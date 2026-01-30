Fano-Catania apre la 4a di ritorno

ROMA- In attesa delle Semifinali di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 (in programma mercoledì 4 febbraio), il weekend regala la 4ª giornata di ritorno della Regular Season in Serie A2 Credem Banca. Il calendario propone un match sabato 31 gennaio 2026 e sei match nel pomeriggio di domenica 1 febbraio. A guidare la classifica con 38 punti è Prata di Pordenone , che ha quattro lunghezze di vantaggio su Pineto.

Ad aprire le danze è la sfida di sabato, alle 18.30, tra Essence Hotels Fano e Sviluppo Sud Catania, separate da un solo punto in graduatoria. Domenica si schiaccia in cinque fasce orarie. Prime battute alle 16.00 su due campi. Romeo Sorrento cerca i 3 punti in casa contro Banca Macerata Fisiomed MC per agganciare i marchigiani, che invece sono intenzionati ad allungare in classifica. Alla stessa ora la prima della classe e semifinalista di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, Tinet Prata di Pordenone, riceve la visita di Prisma La Cascina Taranto, dodicesima. In campo alle 17.00 Abba Pineto e Gruppo Consoli Sferc Brescia, altre due semifinaliste di Coppa, che però potrebbero contendersi il trofeo con la coccarda tricolore solo in caso di rispettivo approdo alla Finale. Alle 17.30 Campi Reali Cantù deve giocarsi il tutto per tutto tra le mura amiche contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Punti importanti per migliorare la propria classifica anche quelli contesi alle 18.00 tra Rinascita Lagonegro e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, mentre il posticipo delle 19.00 tra Consar Ravenna, semifinalista di Coppa, e Virtus Aversa è uno spareggio tra team appaiati al terzo posto. Tutte le gare sono visibili gratuitamente su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Essence Hotels Fano - Sviluppo Sud Catania

Quarto confronto tra Essence Hotels Fano e Sviluppo Sud Catania, con il fattore campo finora decisivo e gli etnei avanti 2-1 nei precedenti dopo il successo in quattro set centrato nel girone di andata. Vittorioso tra le mura amiche al tie-break contro Sorrento, il Club siciliano è nono a quota 20 in classifica con un punto di vantaggio sui marchigiani, caduti 3-0 ad Aversa. Tra i padroni di casa Maksym Tonkonoh è a 33 punti dai 300 stagionali, mentre Federico Roberti è a 15 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera. Tra gli ospiti Leonel Marshall è a soli 2 attacchi vincenti dai 4.500 in carriera, Arinze Kelvin Nwachukwu è vicino a 5 punti dai 300 nella stagione in corso.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Sviluppo Sud Catania, 1 successo Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Fabio Ricci (Essence Hotels Fano)- « A parte lo scivolone in terra campana, siamo in un buon momento dal punto di vista del gioco e dei risultati. Abbiamo giocato belle partite e preso punti, con Catania vogliamo assolutamente riscattare la sconfitta patita all’andata e faremo di tutto per essere all’altezza. La cosa fondamentale è continuare a fare punti come abbiamo fatto fino ad ora e sfruttare al massimo le occasioni che ci capitano. In questo campionato tutto è possibile, i siciliani verranno da noi con lo stesso obiettivo ovvero quello di farci lo sgambetto. Sono ottimista perché ci siamo allenati con intensità e abbiamo fissato nella nostra testa l’obiettivo unico di giocare bene davanti al nostro pubblico e tornare a rafforzare la classifica conquistando punti preziosi ».

Andrea Gasparini (Sviluppo Sud Catania)- « Sono molto contento dell’aiuto che sono riuscito a dare alla squadra. Era molto importante per noi vincere queste due partite. È vero che sono arrivate al tie break, ma le vittorie sono sempre fondamentali. Quando sono così combattute ti aiutano ancora di più a uscire dai momenti di difficoltà ».

