errore in battuta dei tucani nasce il primo tentativo di rimonta dei padroni di casa che con un parziale di 4-1 si avvicinano a Brescia (8-9). Sull’asse Cavuto-Tondo la Consoli Sferc si guadagna un ulteriore gruzzoletto di punti (12-17): Valentini, dopo il primo time out, si affida a Gottardo lasciando riposare Zlatanov, ma la Consar non decolla ed è ancora pausa sul 15-20. Questa volta la scossa arriva alla squadra: rientra Zlatanov e torna in partita Ravenna che produce una robusta fiammata che la porta al pareggio a quota 22. Un tocco di rete di Brescia confermato dal videocheck manda la Consar davanti (24-23) e al secondo set ball la chiude con una bordata Zlatanov.

Brescia accusa il colpo, Ravenna viaggia sulle ali dell’entusiasmo. All’inizio del secondo set il risultato è 8-1, con i punti ben distribuiti tra Zlatanov, Dimitrov e Valchinov. E’ Cech a far uscire i suoi dall’angolo, ma solo per un attimo perché ora la squadra romagnola trova punti in tutte le zone del campo, soprattutto al servizio (4 in totale nel set). Il sestetto romagnolo si prende qualche minuto per rifiatare e Cavuto e compagni rialzano la testa e rosicchiano qualche punto arrivando al -5 (17-12) ma poi Ravenna riparte e chiude in scioltezza il secondo set, con gli ultimi due pounti di Zlatanov e Dimitrov.

Si scuote Brescia nel terzo set e grazie anche a due ace di Mancini vola sull’1-6. La Consar prova a reagire ma il servizio, che ora funziona, permette agli ospiti di mantenere il vantaggio, prima che la Consar si riaccenda e ricominci a macinare gioco e punti. Goi e compagni spaventano Brescia portandosi a -3 (11-14). Dimitrov è l’arma su cui si appoggia la Consar per il tentativo di rimonta che però questa volta non riesce. Tre punti consecutivi di Cech spingono Brescia a un finale di set in crescendo e in controllo.

E sull’abbrivio del parziale precedente, la formazione di Zambonardi prende un buon margine di vantaggio anche nel quarto set (8-13) ma tre punti consecutivi di Valchinov, Dimitrov (con il suo quinto muro) e Zlatanov (ace) rilanciano Ravenna che si fa sotto (11-13). Una grande difesa di Goi dà il via all’azione che Zlatanov tramuta nell’oro del punto del -1 (15-16). Un’invasione a rete vale la raggiunta parità a quota 16 nell’entusiasmo crescente del Pala de Andrè, poi smorzato dalla ripartenza lombarda che frutta un nuovo break di tre punti (17-20). La Consar ha il merito di piazzare l’immediato controbreak per il sorpasso 22-21 con un poderoso muro di Bartolucci. Finale testa a testa, con la squadra romagnola che annulla il set ball procurato da Cech con un ace e poi chiude al secondo match ball con l’attacco vincente Valchinov, dopo un altro colpo dai nove metri di Gottardo.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Consar Ravenna)- « Devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo avuto un ritorno da Sorrento piuttosto complicato a causa di un virus e abbiamo preparato questa partita facendo in pratica solo un allenamento completo. E’ stata una partita molto complicata, contro un Brescia che ha confermato tutto il suo valore. Potevamo gestire meglio diversi colpi in attacco, la ricezione, che è un nostro punto di forza, in alcuni momenti della partita non è stata brillante anche per meriti di Brescia, ma sono soddisfatto per come siamo stati nel gioco e nella partita ».

Roberto Zambonardi ( Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia )- « Ce la siamo giocata in casa della capolista, nonostante le assenze e le problematiche fisiche in campo. Abbiamo fatto belle cose, ma abbiamo peccato di concentrazione nelle fasi finali del primo e quarto set, dove, con un po’ più di attenzione in alcune situazioni, avremmo potuto fare meglio e arrivare al quinto. Dobbiamo migliorare la gestione dei frangenti delicati allenandoci ad una maggiore freddezza ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA - GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (26-24, 25-14, 20-25, 26-24) -

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Zlatanov 13, Bartolucci 6, Dimitrov 23, Valchinov 16, Canella 8, Asoli (L), Gottardo 1, Ciccolella 0, Giacomini 0, Goi (L). N.E. Iurlaro, Bertoncello, Gabellini. All. Valentini.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Mancini 5, Cavuto 16, Cargioli 5, Tondo 14, Cech 13, Berger 9, Rossini (L), Solazzi 0, Cominetti 0, Bettinzoli 0, Ghirardi 0. N.E. All. Zambonardi.

