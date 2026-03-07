Va in scena la 9a giornata di ritorno

ROMA- Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A2 Credem Banca torna protagonista domenica 8 marzo con la 9ª giornata di ritorno della Regular Season. In classifica discorso riaperto al vertice dopo il passo falso a Porto Viro della capolista Prata di Pordenone, che ora ha solo 4 punti di vantaggio su Pineto, capace di superare Fano con il massimo scarto. In coda spicca la situazione sportivamente complicata Cantù, che nonostante il grande cuore e la vittoria al culmine di una maratona molto combattuta in Sicilia è costretta a non sbagliare più nulla per risalire e rimanere nella categoria.

Domenica prima battuta alle 15.30 per Virtus Aversa – Gruppo Consoli Sferc Brescia. Alle 16.00 va in scena la delicata sfida salvezza tra Essence Hotels Fano e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Due le partite in programma alle 17.30: Campi Reali Cantù vuole capitalizzare il fattore campo contro Romeo Sorrento, mentre Tinet Prata di Pordenone intende rialzarsi davanti al pubblico amico contro Sviluppo Sud Catania. Il programma si chiude alle 18.00 con tre match: Consar Ravenna ospita Emma Villas Codyeco Lupi Siena, mentre Banca Macerata Fisiomed MC e Prisma La Cascina Taranto si giocano punti importanti in chiave Play Off. Rinascita Lagonegro cerca riscatto contro Abba Pineto, team a -4 dalla vetta. Tutte le gare saranno trasmesse su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Virtus Aversa - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Virtus Aversa e Gruppo Consoli Sferc Brescia a confronto per la settima volta. Dopo un en plein di cinque successi consecutivi dei campani negli scontri diretti, il collettivo lombardo ha spezzato il tabù nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con un 3-1 corsaro. Sconfitti nel derby a Sorrento, i padroni di casa sono quinti con cinque lunghezze di ritardo dai Tucani, che occupano il terzo gradino del podio dopo il 3-1 su Ravenna nel turno infrasettimanale. L’unico ex è Salvatore Rossini, ad Aversa per un biennio fino alla passata stagione. Da una parte gara n. 200 in Serie A2 per Andrea Mattei, dall’altra Oreste Cavuto è a 14 attacchi vincenti dai 1.500 nella categoria.

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Stiamo insistendo da inizio campionato sull’approccio tattico alle partite e si iniziano a vedere i frutti. La strada è ancora lunga, mancano cinque gare al termine della stagione regolare, e sono tutte essenziali per il nostro percorso di crescita. I ragazzi stanno lavorando con tanta serietà e determinazione per provare a raggiungere risultati importanti: il campo di Aversa è uno tra i più difficili per tutti e per noi in particolare, ma domenica lo affronteremo con la consapevolezza di meritare la classifica che abbiamo e di voler dire ancora qualcosa a questo campionato ».

PRECEDENTI: 6 (5 successi Virtus Aversa, 1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Salvatore Rossini a Aversa nel 2023/24, 2024/25

Essence Hotels Fano - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Tre punti chiave in ballo nella sfida n. 8 tra Essence Hotels Fano e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, con i marchigiani che hanno vinto in quattro set a domicilio la partita di andata, ma sono sotto per 4-3 nel computo dei faccia a faccia. In classifica le due squadre sono dirimpettaie con 25 punti e lottano per restare nella categoria. Gli umori della vigilia sono differenti: l’Essence Hotels è rimasta a secco a Pineto e si ritrova in acque tormentate, mentre il gruppo ospite ha abbandonato la penultima posizione superando in tre set la capolista Prata. Chi vince lo scontro diretto può affrontare le ultime gare con maggior sicurezza visto che Siena è a -1 rispetto alle due contendenti e promette battaglia. Due gli ex del match, entrambi con trascorsi a Fano: Jan Klobucar e Nicola Zonta. Da una parte, nelle stagioni regolari, Fabio Ricci è a 11 punti dai 1.000, mentre a Pietro Merlo mancano 20 attacchi vincenti a quota 1.000. Sul fronte ospite Giulio Pinali è a 24 punti dai 400 stagionali e Mattia Eccher, nelle stagioni regolari, cerca il 100° muro nella sua gara n. 100.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Essence Hotels Fano, 4 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Jan Klobucar a Fano nel 2024/25; Nicola Mazzon a Fano nel 2023/24; Nicola Zonta a Fano nel 2021/22, 2022/23

Marco Bonitta (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Dobbiamo imparare proprio dal match perso con Pineto per capire gli errori fatti e porre rimedio, è chiaro poi che dobbiamo anche essere più efficienti in certe situazioni se vogliamo fare bene in partita. Pineto superiore in battuta ed efficaci nel cambio palla, hanno avuto numeri migliori di noi, diversamente Fano tutto questo non è riuscita a metterlo in partita ».

