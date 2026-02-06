Macerata-Tinet apre la 5a di ritorno

ROMA -Al culmine della settimana che ha sancito i nomi delle finaliste nella Coppa di categoria, ovvero Prata di Pordenone e Pineto, pronte a giocarsi la Finale domenica 22 febbraio, la Regular Season Serie A2 Credem Banca torna nel fine settimana con il 5° turno di ritorno, distribuito nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Con Prata di Pordenone in vetta a + 6 punti su Pineto e Ravenna, si fanno interessanti anche la corsa per accedere ai Play Off Promozione e la lotta per evitare la retrocessione.

La due-giorni di campionato si apre sabato con la sfida alle 20.30 tra Banca Macerata Fisiomed MC e la capolista Tinet Prata di Pordenone. Il programma del giorno successivo, domenica, prevede le restanti sei gare suddivise in quattro fasce orarie. Sotto rete alle 16.00 la quinta e la sesta forza della classifica, ovvero Virtus Aversa e Rinascita Lagonegro, separate da 4 punti. Alle 17.00, una motivata Prisma La Cascina Taranto, a caccia di punti interni per migliorare la dodicesima posizione e rinforzata dall’arrivo del regista portoghese Guilherme Maia, ospita Gruppo Consoli Sferc Brescia, squadra di alto profilo attualmente al quarto posto. Sono tre le partite con fischio d’inizio alle 18.00. Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro sgomita nella penultima piazza e intende capitalizzare il fattore campo contro Romeo Sorrento, ora a metà classifica ma desiderosa di spiccare il volo. Sviluppo Sud Catania, nona e a 1 punto dalla zona Play Off, riceve la visita di Abba Pineto, squadra seconda in classifica e molto pericolosa anche in trasferta. A pari punti con la compagine abruzzese ma con una vittoria in meno, la Consar Ravenna si misura in casa con Campi Reali Cantù, ultima in classifica e protagonista di una seconda parte della stagione regolare con il coltello tra i denti. A chiudere il sipario è il faccia a faccia tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che ha esonerato coach Francesco Petrella affidandosi ad Alessandro Pagliai, ed Essence Hotels Fano, decima e undicesima forza della graduatoria, separate da un solo punto.

TUTTE LE SFIDE-

Banca Macerata Fisiomed MC - Tinet Prata di Pordenone

Ottavo capitolo delle sfide tra Banca Macerata Fisiomed MC e Tinet Prata di Pordenone, con i marchigiani avanti 5 a 2 nel computo delle vittorie. I campioni d’inverno friulani si sono aggiudicati in tre set il match di andata e sono reduci dal 3-1 in campionato su Taranto, ma la ciliegina è stata la successiva qualificazione alla Finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con il 3-1 contro Brescia. I padroni di casa, invece, sono settimi in classifica e sono stati agganciati da Sorrento a quota 24 dopo la sconfitta netta nello scontro diretto al PalAtigliana. Un ex per parte nei roster, Marco Novello e Manuel Bruno. Da una parte Denis Karyagin è a 20 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Bara Fall è a 8 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, dall’altra Jernej Terpin cerca l’attacco vincente n. 200 nella Regular Season 2025/26 ed è a 10 attacchi vincenti dai 2.000 nelle stagioni regolari, mentre Kristian Gamba è a 14 punti dai 300 stagionali e a 24 punti dai 3.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Marco Novello a Prata nel 2021/22; Manuel Bruno a Macerata nel 2019/20

Romano Giannini (Allenatore Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sabato affrontiamo la squadra più forte del campionato, non solo perché lo attesta alla classifica, ma anche perché hanno molti interpreti che questo torneo lo conoscono bene. La società lavora bene, sono loro che comandano perché hanno fatto meno passi falsi delle altre, ma noi sicuramente la stiamo preparando bene. Veniamo da un mese di gennaio con sole vittorie, bisogna ora metabolizzare in fretta il 3-0 di Sorrento - che non ha portato solo cose negative – e prepararsi per il clou del campionato, dove ogni squadra punterà al proprio. Sono molto propositivo, i ragazzi si stanno allenando bene e quindi sono convinto che faremo la nostra partita con – speriamo - un grande pubblico a sostenerci ».