Romeo Sorrento - Banca Macerata Fisiomed MC

Quarto atto delle sfide tra Romeo Sorrento e Banca Macerata Fisiomed MC, con il team campano che all’andata espugnò il campo marchigiano centrando il primo successo al terzo tentativo. In classifica il team di casa è ottavo a quota 21 dopo il punto preso in Sicilia e ha tre lunghezze da recuperare sugli ospiti, settimi e reduci dal trionfo in tre set contro Pineto. L’unico ex nei roster è Alessandro Becchio, lo scorso anno tesserato con il Club sorrentino. Da una parte Stefano Patriarca è a 1 attacco vincente dai 100 stagionali e Alberto Pol è a 4 punti dai 200 stagionali e a 8 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, dall’altra Bara Fall è a 4 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 18 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Romeo Sorrento)

EX: Alessandro Becchio a Massa Lubrense nel 2024/25

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Domenica affrontiamo una squadra temibile e che è in un ottimo momento di forma, viene da 4 vittorie consecutive. Le ultime per 3-0 con vittime illustri come Ravenna e Pineto e lo ha fatto esprimendo un ottima qualità di gioco, hanno trovato continuità in battuta che gli permette di avere un’ottima fase break . Sicuramente ci aspetta una partita tosta in cui ci sarà da combattere su ogni pallone avere pazienza e sfruttare le occasioni ».

Alessandro Becchio (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Con la partita a Sorrento si apre il mese di febbraio, un mese fondamentale dove affronteremo molte squadre ostiche e dove dovremo confermare i risultati positivi archiviati in questo inizio 2026, quindi sarà importante fare una bella prestazione in Campania. Sorrento è una delle squadre che più sta sorprendendo in questo campionato e all’andata ci ha dimostrato di essere una squadra che, se non affrontata con la massima serietà, può essere letale. Loro vengono da una sconfitta in Coppa Italia tirata contro Prata e da un'altra in campionato contro Catania, quindi non vedranno l’ora di potersi rifare davanti al loro pubblico e noi dovremo essere bravi a non permetterglielo. Per me poi sarà molto bello ritornare in penisola, poter rivedere i tanti tifosi e persone che ho conosciuto lì e riassaporare quelle emozioni che ho vissuto l’anno scorso ».

Tinet Prata di Pordenone - Prisma La Cascina Taranto

La semifinalista di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e prima della classe in campionato, Tinet Prata di Pordenone, vittoriosa in tre set domenica scorsa a Siena, cerca il secondo successo in altrettanti incontri, dopo il 3-0 esterno dell’andata, contro Prisma La Cascina Taranto. Dodicesima in classifica e vittoriosa al tie break contro Ravenna nell’ultimo incontro disputato, la squadra ionica sta vivendo un campionato di alti e bassi, ma ha già dato prova di potersela giocare con tutti. Tra i friulani Kristian Gamba cerca il 200esimo attacco vincente stagionale e il muro n. 200 nelle Regular Season, mentre Jernej Terpin si avvicina ai 2.500 attacchi vincenti in carriera. Tra gli ospiti Oleg Antonov è a 2 attacchi vincenti ai 1.500 nelle stagioni regolari e a 2 punti dai 500 in Serie A2, Gabriele Sanfilippo insegue il muro n. 200 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Alberto Benedicenti (Tinet Prata di Pordenone)- « Taranto ha cambiato tanto: allenatore e diagonale palleggiatore-opposto. Abbiamo la fortuna di affrontarli in casa. Il fatto che al momento siano nella parte bassa della classifica non significa proprio nulla perchè abbiamo imparato a nostre spese che qualsiasi squadra del campionato può metterci in difficoltà. Dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato. Sono fiducioso nel nostro percorso ».

Elia Bossi (Prisma La Cascina Taranto)- « Ora abbiamo consapevolezza del nostro valore. Ripartiamo da questa condizione: abbiamo capito come imporre il nostro ritmo e come cogliere tutte le occasioni che il gioco ci offre. A Prata sarà dura, ma sappiamo cosa vogliamo fare in campo ».

Abba Pineto - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Entrambe in Semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, ma dalla parte opposta del tabellone, Abba Pineto e Gruppo Consoli Sferc Brescia si affrontano per la sesta volta nel giorno della gara n. 500 in carriera di Salvatore Rossini. I Tucani sono avanti 3-2 nel computo dei successi grazie al 3-1 dell’andata. Nessuna delle due squadre ha mai espugnato il campo dell’altra. Il team abruzzese è secondo, fermo a 34 punti, dopo la sconfitta netta a Macerata, la rivale lombarda è quinta a quota 31 dopo il match perso al tie-break nel proprio quartier generale contro Lagonegro. Tra i padroni di casa Paolo Di Silvestre è a 8 attacchi dai 200 stagionali, Stefano Trillini a 13 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera. Tra gli ospiti Oreste Cavuto è a 15 attacchi vincenti dai 200 della Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 2 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)- « Ogni partita in questo campionato è difficile, da giocare al massimo se si vuole portare a casa. Secondo me stiamo lavorando nel modo giusto. A Macerata nel primo set avevamo iniziato nel modo giusto, riuscendo a portare la gara sui nostri binari, ma nel contempo non siamo riusciti ad essere costanti e la forza fisica di Macerata ci ha messi un po’ in difficoltà. Ci dispiace non essere riusciti a regalare una gioia al pubblico che ci ha seguiti in trasferta, che colgo l’occasione per ringraziare per l’affetto e la presenza. Puntiamo a rifarci contro Brescia, a prenderci una rivincita rispetto ad una partita di andata che era comunque stata molto combattuta. Il Pala Santa Maria per noi rappresenta una grande spinta e vogliamo mantenere la nostra imbattibilità casalinga. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo in allenamento, cercare di ritrovare da subito il nostro gioco con l’auspicio di affrontare al meglio questo tour-de-force tra campionato e poi la semifinale di Coppa Italia, che rappresenta un banco di prova importante e molto stimolante della nostra stagione ».