Jan Klobucar (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una partita speciale per me, a Fano ho trascorso un bel periodo e ho ottimi ricordi del club e dei tifosi. Mi aspetto una bella atmosfera: il pubblico della Virtus è sempre molto caloroso e sa come sostenere la squadra. In campo loro cercheranno di giocare in modo aggressivo, soprattutto con il servizio. Da parte nostra dovremo rimanere tranquilli e concentrati sul nostro gioco. La vittoria contro Prata è stata molto importante: avevamo bisogno di una partita così, soprattutto dopo la prestazione non esaltante di Aversa, ma adesso dobbiamo metterla da parte e concentrarci solo sul prossimo impegno. In un campionato come questo ogni gara fa storia a sé, quindi dobbiamo restare focalizzati e affamati. Sarà fondamentale giocare in modo ordinato, ricevere bene e spingere al servizio per crearci situazioni di vantaggio ».

Campi Reali Cantù - Romeo Sorrento

Secondo incrocio tra Campi Reali Cantù e Romeo Sorrento dopo il 3-1 casalingo firmato dai campani all’andata. Si tratta di un altro match di grande importanza. Soprattutto per il sodalizio lombardo, che viene da una vittoria al tie-break in Sicilia, ma resta in fondo alla classifica e deve centrare altri successi per sperare nella salvezza. In A3 scendono due squadre e la formazione canturina è ultima, a -13 dal dodicesimo posto quando mancano cinque turni. Gli ospiti vengono dalla vittoria per 3-1 nel derby contro Aversa, ma la decima posizione è tutt’altro che rassicurante; quindi, non vogliono lasciare nulla di intentato al PalaFrancescucci nell’incontro n. 200 in carriera di Davide Luigi Russo, con Andrea Baldi che è a 3 punti dai 300 stagionali e Stefano Patriarca a 2 soli muri dal traguardo dei 600 globali nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Romeo Sorrento)

EX: Nessuno

Gabriele Pertoldi (Campi Reali Cantù)- « Siamo reduci da una prestazione positiva a Catania. È molto importante per noi portare anche contro Sorrento la stessa energia che ci ha aiutato a vincere in trasferta anche in casa, dove il campo è a nostro favore. In questa ultima fase del campionato dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile e dare il massimo per dare fastidio alle squadre che sono sopra di noi in classifica ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Dopo la bella vittoria con Aversa di mercoledì si riparte subito con una sfida molto importante per noi domenica a Cantù, che pure essendo fanalino di coda ha sempre giocato un' ottima pallavolo nell’arco dell’intera stagione, non a caso nell’ultima partita a Catania hanno sfoderato una grande prestazione riuscendo a vincere al tie break. Hanno una rosa ampia che gli permette di avere tante soluzioni, ci attende un’altra battaglia da interpretare nel migliore dei modi, dobbiamo salire con l'approccio giusto e affamati di punti ».

Tinet Prata di Pordenone - Sviluppo Sud Catania

Forte dei quattro punti di vantaggio sul secondo posto, Tinet Prata di Pordenone è ancora saldamente al comando dopo la battuta d’arresto a Porto Viro, ma non deve sottovalutare la voglia di riscatto di Sviluppo Sud Catania, che ha perso i tre precedenti con i friulani e viene dalla sconfitta interna al tie-break contro Cantù. Tra i padroni di casa Jernej Terpin è a 14 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26, a 22 attacchi vincenti dai 300 stagionali e a 11 punti dai 3.000 in Serie A2, mentre Kristian Gamba è a 3 attacchi vincenti dai 300 stagionali e Marcin Ernastowicz è a 15 punti dai 300 stagionali. Tra gli ospiti, nel giorno della gara n. 100 di Nicolò Volpe nelle stagioni regolari, Arinze Kelvin Nwachukwu è a 19 punti dai 400 stagionali e Luka Basic a 7 punti dai 300 stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Luciano Sturam (Direttore Sportivo Tinet Prata di Pordenone)- « Quella di Porto Viro Ieri è stata una partita giocata con molto affanno. Una gara nella quale non siamo riusciti ad interpretare la partita e ad esprimere le nostre capacità, che non possono essere sparite improvvisamente. Giocare ogni tre giorni è quello che succede anche ai play off. Perciò bisogna essere capaci di chiudere il capitolo sia che si vinca sia che si perda e proiettarsi verso la gara successiva. Quella di Porto Viro è stata una partita oggettivamente brutta ma vogliamo mantenere la testa della classifica. Con Catania mi voglio immaginare una squadra determinata che vuole dimostrare che la squadra non è quella vista ieri sera. Carattere e consapevolezza non devono mai mancare. Ma troviamo un avversario che vorrà lottare per i propri obiettivi che sono innanzitutto la salvezza, ma soprattutto i play off perché gli etnei sono pienamente in corsa. Detto questo sono convinto che ogni incomtro, ma anche ogni set facciano storia a sè. Penso che fino a qui abbiamo ottenuto un ottimo bottino, ma la posizione ci obbliga ogni volta a fare il massimo perché chi sffronta la capolista gioca con un piglio differente ».