Arbitri: Scotti, Clemente.

Durata set: 34', 25', 29', 34'; tot: 122'.

Campi Reali Cantù – Sviluppo Sud Catania

Catania cala il tris e questa volta è un tris che vale 3 punti. Dopo due tie break vincenti consecutivi gli etnei della Sviluppo Sud si impongono per 3 a 1 sul campo della Campi Reali Cantù riuscendo a conquistare 3 punti che valgono oro in classifica, anche alla luce del prossimo e temibile match casalingo di domenica contro Pordenone. Da segnalare l’ennesima prova importante di Arinze autore di ben 27 punti importantissimi punti.

Dopo il doveroso minuto di silenzio dedicato alla memoria del tennista Nicola Pietrangeli, il primo punto della gara è messo a segno da Cosimo Balestra. Primo strappo della gara per i padroni di casa che sfruttano un errore di Arinze e un ace di Penna. Lombardi più incisivi in difesa nella prima parte del set e questo gli permette a Cantù di acquisire un leggero vantaggio. Catania chiede challenge per contestare un tocco di rete non fischiato dagli arbitri: un check che ha esito positivo per gli etnei, che però non riescono a trovare continuità. E’ Arinze, però, a prendere per mano i suoi e a riportare in vantaggio i rossazzurri con Cosimo Balestra in battuta, al resto pensa Volpe con i suoi, ormai noti, muri vincenti. Tre punti di fila per Catania e sul 12 a 9 il tecnico di Cantù chiama il primo time out di giornata. L’effetto è quello desiderato, se è vero che i padroni di casa recuperano subito lo svantaggio. Si ritorna in equilibrio, ma per poco: prima Basic, poi il muro Cottarelli-Volpe fanno ritornare a 3 i punti di vantaggio catanesi, anche se il video check annulla questo ultimo punto. E’ una partita a ondate: basta un niente e il vantaggio acquisito svanisce, come succede a quello catanese. Si torna punto a punto, ma un ace di Penna rompe l’equilibrio e costringe Montagnani a chiamare time out. Questa volta a tentare l’allungo è Catania che, nonostante qualche errore evitabile, riesce a raggiungere quota 23 punti. Nonostante un’incredibile difesa di Cantù, Catania arriva al set point con Marshall in battuta: Penna salva la prima occasione e Montagnani sul 23 a 24 chiama nuovamente time out. Il set è chiuso da un muro di Cottarelli e Basic, contestato da Cantù al video check che, però, conferma il punto etneo. Il primo set si chiude 25 a 23 per i rossazzurri.

Nel secondo parziale due ace di Arinze, dopo tanti errori in battuta, permettono a Catania di allungare subito nel secondo parziale. Zingoni chiama subito time out e i suoi rispondono recuperando e ribaltando il vantaggio etneo con un buon gioco a muro. Grande equilibrio anche nel secondo set, chi prova a mettere il muso avanti viene immediatamente recuperato dagli avversari. Grazie al servizio di Meschiari, Cantù ci riprova e sull’11 a 8 è Montagnani a chiamare time out. Ma l’effetto non è quello sperato perché Cantù in questa fase della gara gioca meglio ed è superiore in tutti i fondamentali. Serve una scossa e prova a darla Luka Basic con un muro micidiale che riporta sotto i rossazzurri. Si arriva ai punti decisivi con Catania che non riesce a chiudere i punti nonostante le numerose occasioni, mentre Cantù è decisamente più concreta: difende con i denti e attacca bene. Altro time out per Catania sul 20 a 17 per i padroni di casa. Entra il capitano Carmelo Gitto, ma quando la difesa della Sviluppo fa il suo dovere, l’attacco non riesce a chiudere i punti e i lombardi prendono il largo e arrivano in zona set point. Cantù che però non ha fatto i conti con il servizio di Jan Feri che con due ace consecutivi riporta a meno 1 i suoi e costringe Zingoni a chiamare time out, più che altro per tentare di rompere il ritmo. Operazione che riesce e Cantù conquista due set point: il primo è sprecato da un errore al servizio, mentre il secondo viene deciso da un’invasione a rete di Catania. Finisce 25 a 23 per i lombardi che pareggiano i conti.