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Pineto si sta dimostrando una delle migliori formazioni del campionato e che oltretutto dà il meglio di sé tra le mura di casa. Fanno dei fondamentali di battuta e difesa le loro migliori armi, costringendo spesso gli avversari a dover attaccare più volte per potersi guadagnare un punto. Noi veniamo da partite altalenanti, in cui a momenti gira un fondamentale, a momenti un altro, cosa che spesso diventa limitante e ci fa lasciare punti per strada. Servirà la migliore Brescia per vincere questa partita: dovremo dimostrare maturità e quindi riuscire a mettere insieme tutto ciò su cui stiamo lavorando, per far girare bene tutti i fondamentali nella stessa partita ».

Campi Reali Cantù - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Campi Reali Cantù ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena si ritrovano sotto rete per la 14ª volta. Il bilancio dei precedenti vede la formazione toscana in vantaggio con 10 successi a 3, compreso il 3-1 casalingo firmato all’andata. Squadra di coda a -6 dalla penultima, cioè da Porto Viro, la formazione lombarda viene proprio dallo stop in quattro set incassato sul campo della rivale veneta, mentre i Lupi, undicesimi a +11 dai canturini devono riscattare lo stop interno con il massimo scarto rimediato domenica contro la capolista. Gli ospiti si presentano con due ex nel roster, Marco Bragatto (11 attacchi vincenti ai 500 in carriera) e Federico Compagnoni (7 punti ai 100 stagionali). Tra i padroni di casa Gaetano Penna è a 10 punti dai 300 stagionali, Gabriele Maletto è a 11 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 13 (3 successi Campi Reali Cantù, 10 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Marco Bragatto a Cantù nel 2024/25; Federico Compagnoni a Cantù nel 2022/23

Gaetano Penna (Campi Reali Cantù)- « Domenica affronteremo una squadra con individualità affermate, come Nelli e Randazzo. Sono una squadra molto fisica, che mura e batte bene. Ora è rientrato anche Simone Porro, ed è sicuramente un'arma in più. Noi cercheremo, con i nostri mezzi, di metterli più in difficoltà possibile. Il campionato non è ancora finito: noi abbiamo bisogno di punti, quindi faremo di tutto per ottenerli ».

Federico Compagnoni (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Dobbiamo fare le cose fatte bene, perché secondo me loro sono una buona squadra. Stanno attaccando molto forte anche grazie al nuovo giocatore che hanno preso. Ho visto qualche partita ed è un buonissimo giocatore. Essendo che puntano alla salvezza saranno una mina vagante, possono vincere contro tutti. Quindi bisogna stare molto attenti e bisogna fare le cose che ci vengono di solito nelle altre partite. Cercare di farle al massimo in battuta e a muro, perché per vincere queste partite abbiamo bisogno delle nostre certezze ».

Rinascita Lagonegro - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Grazie alla maratona vinta in trasferta nel 4° turno del girone di andata, Rinascita Lagonegro è avanti con 3 vittorie a 2 nel bilancio delle sfide contro Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro alla vigilia del match n. 6. Il team lucano è sesto con 27 punti dopo il tie-break vincente a Brescia, mentre il sodalizio veneto ha portato il vantaggio sull’ultimo posto della classifica a sei lunghezze grazie al 3-1 interno nello scontro diretto con Cantù. Da una parte Diego Cantagalli è a 2 ace dai 100 nella categoria, Giacomo Raffaelli cerca il punto n. 200 nella Regular Season 2025/26 e i 7 punti che lo separano da quota 500 in Serie A3. Sul fronte ospite, invece, Giulio Pinali è a 9 punti dai 300 stagionali, Nicola Mazzon è alla partita n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Rinascita Lagonegro, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Nessuno

