Fano mostra i muscoli sul campo di Ravenna

La prestazione dei virtussini è stata gagliarda, grintosa e tatticamente perfetta, al cospetto di una Consar Ravenna secondo in classifica e imbattuto tra le mura amiche.

Fano approccia bene la partita nel primo set: 1-5, 8-13 con muro-difesa molto efficace. Zlatanov sveglia i suoi che impattano a quota 15, ma nel finale con Rizzi in battuta, sia Merlo che Fornal imperversano in attacco portando gli ospiti in vantaggio.

L’Essence Hotels è in giornata e lo dimostra anche nella seconda frazione (13-16), ma nel finale uno scatenato Zlatanov trascina i suoi sull’1-1.

La Consar cresce ma Fano resiste: nel terzo set i ravennati aumentano il ritmo in battuta e si portano 2 a 1.

Fano ha la grande capacità di non mollare ed il quarto set è una sfida punto a punto. Sul 18-18 Fornal, Tonkonoh ed un imprendibile Merlo creano il break (21-24). La Consar non molla e agguanta la parità sul 24-24 e nel finale un ace di Ricci fa esultare la trentina di tifosi venuti da Fano.

Nel tie break i virtussini dominano andando al cambio campo avanti 8-5.

I fanesi poi si portano sul 12-8, con Tonkonoh scatenato in battuta.

La Consar prova a recuperare ma nel finale Fornal chiude i conti.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Per questa sconfitta c’è demerito nostro e sicuramente c’è del demerito mio perché i ragazzi non sono arrivati bene alla partita e questo vuol dire che ho lavorato male in settimana. L’approccio non è stato buono, e anche la gestione di situazioni facili non è stata ottimale, non avevamo energia, eravamo scarichi. Mi assumo la responsabilità e faremo tutte le riflessioni che servono. Nonostante questo eravamo andati avanti 2-1 ed eravamo riusciti a recuperare il quarto set, ma riconosciamo anche i meriti di Fano che ha disputato un’ottima gara ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – ESSENCE HOTELS FANO 2-3 (19-25, 25-23, 25-21, 26-28, 12-15) –

CONSAR RAVENNA: Canella 4, Russo 5, Zlatanov 28, Bartolucci 13, Dimitrov 15, Valchinov 18, Asoli (L), Gottardo 1, Ciccolella 0, Giacomini 0, Goi (L). N.E. Iurlaro, Bertoncello, Gabellini. All. Valentini.

ESSENCE HOTELS FANO: Merlo 19, Ricci 13, Tonkonoh 19, Fornal 24, Mengozzi 5, Coscione 1, Paganucci (L), Iannelli (L), Roberti 0, Galdenzi 0, Rizzi 0. N.E. Bisotto, Falcioni, Sorcinelli. All. Moretti.

ARBITRI: Lambertini, Sessolo.

Durata set: 25′, 30′, 28′, 39′, 19′; tot: 141′.