Alex Francesco Maria Aiello (Tinet Prata di Pordenone)- « Andiamo a Macerata consapevoli che non sarà la stessa partita dell'andata. A loro, in quell'occasione mancavano due giocatori chiave come Novello e Gabbanelli. Macerata è una squadra che difende molto e quindi dovremo avere un po' di pazienza in attacco. Nonostante il pochissimo tempo per prepararla sono sicuro che ci sarà da divertirsi ».

Virtus Aversa - Rinascita Lagonegro

Quarta sfida tra Virtus Aversa e Rinascita Lagonegro, con i giganti lucani in vantaggio 2-1 nei precedenti grazie al colpo di coda nel match di andata al tie-break. In classifica il Club campano è scivolato al quinto posto dopo lo stop in tre set a Ravenna, mentre gli ospiti sono sesti con quattro lunghezze di ritardo dalla Virtus in virtù del punto preso in casa contro Porto Viro. Al PalaJacazzi tornano da rivali Martins Arasomwan, a 2 punti dai 100 stagionali, e Nicola Fortunato. Nicola Tiozzo è a 3 attacchi vincenti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Alessio Tallone cerca il muro n. 100 nelle stagioni regolari. Sul fronte opposto Diego Cantagalli è a 26 punti dai 400 stagionali e a 2 ace dai 100 in Serie A2, Giacomo Raffaelli a 15 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Virtus Aversa, 2 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Martins Arasomwan a Aversa nel 2024/25; Nicola Fortunato a Aversa nel 2022/23

Carlo De Angelis (Rinascita Lagonegro)- « La partita con Porto Viro ci ha lasciato addosso una sana voglia di rivalsa. Perdere al tie-break fa sempre male, ma ci ha anche ricordato quanto margine abbiamo quando giochiamo con intensità. Questa settimana abbiamo lavorato forte in palestra: l’obiettivo principale era smaltire gli acciacchi dopo ritmi intensi e partite ravvicinate, e ritrovare energie fisiche e mentali per arrivare ad Aversa pronti a dare il massimo. Sappiamo che ci aspetta una trasferta complicata, su un campo tradizionalmente ostico contro una squadra solida e ben organizzata. Conosciamo bene la Virtus e sappiamo quali accorgimenti serviranno per affrontarla nel modo giusto. La gara d’andata è un riferimento chiaro: serviranno personalità e grande compattezza. Andremo lì determinati a giocarci le nostre carte fino in fondo ».

Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia

In arrivo il settimo confronto in Serie A2 Credem Banca tra Prisma La Cascina Taranto e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con il sodalizio ionico che ha vinto 4 dei 6 precedenti, comprese tutte e tre le gare di Finale che nel 2020/21 valsero il salto in SuperLega. Nel match di andata del torneo in corso, però, sono stati i Tucani a prevalere in quattro set tra le mura amiche. Al momento la stagione tarantina è caratterizzata da un percorso in chiaroscuro che vede il team dodicesimo a 17 punti dopo la diciassettesima sconfitta in campionato, maturata domenica scorsa nella roccaforte della capolista. A portare in Puglia una ventata d’entusiasmo è l’arrivo del palleggiatore portoghese Guilherme Maia, annunciato in settimana. Il team lombardo, che si presenta con gli ex Roberto Cominetti e Manuele Lucconi, si è guadagnato il quarto posto in classifica grazie alla maratona vinta al tie-break sul campo di Pineto, ma deve fare i conti con l’amarezza per l’uscita di scena in Semifinale dalla coppa di categoria, di cui è detentrice. Da una parte Nicola Cianciotta è a 13 attacchi vincenti dai 200 stagionali e a 2 punti dai 1.500 in carriera, dall’altra Filippo Mancini ha nel mirino il punto n. 100 nella Regular Season 2025/26, mentre Alessandro Tondo cerca il block n. 500 in carriera e Manuele Lucconi è a 20 punti dai 300 in stagione.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Prisma La Cascina Taranto, 2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Roberto Cominetti a Taranto nel 2020/21; Manuele Lucconi a Taranto nel 2022/23