E’ di Luka Basic il primo punto del terzo parziale, poi Arinze fa 2 a 0 a muro, mentre il terzo punto è regalato da un errore di Penna. Catania subito in vantaggio con maggiore attenzione alla fase difensiva e maggiore aggressività nei contrattacchi. La potenza di Arinze è croce e delizia per Catania: dagli errori in battuta (ancora tanti) alle schiacciate imprendibili. Ma in questo avvio di set Cantù è meno precisa e Zingoni non può che chiamare time out. Catania cerca di gestire e mantenere le lunghezze di vantaggio acquisite e Arinze dimostra che oltre che con la potenza, riesce a giocare anche di astuzia. Mette un punto direttamente con un palleggio e poi si ripete con un ace, prima di sbagliare il servizio. Jan Feri, invece, in battuta è micidiale e i punti di vantaggio etnei aumentano fino al 17 a 12 preludio del time out chiamato dalla Campi Reali. E’ il momento di gestire per Catania e di portare a casa il set: Basic fa 19 in schiacciata, ma gli errori al servizio tengono in vita Cantù. Sul 21 a 19 per Catania è Montagnani a chiedere time out per evitare che le ormai note capacità autolesioniste dei rossazzurri prendano il sopravvento sulla razionalità. E’ Arinze a chiudere il punto che vale 4 set point: il primo è annullato dal video check che vede un tocco di rete catanese sulla schiacciata di Meschiari, il secondo, invece, è chiuso prepotentemente da Arinze. Finisce 25 a 21 per Catania che passa in vantaggio nel computo dei set e conquista la certezza di portare in Sicilia almeno un punto.

Quarto set. Primo punto etneo in virtù dell’errore di Meschiari, poi è Arinze a chiudere il 2 a 0 che parte bene come nel terzo set. La battuta di Basic mette in difficoltà Cantù e Gitto chiude, di seguito, il punto numero 4 e quello numero 5. Time out chiamato da Zingoni che da la scossa ai suoi che recuperano lo svantaggio e riportano il set in parità. Serve il muro catanese che subito risponde presente, ma innesca anche quello lombardo che risponde di conseguenza. Il risultato è l’assoluta parità che dura poco: Gitto blocca a muro un pallonetto di Cantù, poi è Basic a chiudere un punto infinito contraddistinto dalla bravura delle difese. Catania nuovamente avanti, ringrazia Penna che sbaglia un servizio, mentre le difese continuano ad essere protagoniste. Così come il video check che da ragione a Catania per il sedicesimo punto. Ma è dopo il diciassettesimo che Cantù chiama time out quando si entra nella zona calda del set e forse dell’intero match. Due punti consecutivi dei padroni di casa spingono Montagnani a chiamare time out, per spezzare il ritmo degli avversari, nuovamente in rimonta. Si gioca sul filo dei nervi, tra errori in battuta e punti chiusi con grande difficoltà. Catania, però, ha quel piccolo vantaggio che deve servire a portare a casa la vittoria: ma Cantù non ha nessuna intenzione di arrendersi. Parolari, appena entrato, mette il punto 23 e sulla battuta di Arinze arrivano i match point per Catania: il primo è sbagliato da Arinze, mentre al secondo è Basic a chiudere i conti. 25 a 22 per Catania e 3 a 1 finale che vale la terza vittoria consecutiva per gli etnei. Una vittoria che, dopo 2 tie break, finalmente vale 3 punti in classifica.