Arinze Kelvin Nwachukwu (Sviluppo Sud Catania)- « Contro Cantù abbiamo provato a esprimere il nostro miglior gioco, ma non siamo riusciti a mostrare davvero i progressi che stiamo facendo. Nonostante questo, abbiamo comunque lottato. Penso che nella prossima partita potremo fare meglio: affronteremo una squadra che è in alto in classifica mentre noi siamo più indietro, quindi non abbiamo nulla da perdere. Dovremo mettere in campo tutto quello che stiamo preparando in allenamento per provare a vincere ».

Consar Ravenna - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Appuntamento delicato in Romagna. In programma la decima sfida tra Consar Ravenna ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il bilancio dei precedenti vede avanti 5-4 il Club ravennate che all’andata ha espugnato la tana dei Lupi toscani, ma nella passata stagione furono i senesi a spuntarla nella doppia sfida dei Quarti di Finale Play Off. Nel roster ospite figurano due ex Consar, Felipe Benavidez e Victorio Ceban. In classifica la formazione di casa è quarta e viene dallo stop in quattro set a Brescia, mentre l’Emma Villas è reduce da un turno infrasettimanale amaro, culminato con una sconfitta interna in tre set nello scontro diretto con Macerata e il penultimo posto nella graduatoria. Da una parte Manuel Zlatanov è vicinissimo ai 500 con la maglia di Ravenna, a 4 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Filippo Bartolucci intravede i 500 punti con Ravenna e Hristiyan Dimitrov è a 23 attacchi vincenti dai 300 stagionali; dall’altra parte Luigi Randazzo è a 13 punti dai 400 stagionali, Marco Bragatto cerca l’attacco vincente n. 500 in carriera.

PRECEDENTI: 9 (5 successi Consar Ravenna, 4 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Felipe Benavidez a Ravenna nel 2023/24; Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23

Mattia Gottardo (Consar Ravenna)- « Questo campionato non è per nulla facile e scontato. In ogni partita si deve dare il 110% perché nessuno ti regala nulla soprattutto ora che siamo alla fine della regular season e anche i risultati di mercoledì lo dimostrano. Ci aspetta domenica una gara insidiosa contro una Siena assetata di punti. Noi vogliamo ripartire dopo la sconfitta di Brescia per continuare il nostro percorso e stare ai piani alti della classifica. Dovremo mettere in campo la nostra migliore pallavolo per portare a casa la gara contro un avversario che, a mio avviso, ha meno punti rispetto a quello che è il valore e la forza del suo organico ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Prisma La Cascina Taranto

Seconda sfida in Serie A2 Credem Banca tra Banca Macerata Fisiomed MC e Prisma La Cascina Taranto, dopo la vittoria del team ionico per 3-1 all’andata. Si tratta di un confronto chiave perché dopo un periodo altalenante le due squadre si sono affacciate in zona Play Off. Grazie al 3-1 corsaro a Siena, il team di Romano Giannini si è portato all’ottavo posto, anche se Catania e Sorrento hanno gli stessi punti e non vogliono lasciare spazio, mentre la formazione pugliese ha battuto in tre set Lagonegro e a due giorni dalla gara n. 300 di Elia Bossi nelle stagioni regolari, è settima con una lunghezza di vantaggio sui maceratesi, che ritrovano da rivale Gabriele Sanfilippo, protagonista per cinque anni nella società marchigiana. Tra i beniamini del Banca Macerata Forum, Denis Karyagin è a 29 punti dai 400 stagionali e Marco Novello è a 29 punti dai 2.000 in carriera. Sul fronte opposto lo schiacciatore Marco Pierotti è a 2 soli ace dai 200 nella categoria.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prisma La Cascina Taranto)

EX: Gabriele Sanfilippo a Macerata nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

Simone Gabbanelli (Banca Macerata Fisiomed MC)- « A questo punto e con questa classifica, credo davvero che ogni sfida sia uno scontro diretto, a partire da quello di domenica casalingo contro la Prisma La Cascina. Sono un’ottima squadra, servirà una nostra prova importante di squadra, proprio come abbiamo mostrato durante l’ultima uscita di Siena. Il prossimo match poi ci dà anche un’altra opportunità: riscattare il risultato dell’andata contro di loro ».