Giacomo Mastracci (Rinascita Lagonegro)- « Porto Viro è una squadra solida, organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque se affrontata con superficialità. Per questo non guardiamo la classifica: in questo campionato ogni avversario va rispettato fino in fondo e ogni partita va giocata con il massimo della concentrazione. Arriviamo da una settimana molto positiva: dopo il lungo periodo in trasferta abbiamo finalmente potuto lavorare in continuità in palestra, un aspetto fondamentale per dare solidità al nostro gioco e consolidare quanto di buono fatto nelle ultime gare, che ci hanno regalato risultati importanti. A livello personale, sono contento del contributo che sto riuscendo a dare alla squadra e cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Ora vogliamo dare continuità a questo percorso, scendere in campo con grande energia e provare a regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico, che per noi rappresenta sempre una spinta fondamentale ».

Pedro Henrique Ferreira Silva (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Affrontiamo questa partita con tanta voglia di vincere, portandoci dietro tutto ciò che di buono abbiamo fatto nell’ultima gara. Lagonegro sta giocando molto bene ed è la grande sorpresa di questo campionato: hanno un ottimo servizio e un attacco molto efficace. Senza dubbio Cantagalli è la loro arma più pericolosa, un giocatore di grande esperienza che sta vivendo una stagione pazzesca. Noi, però, ci stiamo allenando molto sul muro e sulla battuta, fondamentali che dovranno funzionare bene se vogliamo sperare di fare una buona partita domenica ».

Consar Ravenna - Virtus Aversa

In attesa di fare visita a Pineto nella Semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, la terza forza del torneo, Consar Ravenna, ospita Virtus Aversa, dirimpettaia dei romagnoli a quota 32 punti. Le due squadre si giocano quindi il gradino più basso del podio, ma sulla carta anche il secondo posto è alla portata visto che Pineto ha solo due punti di vantaggio sulle due rivali dagli umori opposti. I padroni di casa vengono dalla sconfitta al tie-break maturata a Taranto, gli ospiti dal successo netto in casa contro Fano, decisivo per l’aggancio alla Consar, che ritrova tanti ex: Gabriel Garnica, Alessio Tallone (4 attacchi vincenti ai 200 nella Regular Season 2025/26 e 8 attacchi vincenti dai 1.000 nella categoria) e coach Gianluca Graziosi. Da una parte Filippo Bartolucci cerca l’attacco vincente n. 100 nella Regular Season 2025/26 e i 4 muri che lo separano dai 300 in carriera, Andrea Canella è vicino ai 500 attacchi vincenti in Serie A2 e ai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Virtus Aversa, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10; Alessio Tallone a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Nicolò Ciccolella (Consar Ravenna)- « Ci aspetta una partita molto importante, che in questo momento vale il terzo posto nel quale ci troviamo sia noi che Aversa. Affrontiamo un avversario forte, con tanti giocatori di esperienza, che sta disputando una grande stagione. Non ci perdiamo d'animo, la stiamo preparando, come tutte, con grande applicazione e intensità in allenamento, con anche una maggiore carica perché vogliamo dimenticare il dispiacere e il rammarico per la rimonta subita a Taranto. Questo con Aversa sarà il primo dei tre scontri diretti che giocheremo al Pala De Andrè: il fattore campo deve diventare un alleato prezioso per noi, un'occasione da sfruttare in pieno ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 31 gennaio 2026, ore 18.30

Essence Hotels Fano – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Venturi Giuliano

Domenica 1 febbraio 2026, ore 16.00

Romeo Sorrento – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Gasparro Mariano, Gaetano Antonio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 16.00

Tinet Prata di Pordenone – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Lambertini Alessio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

Abba Pineto – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Merli Maurizio, Sumeraro Fabio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Adamo Giorgia, Chiriatti Stefano

Domenica 1 febbraio 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Stellato Giuseppina, Grossi Dario

Domenica 1 febbraio 2026, ore 19.00

Consar Ravenna – Virtus Aversa Arbitri: Scotti Paolo, Mazzarà Antonio

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 38, Abba Pineto 34, Consar Ravenna 32, Virtus Aversa 32, Gruppo Consoli Sferc Brescia 31, Rinascita Lagonegro 27, Banca Macerata Fisiomed MC 24, Romeo Sorrento 21, Sviluppo Sud Catania 20, Essence Hotels Fano 19, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 19, Prisma La Cascina Taranto 17, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 14, Campi Reali Cantù 8.