I protagonisti-

Alessio Zingoni (Allenatore Campi Reali Cantù)- « E’ una sconfitta, quindi non siamo per niente contenti. Dobbiamo ricordarci che di là della rete c’è una squadra molto forte sia fisicamente che nel fondamentale di attacco. Noi dobbiamo ‘mangiarci le mani’ perché ad ogni inizio di set facciamo molta fatica ad entrare in ritmo, e poi la paghiamo alla fine. Nel primo e nel quarto set abbiamo fatto qualche errore di troppo: alla fine contano, e ha voluto dire 3-1 per loro. Domenica avremo una trasferta difficile, ma il nostro obiettivo ora è assolutamente riposare ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Questa partita conferma quanto sia complicato esprimersi al massimo fuori casa. Lo sapevamo e lo sentivamo già alla vigilia, perché arrivavamo da un’altra trasferta, senza un vero allenamento e con tanti chilometri addosso. Era il calendario a imporre questo ritmo, un calendario che finora non ci ha mai permesso di giocare all’orario stabilito e che ci ha messo davanti due trasferte nel primo infrasettimanale. Non siamo gli unici, può capitare a tutti, magari più avanti toccherà a qualcun altro o magari al ritorno avremo due gare interne ravvicinate, forse anche con l’infrasettimanale. Resta il fatto che qualcuno ha generato questo calendario con un computer che sembrava un Commodore 64. Per quanto riguarda la gara, peccato non aver sfruttato meglio alcuni momenti in cui l’inerzia era dalla nostra parte, momenti in cui potevamo davvero incidere di più. Ma oggi non serve un’analisi tecnica, oggi conta goderci tre punti pesantissimi ».

Il tabellino-

CAMPI REALI CANTÙ - SVILUPPO SUD CATANIA 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 22-25) –

CAMPI REALI CANTÙ: Maletto 8, Martinelli 1, Tadic 11, Candeli 6, Penna 17, Meschiari 15, Bianchi (L), Butti (L), Pertoldi 0, Quagliozzi 0, Taiwo 0, Ivanov 2, Bonacchi 1. N.E. Bacco. All. Zingoni.

SVILUPPO SUD CATANIA: Basic 17, Balestra 5, Nwachukwu 27, Marshall 2, Volpe 7, Cottarelli 2, Pinelli 0, Gitto 3, Caletti (L), Gasparini 0, Parolari 1, Feri 4, Carbone (L). N.E. Torosantucci. All. Montagnani.

Arbitri: Venturi, Russo.

Durata set: 32', 30', 30', 31'; tot: 123'.

Essence Hotels Fano – Abba Pineto

Vittoria fondamentale per l’Essence Hotels Fano che supera Pineto per 3 a 1 e dà forza e linfa alla propria classifica. La compagine di Moretti è risultata tutt’altra squadra rispetto a Cantù, giocando una gara tecnicamente molto valida e solida mentalmente.

Fin dalle prime battute i padroni di casa fanno capire di esserci: Coscione in battuta manda in tilt il sistema di ricezione avversario (9-5), con muro e battuta che funzionano benissimo mentre in attacco Tonkonoh è infermabile.

Nel secondo parziale l’Abba Pineto reagisce e parte a razzo con le battute di Trillini e Krauchuk (l’ultimo ad arrendersi), gli abruzzesi vanno su 2-10 con l’Essence Hotels in grande difficolà. Coach Moretti si gioca la carta Roberti (Mvp a fine partita) e i fanesi piano piano risalgono anche se il finale vede prevalere la squadra di Di Tommaso.

Nel terzo set regna l’equilibrio fino al 14-14, poi salgono in cattedra Tonkonoh e Fornal (uno dei migliori) e i virtussini allungano (Mengozzi bene a muro). Fano si porta 19-16 e 21-18 con alcuni attacchi pregevoli di Roberti. Il parziale si chiude con un incredibile muro di Fornal su Krauchuk.

