Punti salvezza per Porto Viro che batte Macerata 

PORTO VIRO (ROVIGO)- Continua la risalita della Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro che si prende di forza l’anticipo contro la Banca Macerata Fisiomed Mc e vede la salvezza sempre più a portata di mano. Il 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-18) con cui la squadra di Bologna ha domato la formazione marchigiana cancella la brutta sconfitta dell’andata e attesta l’eccellente stato di forma di Erati e soci. Dall’altra parte della rete una partita opaca dei biancorossi che devono ancora sudarsi il tanto agognato obiettivo salvezza, visto anche il rilancio speculare dei nerofucsia.

Parte bene Macerata nel primo set, ma si addormenta nel corso della partita e permette a una coraggiosa Porto Viro di rientrare, combattere e comandare senza storia l’ultimo parziale. Situazione di classifica preoccupante ora per i biancorossi che, a seguito delle tre sconfitte consecutive, devono ora necessariamente anche guardarsi alle spalle

Porto Viro, nella sua canonica versione nerofucsia, si presenta con la sua diagonale palleggiatore opposto formata da Zonta e Pinali, Klobucar e Magliano sono gli schiacciatori, Erati-Eccher al centro, Morgese libero.

Risponde coach Giannini con il suo sestetto tipo: il regista è Pedron, l’opposto Novello, ditta premiata bulgara in posto 4 con Zhelev e Karyagin, Diaferia-Fall al centro, Gabbanelli in seconda linea.

Partono meglio i biancorossi che si portano subito sul 7-4 con un ace di Bara Fall. Porto Viro rientra grazie a un errore in ricezione di Zhelev, poi l’attacco di Novello vale il 8-9. Muro di Zhelev su Pinali per il 12-14 Macerata. Ace di Magliano per la parità a quota 16, ma due ace consecutivi di Novello spingono i biancorossi sul 17-20. Bara Fall firma il 19-22, con una difesa dello stesso opposto che vale poi il 19-23. Brondolo, appena entrato in battuta, sbaglia e concede il set ball. Diaferia chiude dal centro, 22-25.

Avvio favorevole a Macerata nel secondo parziale, con un attacco vincente di Zhelev, poi si procede punto a punto fino all’errore dello stesso bulgaro che porta I nerofucsia sul +3 (11-8). Macerata recupera sul 14 grazie a un errore di Klobucar e a un ace di Diaferia. Poi invasioni ed errori ospiti che, insieme alla buona vena offensiva di Pinali, permettono alla contesa si spostarsi sul 20-15. Altri muri su Novello e Zhelev indirizzano il finale: il setchiuso da Klobucar per l’1-1. Set gettato alle ortiche da Macerata, qualche errore di troppo sia in attacco che sul secondo tocco.

Terzo set inizia con un parziale equilibrato. Macerata prova a scappare con un ace del capitano e un errore di Pinali (2-4). Porto Viro rientra e si procede punto a punto fino all’attacco out di Karyagin che vale il 12-11 per i padroni di casa. Errore di Zhelev, invasioni e ace di Pinali: si arriva rapidamente al 17-12 con. Muro di Erati su un opaco Karyagin per il 18-13 nerofucsia. Il parziale scorre via con Macerata inerme: i ragazzi provano a reagire con Karyagin (23-17), ma un altro errore e l’attacco di Magliano chiudono il set.

Tanti errori da parte di Macerata danno il via al quarto set. Porto Viro parte fortissimo: 4-0, poi 8-2, approfittando delle difficoltà dei biancorossi in tutti i fondamentali. Giannini prova a invertire il trend con Karyagin lascia il posto a Garello sul 14-8, ma l’inerzia non cambia. Zhelev prova a suonare la carica con tre punti consecutivi (16-12), ma tra errori al servizio, muri e attacchi vincenti al centro, la squadra di casa vola sul 22-16. E’ un block di Pinali a consegnare una lunga serie di match ball a Porto Viro, che chiude al primo tentativo con un muro di Eccher.

Il tabellino-

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO – BANCA MACERATA FISIOMED MC 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-18) –

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 1, Magliano 13, Eccher 13, Pinali 12, Klobucar 17, Erati 14, Lamprecht (L), Brondolo 0, Mazzon 0, Morgese (L), Chiloiro 0. N.E. Ferreira Silva, Sperandio. All. Bologna.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Pedron 1, Zhelev 16, Diaferia 6, Novello 16, Karyagin 10, Fall 9, Dolcini (L), Garello 2, Gabbanelli (L), Becchio 0, Maccarone 2. N.E. Fabi, Talevi. All. Giannini.

ARBITRI: Scotti, Cecconato.

Durata set: 28′, 28′, 23′, 28′; tot: 107′.