Giuseppe Lorizio (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « È necessario partire carichi e aggredire Brescia sin dall’inizio, senza aspettare – come accaduto negli ultimi match – che la partita scivoli sul 2-0. La differenza la farà chi avrà più fame e più lucidità nei momenti difficili. Dobbiamo portare a casa punti importanti per la classifica, affrontando una partita alla volta. È fondamentale recuperare i punti persi ed essere più cinici nei momenti decisivi, soprattutto nei finali di set ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Affrontiamo un’altra trasferta, la quinta tra campionato e Coppa nell’arco di poco più di due settimane, e andiamo a casa di una formazione che ha una classifica certamente bugiarda. Taranto rispetto all’andata ha cambiato molte pedine rinnovando la diagonale principale e raccogliendo punti pesanti contro Aversa e Ravenna. I pugliesi hanno fame di risultati e nel loro fortino non sarà facile per noi: attraversiamo una fase intensa che ci permette di valutare la nostra risposta alla pressione e di fare emergere alcune criticità sulle quali continuiamo a lavorare. Domenica la prima nemica da battere sarà la stanchezza fisica, ma conto sull’energia mentale del mio gruppo, capace di soffrire e in grado di tenere testa ad avversarie di qualità come la Prisma ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Romeo Sorrento

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Romeo Sorrento si ritrovano una contro l’altra dopo la vittoria dei campani sul proprio campo per 3-1 all’andata in quello che al momento resta l’unico incrocio. La formazione di casa, vincitrice al tie-break a Marsicovetere domenica scorsa, è ancora penultima, ma con una sola lunghezza da recuperare su Taranto, mentre la formazione ospite, vittoriosa con il massimo scarto nello scontro diretto con Macerata, ha agganciato i marchigiani a metà classifica e si presenta in Veneto con due ex tesserati dell’Alva Inox nel roster, Alberto Pol, a 1 attacco vincente dai 1.000 in carriera, e Davide Luigi Russo. Da una parte Alex Erati cerca l’attacco vincente n. 1.000 nelle stagioni regolari, mentre Mattia Eccher prepara il muro n. 100 in carriera, tra gli avversari Mariano Gargiulo è alla presenza n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Romeo Sorrento)

EX: Alberto Pol a Porto Viro nel 2021/22; Davide Luigi Russo a Porto Viro nel 2022/23

Gabriele Chiloiro (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Sorrento è una squadra molto equilibrata, gran parte del sestetto gioca insieme già dalla passata stagione, per cui sono affiatatissimi. Non sono sorpreso di vederli in zona Play off: in questi tre anni di A2 ho imparato che la classifica la fa il campo, non la carta. Domenica mi aspetto di affrontare un avversario determinato e desideroso di consolidare la propria posizione in graduatoria. Dovremo imporre il nostro ritmo fin da subito e cercare di avere continuità nel cambio palla. Oltre alla ricezione, farà la differenza il servizio. Abbiamo degli ottimi battitori e stiamo crescendo molto in questo fondamentale: dobbiamo sfruttarlo al massimo delle nostre capacità, senza perdere lucidità ».

Leonardo Ferrato (Romeo Sorrento)- « La bella vittoria con Macerata ci ha dato entusiasmo, le vittorie danno sempre voglia di allenarsi e ripartire carichi. Con Porto Viro sarà una bella partita, intensa, difficile perchè entrambe abbiamo sete di punti, anche loro arrivano da una vittoria e sarà una bella battaglia. Sarebbe bello rimettere in campo la Folgore vista qui in casa e ci proveremo ».