Ci si aspetta la reazione dei pinetesi, invece l’Essence Hotels fa capire che è la serata giusta: 3-0, 9-4 e 14-7. Di Tommaso fa entrare quasi tutta la panchina ma il palcoscenico è per Fano con il trio Ricci-Roberti-Tonkonoh che non sbaglia più un colpo.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- «Questi sono campi difficili, partite molto difficili per diversi motivi. Era un turno infrasettimanale dopo una partita da cinque set (contro Prata di Pordenone ndr). Venivamo, dopo una grande vittoria, in casa di una squadra che invece aveva estrema necessità di punti. Non siamo stati nel capire che ripetersi era una cosa molto difficile e richiedeva una concentrazione e un’attenzione molto elevata, tradotta poi tecnicamente in alcune cose che all’inizio del match non abbiamo fatto bene. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi perché nel secondo e per tutta la prima parte, fino a metà del terzo set, abbiamo giocato una buona pallavolo. Di là però è cresciuta anche Fano, sono usciti i valori reali, non quelli della classifica di Fano, che meritatamente ci ha messo sotto e ha dominato l’ultima parte del terzo e il quarto set ed ha meritato la vittoria. Sicuramente dobbiamo analizzare in poco tempo quello che è successo. Sostanzialmente alcune situazioni le abbiamo già chiare perché non è la prima volta che fuori casa non riusciamo ad esprimerci nel migliore dei modi. Il campionato è questo, noi siamo questi, siamo quelli di questa sera e siamo anche quelli di domenica contro Prata di Pordenone. Dobbiamo accettarlo, dobbiamo capire che offrire la versione migliore di noi costa tanta fatica: la dobbiamo ricercare un po’ nella quotidianità, nei singoli allenamenti, in tutti i singoli momenti che viviamo. Da qui alla fine del campionato cercheremo di sviluppare un’identità migliore e una struttura migliore».

Il tabellino-

ESSENCE HOTELS FANO - ABBA PINETO 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-16) –

ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 2, Merlo 6, Ricci 6, Tonkonoh 18, Fornal 18, Mengozzi 9, Paganucci (L), Iannelli (L), Roberti 14, Galdenzi 0. N.E. Bisotto, Sorcinelli, Rizzi, Arguelles Sanchez. All. Moretti.

ABBA PINETO: Catone 1, Allik 2, Trillini 9, Krauchuk Esquivel 19, Di Silvestre 17, Zamagni 6, Morazzini (L), Schianchi 0, Rascato 0, Pesare (L), Castagneri 1, Suraci 4. N.E. Larizza, Calonico. All. Di Tommaso.

Arbitri: Pernpruner, Jacobacci.

Durata set: 28', 32', 32', 26'; tot: 118'.

Virtus Aversa – Romeo Sorrento

Prima vittoria di coach Graziosi ad Aversa, Virtus Aversa che piega 3-1 la Romeo Sorrento nel derby giocato al PalaJacazzi. Il turno infrasettimanale sorride ai ragazzi del presidente Di Meo che vedono migliorare ancora di più la classifica e ora guardano con ottimismo alla sfida di domenica, contro l’ex Rossini, in programma a Brescia (alle ore 16).

Nel primo parziale la Romeo Sorrento conquista quasi subito due punti di vantaggio e poi li difende gelosamente, si va avanti a suon di cambi palla fino all’ace di Tallone che vale il pareggio a 11. Motzo piazza il sorpasso sfruttando le mani del muro (13-12), poi è sempre Tallone a superare il muro in diagonale per il 17-15 che costringe coach Esposito a fermare il gioco per 30 secondi. Il secondo time-out della Romeo arriva sul vincente di Motzo (19-16). Due punti di fila dei costieri e questa volta è coach Graziosi a richiamare in panchina i suoi ragazzi (19-18). Monster block di Tallone, 3 set point (24-21). Vengono annullati tutti, il muro di Patriarca vale i vantaggi (24-24). Tiozzo chiude uno scambio lunghissimo, è 1-0 (28-26).

Patriarca a muro regala il primo allungo alla sua squadra (6-9 ) nel secondo set, coach Graziosi riporta in panchina la sua Virtus Aversa. Sorrento con Pol trova il massimo vantaggio, che diventa ancora più ampio quando Tulone stampa l’ace del 12-17 (secondo time-out normanno). Parziale nelle mani del gruppo di coach Esposito, ma la squadra di casa, spinta dal calore del PalaJacazzi, riesce a rientrare in partita nel momento decisivo (22-23). Patriarca con un bel primo tempo sigla il 22-24, basta il primo set point: è 1-1 (22-25).

