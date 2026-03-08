La Tinet cade ancora, Cantù retrocede 

ROMA - Il 9° turno di ritorno di A2 Maschile ha regalato ancora risultati non attesi. Secondo ko consecutivo per la Tinet Prata di Pordenone che ha ceduto davanti al proprio pubblico alla Sviluppo Sud Catania. Buon per i friulani che l’ABBA Pineto non sia riuscita a fare bottino pieno in casa della Rinascita Lagonegro dalla quale è uscita con un tie break vittorioso dopo essere stata sotto di due set. Giornata favorevole alla Gruppo Consoli Sferc Brescia che è terza andando a vincere con autorevolezza ad Aversa. Solo un punto più indietro la Consar Ravenna che batte un Emma Villas Codyeco Lupi Siena che vede allontanarsi le dirette concorrenti per la salvezza. In coda, oltre a Catania, vincono la Romeo Sorrento in casa della Campi Reali Cantù che con la sconfitta retrocede matematicamente in A3, la Banca Macerata Fisiomed MC, che travolge la Prisma La Cascina Taranto, e l’ Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro nello scontro diretto con l’ Essence Hotels Fano.

TUTTE LE SFIDE-

Virtus Aversa – Gruppo Consoli Sferc Brescia

La Gruppo Consoli Sferc Brescia si costruisce il vantaggio di due set con la pressione al servizio e un grande lavoro in seconda linea, poi assiste al rientro dei padroni di casa, ma firma una rimonta epica che le consente di chiudere il match con il massimo scarto!

Due set con la spinta del servizio danno lo slancio alla Consoli Sferc, ottima anche in ricezione, e le consentono l’allungo 0-2. La Virtus deve dare tutto nel terzo parziale: la battuta di Brescia cala un filo, mentre migliora quella di casa e il Palajacazzi si infiamma. I tucani sono sotto di sette lunghezze, ma restano lì, lavorano tutti insieme per rimettere la testa avanti un punto dopo l’altro, completando la rimonta su un turno al servizio eccellente del solito gladiatore Cominetti, cui fa eco un solidissimo Cavuto. Tre muri a testa per Tondo e Mancini, sette ace complessivi, dei quali tre a firma del capitano, che con Cominetti sigla la metà dei punti di Brescia: questi sono i numeri che permettono ai tucani di godersi una vittoria piena e meritata in vista del prossimo impegno in casa, la sfida con la capolista Tinet Prata di Pordenone, domenica alle 17.30.

Per Aversa ci sono in campo Garnica e Vattovaz, Tiozzo e Tallone a banda, Volpato e Mattei al centro con Raffa libero.

La Consoli schiera Mancini in diagonale con Lucconi, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Berger e Tondo al centro con Rossini libero.

Brescia si affida al suo opposto per il primo sorpasso, sul buon turno al servizio di Cominetti (8-10). Cavuto è solido in posto quattro e da fondocampo, come Lucconi, che trova l’ace dopo il muro a uno di Mancini (15-18). La Consoli però non capitalizza, anzi, subisce un break di 4 punti. Servizio vincente di Garnica, che dà la carica al Palajacazzi (22-20), ma rispondono a tono Berger e Mancini, efficace anche di prima intenzione (23-24). Vattovaz manda ai vantaggi, Tondo sigla il suo primo punto e affida a Cavuto il secondo set ball: la chiude il capitano dalla linea di fondo (24-26).

Bene ancora il servizio, ma alcuni errori complicano il cammino dei tucani che potrebbero avere un vantaggio più consistente, visto l’ottimo lavoro in ricezione e difesa (8-10). Garnica è sempre bravo a ingannare il muro lombardo, ma Cavuto è impeccabile da posto quattro e si prende altre soddisfazioni con la battuta (10-16). Graziosi prova ad arginare con Guerrini per Tallone; Cominetti è una macchina in ricezione e si gasa sul diagonale del 13-18. La Consoli stavolta amministra il vantaggio e costringe Aversa all’errore. Tondo chiude la strada a Mattei per il 17-25.

