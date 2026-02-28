La Tinet vince il big match con Pineto

PORDENONE - Incredibile Tinet! Sotto 1-2 e 21-18 trova le risorse tecniche e morali per risorgere, vincere al tie break nell'anticipo della 7a di ritorno e confermare la propria supremazia in Serie A2. Decisivi i turni di battuta di Alberini, Terpin e l’energia portata da Simone Scopelliti MVP del match. La Tinet mette in campo tutto il proprio potenziale e lo fa dall’orlo del baratro con la difficoltà ulteriore di avere sulle spalle la cocente delusione della Coppa Italia. E questo si vede già dai primi scambi perchè Pineto sembra essersi fermata a sei giorni fa. Pronti via e Allik al servizio propizia il primo break : 0-2. Ottimo sacrificio difensivo della Tinet che perviene subito al pareggio. Gamba piazza l’ace del sorpasso. La difesa è ad altissimi livelli su entrambe le metà campo. Qualche imprecisione di Prata propizia l’allungo biancoceleste: 7-10. Alberini cavalca Fusaro e il centrale risponde presente: 9-10. Pineto si riporta avanti 11-14 e Di Pietro chiama tempo. Katalan ed Ernastowicz ricuciono il gap: 13-14. Si iscrive a referto Terpin che riceve il primo pallone da attaccare sul 15-15 ed è un roboante diagonale stretto. Tocca però a Krauchuk essere decisivo in contrattacco: 16-19. Entra Bruno in battuta, Allik spara fuori e la Tinet è lì: 19-20. Errore di Krauchuk ed è pari: 21-21. Trillini ed un errore in lungolinea di Gamba portano il punteggio sul 21-23. Krauchuk porta i suoi a set point: 22-24. Terpin annulla il primo e Di Tommaso blocca tutto. Nel successivo cambio palla è Zamagni a chiudere il discorso: 25-23.

Cerca la fuga Pineto anche nel secondo set: 3-6. Alberini prova a scuotere i suoi compagni con l’ace del 5-6. C’è equilibrio, ma Pineto appare sempre in controllo e quando la Tinet cala di ritmo ne approfitta: 9-13. Recupera nuovamente la Tinet: 11-13. Muro di Terpin su Krauchuk: 14-15. Ancora il muro protagonista questa volta di Fusaro sull’ottimo turno di battuta di Alberini che mette anche l’ace del sorpasso: 16-15. Il parziale di 4-0 sul servizio del regista di casa termina dopo un mani fuori di Allik. Break Tinet grazie al primo tempo di Fusaro seguito dall’ace di Terpin: 18-16. Pareggia Pineto nell’infuocato finale: 21-21. Errore di Zamagni e set point Prata: 24-22. Pallonetto beffardo di Gamba e parità perchè la Tinet la chiude 25-22.

Si riparte con Allik in battuta e l’estone vuole mettere subito in chiaro le sue idee. Due ace e 0-4 mortifero. Gamba riceve e va ad attaccare ottenendo il sospirato cambio palla. La battuta pinetese è letale e impila ace su ace: 2-9. Coach Di Pietro si gioca il doppio cambio: dentro Pillon e Umek. Girandola di cambi entrano Aiello e Bruno per Benedicenti e Terpin. Il calabrese mette il suo primo punto in campionato, quello del 3-12. Il tifo del PalaPrata è incessante. Il parziale però è impietoso e finisce 12-25.

Parte come di consueto bene Pineto che però nel quarto set non scappa: 5-6. La Tinet si mantiene a contatto, ma le facce dei gialloblù sembrano spente e ci sono errori di frustrazione. Un attacco di Terpin e un muro di Alberini potrebbero far scoccare la scintilla. Il muro di Terpin sbarra la strada a Krauchuk e pareggia a quota 12. Simone Scopelliti entra in scena e mette subito a terra punti importanti. Pineto mantiene una comfort zone di tre punti di vantaggio. Gamba mura Allik e Prata è a contatto: 20-21. Time out, si rientra ed è Scopelliti a murare l’estone per il pareggio: 21-21. Ace di Terpin e scatto Tinet: 22-21. Prata si gasa, Scopelliti è prezioso ed Ernastowicz manda tutti a set point: 24-22. Si va al tie break dopo un mega muro di Katalan: 25-22

Il tie break è teso ed equilibrato. Alberini sente caldissimo Scopelliti e lo serve con intelligenza. E il centrale è utile anche in battuta propiziando l’errore in attacco di Trillini che fa cambaire campo ai gialloblù in vantaggio 8-6. Legnata di Gamba in battuta e 10-7. Ace di Ernastowicz: 12-8. Alberini mura Di Silvestre: 13-8. Ace di Ernastowicz e si vola a match point. Mani fuori di Kristian Gamba 15-8. Esplode un encomiabile PalaPrata che non ha mai smesso un secondo, neanche nei momenti più bui, di incitare i propri beniamini. Da un possibile +3 la Tinet resta ovviamente capolista, ma col vantaggio dilatato a +7 e può guardare con rinnovata fiducia al tosto impegno infrasettimanale di mercoledì con Porto Viro.

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – ABBA PINETO 3-2 (23-25, 25-22, 12-25, 25-22, 15-8) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Fusaro 9, Gamba 15, Ernastowicz 12, Katalan 6, Alberini 4, Terpin 15, Benedicenti (L), Pillon 0, Scopelliti 6, Aiello (L), Umek 1, Bruno 2. N.E. Sist, Meneghel. All. Di Pietro.

ABBA PINETO: Allik 20, Trillini 9, Krauchuk Esquivel 23, Di Silvestre 13, Zamagni 9, Catone 0, Pesare (L), Morazzini (L), Schianchi 0, Rascato 0, Suraci 0. N.E. Larizza, Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Gaetano, Grossi.

Durata set: 31′, 32′, 25′, 31′, 14′; tot: 133′.

MVP: Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)