Nel terzo set quando Tallone decide di fare la differenza non ce n’è per nessuno: 9-5, due punti di fila dello schiacciatore normanno e time-out Romeo. Mazza piazza un monster block in un momento delicato del set ed è 13-8. Tallone trova il servizio vincente che vale il ventesimo punto di Aversa (+5). Sorrento prova a rientrare un punticino alla volta ma Motzo trova l’incrocio delle linee in diagonale per il 24-21. Tre set point. Due vengono annullati, ma non il terzo: pallonetto di Mattei, 25-23. E’ 2-1.

All’ inizio del quarto periodo Motzo in parallela trova una bomba che ‘colpisce’ il libero avversario Russo, col tabellone che dice 10-7. Sull’invasione a rete di Tulone coach Esposito chiama time-out per parlare coi propri ragazzi quando il risultato dice 15-11. Quando Mazza passa al centro i punti di vantaggio sono 5 (19-14), poi Tallone (il migliore dei suoi) a muro stampa il +6. A chiudere il match è Mattei con un primo tempo da applausi: 25-17 (3-1).

Il tabellino-

VIRTUS AVERSA - ROMEO SORRENTO 3-1 (28-26, 22-25, 25-23, 25-17) –

VIRTUS AVERSA: Garnica 0, Tiozzo 16, Mattei 12, Motzo 14, Tallone 20, Mazza 9, Minelli 0, Raffa (L), Guerrini 0. N.E. Vattovaz, Agouzoul, Mentasti, Volpato. All. Graziosi.

ROMEO SORRENTO: Tulone 3, Parraguirre 9, Petkov 10, Baldi 18, Pol 11, Patriarca 13, Russo (L), Malavasi 1, Pontecorvo (L), Petrone 1, Farcasiu 0, Ferrato 1. N.E. Iurisci, Fortes. All. Esposito.

Arbitri: Pazzaglini, Di Bari.

Durata set: 32', 30', 33', 28'; tot: 123'.

Banca Macerata Fisiomed MC – Emma Villas Codyeco Lupi Siena

L’ottava giornata del campionato di Serie A2 sorride alla Banca Macerata Fisiomed che, dopo una maratona di due ore e 16’, ha la meglio della Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Buona prova dei ragazzi di coach Giannini che si dimostrano squadra e resilienti nelle difficoltà. Sono diverse le note liete della serata, la prima è il punteggio (3-2: 28-26, 19-25, 25-22, 22-25, 15-13), le altre – in ordine sparso – l’ennesimo show di Karyagin, il ritorno in campo di Novello e la duecentesima presenza in biancorosso del libero Gabbanelli. 10 punti in classifica per i biancorossi che salgono in nona posizione, superando la Romeo Sorrento.

La Banca Macerata Fisiomed scende in campo con Pedron in regia opposto a Garello, la premiata ditta Zhelev-Karyagin in posto 4, Ambrose e il ristabilito Fall al centro, Gabbanelli e Dolcini in seconda linea.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena prova il blitz al Banca Macerata Forum con Hoff opposto a Nelli, Randazzo e Benavidez sono gli schiacciatori, Ceban-Compagnoni al centro, Piccinelli libero.

Nel primo set i maceratesi partono bene e si portano subito sul +4 spinti da ottime difese capitalizzate da Zhelev, Karyagin e Garello (9-5). I toscani reagiscono e prima si riavvicinano (11-10) per poi passare a condurre spinte dal solito Nelli (14-15). Sorpassi e controsorpassi per un punto a punto che ai venti vede avanti Siena (19-20). Garello pesca l’ace, ma a Karyagin viene fischiato un fallo d’invasione (22-23). Il set si decide in maniera rocambolesca in favore di Macerata: il check pesca un fallo a rete ospite che manda tutti ai vantaggi (24-24), poi ravvisa il servizio in campo di Ambrose (28-26).