Garnica riparte dal gioco al centro e Brescia sa che non deve far risalire gli avversari, capaci di una rimonta bruciante al San Filippo. Zambonardi interrompe sull’8-4, ma il muro normanno è ancora efficace: Vattovaz cresce, i padroni di casa sono più determinati (10-5) e i tucani regalano palle in attacco, costretti a inseguire 14-9 e 17-10. Cominetti avvicina con un turno dai nove metri eccellente, aiutato dal murone di Cavuto e dalla maggiore attenzione in tutti i reparti. La Consoli risale da – 7 a – 1; Rossini difende con classe e il capitano trova il pareggio a 20, ma è di Cominetti il punto del sorpasso 21-22. Il primo match point è affidato a Solazzi, il secondo ad un immenso Cominetti che tira e mette in difficoltà l’attacco di Vattovaz, fermato dal muro bresciano (24-26).

I protagonisti-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Una ottima vittoria su un campo difficile e contro una squadra costruita per i piani alti che, pur senza opposto titolare, ha trovato in Vattovaz un bel ricambio. L’attacco è andato un po’a corrente alternata, ma ci teniamo di buono il servizio dei primi due set e la grande rimonta nel terzo, in cui siamo rientrati con pazienza portandoci via tre punti importanti ».

Il tabellino-

VIRTUS AVERSA – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 0-3 (24-26, 17-25, 24-26) –

VIRTUS AVERSA: Mattei 9, Garnica 3, Tallone 5, Volpato 7, Vattovaz 13, Tiozzo 6, Raffa (L), Mazza 0, Guerrini 0, Benavides 1. N.E. Minelli, Motzo, Agouzoul. All. Graziosi.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Mancini 6, Cavuto 17, Tondo 4, Lucconi 10, Cominetti 11, Berger 6, Franzoni (L), Rossini (L), Solazzi 0. N.E. Cech, Cargioli, Bettinzoli, Ghirardi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Sumeraro, Autuori.

Durata set: 32′, 24′, 33′; tot: 89′.

Essence Hotels Fano – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Una monumentale Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro si impone 0-3 sul campo della Essence Hotels Fano, centrando la seconda vittoria consecutiva con il punteggio netto dopo quella di mercoledì con Prata e il sesto successo nelle ultime sette gare. A fare la differenza al Palas Allende è stato soprattutto il muro: ben 15 quelli messi a segno dai nerofucsia, otto dei quali firmati personalmente da Erati, protagonista di una prova straordinaria impreziosita anche da quattro palloni messi a terra in attacco (su cinque tentativi) per un totale di 12 punti. Proprio l’attacco, con un eccellente 64% di squadra, è stato l’altro grimaldello usato dalla formazione di Matteo Bologna per scardinare la resistenza marchigiana: oltre a Erati, chiudono in doppia cifra il tandem Magliano–Klobucar (14 punti a testa) e Pinali (11), con il solo Merlo (13) che riesce a tenere il passo nella metacampo di casa. In classifica, Porto Viro stacca proprio Fano di tre lunghezze, salendo a quota 28 punti, a più quattro sulla penultima, Siena..

La Essence Hotels Fano di Marco Bonitta si presenta al via con Coscione-Tonkonoh sulla diagonale principale, Mengozzi-Ricci al centro, Merlo-Roberti in posto quattro, Iannelli a dirigere le operazioni in seconda linea.

Tra le fila dell’Alva Inox 2 Emme Service torna titolare Magliano, schierato in banda con Klobucar. Confermati gli altri elementi del 6+1 polesano: Zonta in regia con Pinali opposto, Erati e Eccher centrali, Morgese libero.

