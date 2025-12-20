Nell'anticipo Siena strapazza Porto Viro

SIENA- Nell'anticipo dell'11a di andata è arrivato il riscatto dopo l’uscita di Lagonegro e, davanti al proprio pubblico, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena vince 3-0 (25-20, 25-18, 25-15) contro Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Nelli e compagni hanno dimostrato di restare in partita per tutto il match sia mentalmente che tecnicamente. Porto Viro ha provato a rimanere in partita e si è affidata più volte all’esperienza di Pinali ma oggi il sodalizio toscano ha dimostrato la propria superiorità sia in battuta che in banda (Randazzo oggi 16 punti e MVP). Dopo Natale la squadra allenata da coach Petrella scenderà in campo contro Brescia domenica 28 dicembre al PalaEstra di Siena.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo con Mikkel Hoff al palleggio, Gabriele Nelli opposto, in banda Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, centrali Victorio Ceban e Marco Bragatto, il libero è Alessandro Piccinelli. Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro schiera Nicola Zonta al palleggio, Alex Erati e Mattia Eccher centrali, l’opposto è Giulio Pinali, gli schiacciatori sono Lorenzo Magliano e Gabriele Chiloiro, Davide Morgese nel ruolo di libero.

Il primo pallone della gara viene giocato da Benavidez ma il primo punto viene firmato dal centrale ospite Erati. Risponde subito Ceban. Porto Viro segna altri due punti. Porto Viro prova a portarsi avanti più volte ma Lupi Siena pareggia 5-5. Il primo ace della gara viene firmato da Marco Bragatto. I padroni di casa si portano avanti 10-6 e Porto Viro chiama il primo time out. Al rientro Randazzo segna l’undicesimo punto. Il muro a tre di Lupi Siena non blocca l’attacco ospite che al cambio palla segna un altro punto grazie al muro, 11-8. Break di Porto Viro neutralizzato subito da Randazzo. Bragatto mura l’attacco ospite dopo un salvataggio provvidenziale di Randazzo e un’azione molto combattuta, 15-10. Ace di Randazzo che porta il parziale 17-11. Benavidez e Randazzo allungano ancora 19-11 e coach Bologna (Porto Viro) chiama il time out. Pinali supera il muro avversario ma Benavidez risponde, 20-12. Efficace il muro a due Ceban-Nelli. Muro ospite efficace ma risponde Nelli in diagonale, 22-16. Prova Nelli a salvare in tuffo ma il punto è per gli ospiti e coach Petrella chiama il time out quando il parziale è 22-18. Al rientro diagonale potente di Randazzo. Entrambe le compagini vanno out in battuta e Lupi Siena va al set point 24-19. Nelli chiude il primo set 25-20.

Porto Viro apre il secondo set con Chiloiro in battuta che va a rete. Out anche la battuta di Benavidez. Efficaci gli attacchi di Ceban e Benavidez, 3-1. Out l’attacco di Pinali, Randazzo supera il muro ospite; parziale 6-2. Muro di casa che non blocca e punto messo a segno dagli ospiti che accorciano 6-5. Porto Viro pareggia ma dopo il servizio di Magliano si ferma a rete, 7-6. Out l’attacco di Randazzo ma il servizio ospite si ferma a rete, 9-9. Azione molto combattuta che viene vinta dai padroni di casa, 10-9. I padroni di casa allungano ancora, 12-9. Break di Porto Viro che Nelli interrompe subito, 13 -10. Fase della gara dove si lotta punto a punto, 15-13. Ancora punto messo a terra da Randazzo. Azione sofferta che viene portata a casa dal muro di Bragatto, 17-14. Efficaci gli attacchi di Porto Viro che accorcia 18-16. Porto Viro effettua quattro cambi ma i padroni di casa firmano il punto del 20-16. Muro dei padroni di casa che ferma per tre volte i tentativi di Porto Viro, 23-17. Break point di Porto Viro che manda Sperandio al servizio ma Nelli manda Lupi Siena al set point, 24-18. Porto Viro sbaglia l’attacco e Lupi Siena si porta a casa il secondo set 25-18.

Felipe Benavidez apre il terzo set e l’attacco di Porto Viro va out. I padroni di casa si portano avanti 3-1. Hoff non riceve ma dopo Randazzo trova il punto in lungo linea. Nelli firma un altro ace, 5-2. Nelli cerca di salvare più volte la palla ma alla fine ha la meglio Porto Viro, 5-3. I padroni di casa allungano 8-4. Buono il muro di Porto Viro che accorcia 8-6. Randazzo attacca forte sul muro ospite che non blocca. Muro di Ceban che porta il parziale 11-7. Super punto portato a casa dai padroni di casa che salvano più volte il pallone e portano il parziale 13-7. Bragatto da solo a muro non blocca, 14-9. Muro a tre di Porto Viro che non blocca l’ennesimo attacco efficace di Randazzo. Sempre Randazzo a muro firma il punto del 16-9. Secondo ace di questo set per Nelli. Grande salvataggio di Benavidez che permette a Randazzo di firmare il punto del 18-9. Ace per Chiloiro che prova ad accorciare 18-11 ma Nelli segna il punto per due volte sul lungolinea, 20-11. Break di Porto Viro che viene subito neutralizzato dal muro a tre di Lupi Siena, 21-12. Altra murata efficace dei padroni di casa, dopo break di Pinali; 22-13. Pinali al servizio si ferma a rete. Punto di Randazzo che manda Lupi Siena al match point 24-14. Benavidez in battuta spreca la prima occasione. Errore al servizio per Porto Viro che consegna il terzo set a Lupi Siena 25-15.Emma Villas Codyeco Lupi Siena vince 3-0 contro Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro.

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Non eravamo eroi dopo Taranto e non siamo dei c… stasera. Ci sono degli aspetti da salvare. Affrontavamo il terzo miglior battitore del campionato, Nelli, e abbiamo fatto probabilmente la nostra miglior partita della stagione in ricezione, che è sempre stato un nostro tallone d’Achille. Il problema è che con una ricezione di questo livello non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, è mancato tutto il resto. Dobbiamo lavorare tanto, anche sull’aspetto mentale, probabilmente non riusciamo ancora a gestire l’entusiasmo per una vittoria, visto che anche dopo i successi con Cantù e Aversa non eravamo riusciti a ripeterci. Siamo giovani, miglioreremo, sono convinto che ci aspetti un grande girone di ritorno ».

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA-ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Piccinelli (L), Hoff 1, Bragatto 5, Nelli 10, Randazzo 16, Ceban 6, Benavidez 10; ne Rocca, Mastrangelo, Matteini, Bini (L), Compagnoni, Maletaj, Baldini. All. Petrella

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Erati 2, Maghenzani, Zonta, Magliano 4, Pedro 4, Brondolo 2, Sperandio 1, Mazzon, Morgese (L), Eccher 8, Chiloiro 3, Pinali 12; ne Lamprecht (L), Milan. All. Bologna.

ARBITRI: Rosario Vecchione di Salerno e Paolo Scotti di Verbania.

Durata set: 31’, 29’, 26’. Tot: 86’.