Al ritorno sul taraflex i toscani giocano meglio, aggiustano il muro e prendono meglio la mira: subito Benavidez in contrattacco piazza il +3 (4-7). Garello viene stoppato da un monster block, mentre Ambrose non trova il campo dal centro (6-11). Compagnoni allunga ancora (9-15), ma Macerata trova una reazione e grazie a Garello ed Ambrose (a muro) trova il -2 (16-18). Il turno in servizio di Nelli però scava un solco decisivo (17-23): l’ace di Randazzo fissa l’1-1 (19-25). Nota a margine: il ritorno in campo di bomber Novello sul 17-20.

Nel terzo parziale, Siena torna a sbagliare troppo, e Zhelev, dal servizio, fissa il 6-1. Siena reagisce, difende meglio e con il muro di Ceban arriva -2 (10-8), ma Zhelev in contrattacco e un errore di Matteini ristabiliscono la distanza (15-10). Il muro bianconero continua a fare male (20-18), ma un errore di Benavidez e un’invasione fischiata agli ospiti riporta Macerata a distanza di sicurezza (22-18). Fall mette giù il 25-22, per il 2-1 Macerata e un punto conquistato.

Nel quarto parziale la Emma Villas ripete l’inizio di secondo set, con Nelli che risolve uno scambio combattuto per il 4-7 ospite. Ceban alza il muro (6-10): Karyagin ha la palla del -1 ma non trova il campo (8-11), mancato poi anche da Zhelev (11-16). Macerata non molla tenuta in piedi da Pedron a muro e Karyagin (15-18). Il turno al servizio di Novello produce il -1 (20-21), ma non basta: Nelli manda la sfida al tie-break (22-25).

Nel tie break Siena molto fallosa in avvio (5-0): i toscani provano a riavvicinarsi, ma Karyagin manda al cambio campo Macerata avanti (8-5). Zhelev attacca out subito dopo, ma Siena perde un successivo scambio sanguinoso (13-11), che si rivela decisivo: a chiudere dal centro ci pensa capitan Fall (15-13).

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED MC - EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA 3-2 (28-26, 19-25, 25-22, 22-25, 15-13) –

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Pedron 3, Zhelev 12, Ambrose 7, Garello 10, Karyagin 32, Fall 5, Novello 4, Diaferia 0, Gabbanelli (L), Dolcini (L), Becchio 0. N.E. Pesciaioli, Talevi. All. Giannini.

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Hoff 2, Benavidez 16, Ceban 10, Nelli 20, Randazzo 14, Compagnoni 9, Maletaj (L), Piccinelli (L), Rocca 0, Matteini 6, Bragatto 0, Bini 0. N.E. Mastrangelo. All. Petrella.

Arbitri: Cruccolini, Mesiano.

Durata set: 33', 29', 26', 28', 20'; tot: 136'

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 3-1 (25-22, 25-23, 19-25, 25-21)

Consar Ravenna - Gruppo Consoli Sferc Brescia 3-1 (26-24, 25-14, 20-25, 26-24)

Virtus Aversa - Romeo Sorrento 3-1 (28-26, 22-25, 25-23, 25-17)

Essence Hotels Fano - Abba Pineto 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-16)

Banca Macerata Fisiomed MC - Emma Villas Codyeco Lupi Siena 3-2 (28-26, 19-25, 25-22, 22-25, 15-13)

Campi Reali Cantù - Sviluppo Sud Catania 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 22-25)

Rinascita Lagonegro - Prisma La Cascina Taranto 3-0 (25-21, 25-23, 25-16)

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 21, Tinet Prata di Pordenone 19, Gruppo Consoli Sferc Brescia 17, Virtus Aversa 17, Abba Pineto 14, Sviluppo Sud Catania 14, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 13, Rinascita Lagonegro 11, Banca Macerata Fisiomed MC 10, Romeo Sorrento 9, Essence Hotels Fano 8, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 6, Prisma La Cascina Taranto 6, Campi Reali Cantù 3.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Consar Ravenna

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Virtus Aversa

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Essence Hotels Fano

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento - Campi Reali Cantù

Sviluppo Sud Catania - Tinet Prata di Pordenone

Prisma La Cascina Taranto - Banca Macerata Fisiomed MC

Abba Pineto - Rinascita Lagonegro