Sviluppo Sud Catania - Abba Pineto

Sfida n. 9 tra Sviluppo Sud Catania e Abba Pineto, che all’andata si sono affrontate in Abruzzo con vittoria in tre set dei padroni di casa, avanti 5 a 3 nel bilancio dei precedenti. Protagonista di un blitz in quattro set a Fano sabato scorso, la formazione etnea ha consolidato la nona posizione portandosi a + 3 punti da Siena, mentre l’Abba, caduta al tie-break nel big match contro Brescia al PalaVolley S. Maria, davanti ai propri tifosi, ha perso terreno dalla vetta, ma si è rifatta centrando l’accesso alla Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con il 3-1 su Ravenna. Gli unici due ex del match non sono giocatori ma fanno parte dello staff catanese, ovvero coach Paolo Montagnani e lo scoutman Mauro Puleo. Arinze Kelvin Nwachukwu è a 2 punti dai 300 stagionali, mentre Riccardo Pinelli è a 2 ace dai 200 in carriera, tra gli ospiti Paolo Di Silvestre è a 5 attacchi vincenti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Matteo Zamagni a 2 muri dagli 800 in Serie A2, Karli Allik a 21 punti dai 1.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Sviluppo Sud Catania, 5 successi Abba Pineto)

EX: - Allenatori: Paolo Montagnani a Pineto nel 2008/09; Mauro Puleo a Pineto nel 2010/11

Riccardo Pinelli (Sviluppo Sud Catania)- « Ci hanno fatto molto piacere le parole del Presidente dopo la partita di Fano. È sempre con noi, in palestra e in trasferta, ci trasmette fiducia e stima, come tutta la società e le persone che ci circondano. Sentirlo dire anche pubblicamente è stato importante. Sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada. Dopo l’ultima vittoria abbiamo acquisito ancora più fiducia nei nostri mezzi. Adesso ci aspetta una partita tosta contro Pineto, una squadra che arriva da una qualificazione meritata alla finale di Coppa Italia. Conosciamo i loro punti di forza e ricordiamo bene le difficoltà dell’andata. Stiamo lavorando per trovare le giuste contromisure. È un banco di prova stimolante, per capire a che punto siamo arrivati in questa fase della stagione ».

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Quella di Catania è una trasferta molto difficile. Andremo ad affrontare una squadra che arriva dalla vittoria di Fano, con il morale alto. Catania è una squadra che ha dei giocatori di primissima fascia in questo campionato, molto esperti, alternati a giocatori giovani. Sicuramente come punto di forza hanno la fase di muro, sono la prima squadra per muro in punto del nostro campionato e dovremo essere bravi a non lasciarci sopraffare su questo aspetto e soprattutto dovremo essere bravi a resettare dalle fatiche e dalla gioia della partita di Coppa Italia di mercoledì. Il campionato riprende senza sosta: veniamo da due sconfitte consecutive in regular season e vogliamo assolutamente tornare alla vittoria, ma sappiamo che per farlo dobbiamo esprimere il nostro miglior gioco. Non sarà facile, ma abbiamo tutta la rosa a disposizione per poter riprendere a marciare il più possibile, difendendo le primissime posizioni della classifica ».

Consar Ravenna - Campi Reali Cantù

Grande divario in classifica tra Consar Ravenna e Campi Reali Cantù, con i romagnoli avanti anche nei precedenti (5 a 2 le vittorie) e corsari in quattro set all’andata. La formazione di casa, protagonista del 3-0 interno contro Aversa, ha agganciato Pineto al 35 punti, ma ha salutato la coppa di categoria in Semifinale cedendo in quattro set a Pineto. Gli ospiti, invece, sono ultimi a - 6 punti da Porto Viro e vengono dal 3-2 liberatorio contro Siena e devono continuare a dare tutto nella seconda parte della Regular Season. L’unico ex nei roster è Nicola Candeli, tesserato con Ravenna nel 2020/21. Da una parte Andrea Canella è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2, Hristiyan Dimitrov è a 10 punti ai 300 stagionali, Samuil Ivanov Valchinov cerca il punto n. 200 nella Regular Season 2025/26, sul fronte opposto Gaetano Penna è a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Gabriele Maletto è a 6 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Consar Ravenna, 2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Nicola Candeli a Ravenna nel 2021/22