Elia Bossi (Prisma La Cascina Taranto)- « Per quanto riguarda Macerata penso che noi adesso dobbiamo essere più bravi a pensare al nostro campo e a sistemare qualche piccola cosa che potrebbe funzionare meglio nel nostro gioco. Dobbiamo anche essere bravi a pensare una partita alla volta e a non guardare la classifica. Dall’inizio della stagione il nostro trend nelle trasferte è migliorato parecchio e quindi speriamo di mantenerlo. Inoltre abbiamo anche qualche certezza in più: una di queste è proprio che siamo una squadra piena di giocatori che possono aiutare a vincere le partite anche entrando dalla panchina ».

Rinascita Lagonegro - Abba Pineto

Tra Rinascita Lagonegro e Abba Pineto l’unico precedente risale all’andata ed è la vittoria tra le mura amiche del collettivo abruzzese in quattro set. I padroni di casa devono riscattare il giro a vuoto a Taranto e vogliono consolidare il sesto posto in classifica. I vincitori della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 hanno il morale alto dopo il successo in tre set contro Fano, risultato che ha permesso all’Abba di rosicchiare 3 punti alla capolista Prata portandosi a quattro lunghezze dalla vetta. In terra lucana tornano da rivali Lorenzo Calonico e Paolo Di Silvestre. Da una parte Diego Cantagalli è a 19 punti ai 400 nella Regular Season 2025/26 ed è vicino ai 1.000 punti a Lagonegro, Giacomo Raffaelli è a 8 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e a 23 punti dai 300 stagionali. Tra gli abruzzesi Matheus Krauchuk Esquivel è a 2 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e a 16 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Abba Pineto)

EX: Lorenzo Calonico a Lagonegro nel 2018/19; Paolo Luigi Di Silvestre a Lagonegro nel 2021/22

Nicola Fortunato (Rinascita Lagonegro)- « Quella di Taranto è stata una partita molto combattuta ed equilibrata, il risultato finale non ci ha premiato, ma abbiamo lottato punto su punto. E' una fase in cui il calendario ci riserva partite ravvicinate e non è semplice mantenere sempre lo stesso livello di energia, però questo non deve essere un alibi. Stiamo lavorando per recuperare bene e per arrivare pronti alla gara di domenica. Contro Pineto ci aspetta una sfida molto difficile, è una delle squadre più forti del campionato, ma abbiamo tanta voglia di riscattarci e di farlo davanti al nostro pubblico. Giocare in casa per noi è sempre qualcosa di speciale: i nostri tifosi non ci fanno mai mancare il loro sostegno e sentiamo forte la responsabilità di dare tutto per regalare loro una grande partita ».

Rosario Angeloni (Abba Pineto)- « La vittoria contro Fano ci restituisce ancora una volta solidità riguardo al percorso fatto. Venivamo da una sconfitta con Prata in regular season, ma sapevamo di avere giocato una buona partita e di avere dato continuità a quanto mostrato in Coppa Italia, quindi tornare subito alla vittoria è stato molto importante e farlo in modo netto ci ha dato ancora una volta consapevolezza di tutto quello che abbiamo fatto e che siamo in grado di fare. Per quanto riguarda Lagonegro: sappiamo che è un campo difficile al di là della classifica, sappiamo che ha vinto sei scontri su nove, battendo peraltro squadre come Prata, Ravenna e Aversa. E sappiamo anche che hanno bisogno di punti per rimanere al treno dei play-off. Ci aspetta una gara difficile, ma sappiamo di non poterci fermare per proseguire nel cammino intrapreso ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 8 marzo 2026, ore 15.30

Virtus Aversa – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Sumeraro Fabio, Autuori Enrico

Domenica 8 marzo 2026, ore 16.00

Essence Hotels Fano – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Gaetano Antonio, Colucci Marco

Domenica 8 marzo 2026, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Romeo Sorrento Arbitri: Chiriatti Stefano, Pernpruner Marco

Domenica 8 marzo 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Stellato Giuseppina, Lambertini Alessio

Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Gasparro Mariano, Clemente Andrea

Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Grossi Dario, Adamo Giorgia

Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Abba Pineto Arbitri: Merli Maurizio, Vecchione Rosario

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 49, Abba Pineto 45, Gruppo Consoli Sferc Brescia 42, Consar Ravenna 41, Virtus Aversa 37, Rinascita Lagonegro 32, Prisma La Cascina Taranto 28, Banca Macerata Fisiomed MC 27, Sviluppo Sud Catania 27, Romeo Sorrento 27, Essence Hotels Fano 25, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 25, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Campi Reali Cantù 12.