Hristiyan Dimitrov (Consar Ravenna)- « Siamo molto dispiaciuti per l'eliminazione dalla Coppa Italia ma anche molto orgogliosi di noi stessi per la bella partita fatta a Pineto e per il cammino svolto fino a qui. Ora c'è da chiudere al meglio e nella miglior posizione possibile la regular season. Torniamo al campionato e a questa sfida con Cantù: dimentichiamoci della sua classifica perché ha ottenuto risultati di prestigio, penso alle vittorie contro Prata e Brescia, e crede ancora nella possibilità di salvarsi. Dovremo giocare una gara accorta e concentrata ed esprimerci al meglio se vogliamo evitare sorprese ».

Luca Martinelli (Campi Reali Cantù)- « La partita contro Ravenna sarà molto complicata, come ogni trasferta. Dalla nostra, dobbiamo cercare di cavalcare l'onda dell'entusiasmo data dalla vittoria con Siena, e giocarci la partita di domenica a Ravenna senza pensieri e dando tutto quello che abbiamo divertendoci in campo ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Essence Hotels Fano

A chiudere il turno è il quarto confronto tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena ed Essence Hotels Fano, squadre in cerca di riscatto dopo un ultimo turno amaro. Il collettivo toscano è caduto al tie-break sul campo dell’ultima in classifica, con successivo esonero di coach Francesco Petrella e incarico affidato ad Alessandro Pagliai. La formazione marchigiana, invece, ha vinto un solo set in casa contro Catania ed è sotto 2-1 negli scontri diretti con Emma Villas dopo la maratona persa sul proprio campo all’andata. Un solo punto divide le due squadre in classifica, con i Lupi decimi a quota 20 e i fanesi undicesimi a 19. Un ex per parte nei roster, Federico Compagnoni e Fabio Ricci. Tra i padroni di casa Luigi Randazzo cerca il punto n. 300 nella Regular Season 2025/26, Felipe Benavidez è a 7 punti dai 200 stagionali, tra gli ospiti Pietro Merlo è a 8 punti dai 200 stagionali, Stefano Mengozzi insegue il centesimo punto in stagione, Federico Roberto è a 11 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena, 1 successo Essence Hotels Fano)

EX: Federico Compagnoni a Fano nel 2024/25; Fabio Ricci a Siena nel 2022/23

Stefano Mengozzi (Essence Hotels Fano)- « Dovremo riuscire a sfruttare i loro punti deboli, è vero che non sono in un buon momento ma hanno un roster di assoluto livello e qualità con delle individualità importanti. Noi non veniamo da un buon momento, la sconfitta con Catania è stata imprevedibile. Due buoni set, poi ci siamo spenti. Ma siamo pronti a ricominciare, abbiamo lavorato sodo in settimana e domenica dovremo scendere in campo uniti e compatti ».

IL PROGRAMMA DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 20.30

Banca Macerata Fisiomed MC – Tinet Prata di Pordenone

Domenica 8 febbraio 2026, ore 16.00

Virtus Aversa – Rinascita Lagonegro

Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Prisma La Cascina Taranto – Gruppo Consoli Sferc Brescia

Domenica 8 febbraio 2026, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Romeo Sorrento

Domenica 8 febbraio 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Abba Pineto

Domenica 8 febbraio 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Campi Reali Cantù

Domenica 8 febbraio 2026, ore 19.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Essence Hotels Fano

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 41, Abba Pineto 35, Consar Ravenna 35, Gruppo Consoli Sferc Brescia 33, Virtus Aversa 32, Rinascita Lagonegro 28, Banca Macerata Fisiomed MC 24, Romeo Sorrento 24, Sviluppo Sud Catania 23, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 20, Essence Hotels Fano 19, Prisma La Cascina Taranto 17, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 16, Campi Reali Cantù 10.