Inizio di gara nel segno di Magliano, che firma i primi due punti break di Porto Viro (2-5). Colpiscono in sequenza a muro Erati e Klobucar, gioco interrotto da Bonitta sul 4-9. Il cambio palla nerofucsia procede senza intoppi, la ricezione è stabile e Zonta può innescare a turno tutti i suoi attaccanti. Altro block di Erati per il 5-11, ma questa volta Fano reagisce: Merlo accorcia sull’8-12. Sventato un duplice assalto di Tonkonoh, l’Alva Inox 2 Emme Service riprende la sua cavalcata sull’ottimo giro di battute di Magliano: ennesima murata, di Pinali, e due brutti errori dei padroni di casa, 9-17, Bonitta spende il secondo discrezionale. Sussulto dei padroni di casa, muro vincente di Tonkonoh e ace del neoentrato Rizzi: 16-21, coach Bologna chiama tempo. Niente paura, Klobucar in rigiocata spegne definitivamente le velleità marchigiane, sette palle set per gli ospiti, Eccher schianta giù la terza: 19-25, 0-1.

Fano si presenta al cambio campo con Fornal al posto di Roberti e prova subito a mostrare i denti (2-0). Porto Viro risponde ancora una volta presente a muro, prima agguantando il pari e poi cancellando due chance di break dei locali. La fase di stallo viene interrotta da Merlo (11-9), immediata la controffensiva polesana, con Pinali e Klobucar che fissano l’11-12 sul tabellone. Pipe ciccata malamente dai suoi, Bonitta interrompe il gioco, al rientro due prepotenti block di Erati su Tonkonoh e altri due palloni gestiti male dalla squadra di casa: 12-18. Fano ha l’occasione di accorciare ma incassa la puntuale murata polesana, sull’azione successiva Magliano piazza la zampata del 14-21: secondo time per Bonitta. Parziale in ghiaccio, tocca nuovamente a Eccher l’onore dell’ultimo attacco: 17-25, 0-2.

Si apre con l’immancabile muro di Erati il terzo set, Fano però si scuote portandosi sul 3-1 grazie a Merlo (ace) e al rientrante Roberti (in panchina Tonkonoh, Fornal diventa opposto). Zonta trova la parità dai nove metri, Fornal ristabilisce il doppio vantaggio marchigiano, Zonta decide allora di iscriversi al festival del muro per il nuovo aggancio, quindi Magliano completa l’opera con il mani-out del sorpasso e il block del più due nerofucsia: 8-10, time per Bonitta. Nemmeno la pausa placa la furia polesana, splendida difesa di Morgese capitalizzata da Pinali e tocco vincente di Magliano a filo rete per l’8-12. Porto Viro si concede un passaggio a vuoto in cambio palla, Eccher sistema tutto con la specialità del giorno, il muro ovviamente (11-15). Ace di Roberti per il meno due di Fano (15-17), Klobucar evita il meno uno chiudendo di mestiere il tirato scambio seguente, poi innesca con il servizio la rigiocata di Pinali che riporta gli ospiti a più quattro: 16-20, time per Bonitta. Insuperabile, immenso Erati, suo anche il muro del 16-21. Proteste fanesi per un fischio dubbio di quarto tocco sul potenziale pallone del meno tre, Pinali non si intenerisce e fa 18-23 sfruttando una buona battuta di Chiloiro. Iniziano a fare festa i tifosi nerofucsia giunti al Palas Allende, aspettando che Magliano metta la firma sui tre punti: 20-25, 0-3.

I protagonisti-

Simone Roscini (II Allenatore Essence Hotels Fano)- « Porto Viro ha giocato certamente meglio, facciamo i complimenti a loro. Era una partita importantissima, noi purtroppo non siamo riusciti a metterli in difficoltà come avevamo preparato la partita. I numeri sono molto netti a loro favore. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche perché ora si fa dura. Ripartiamo dagli errori di stasera per risalire, ci ritroveremo martedì in palestra e ci metteremo a lavorare per preparare la difficile trasferta di Sorrento ».

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Come sempre, comincio facendo i complimenti ai ragazzi. All’andata avevamo sofferto molto la loro fisicità a muro, c’eravamo detti prima della partita di giocare proprio su questo e siamo riusciti a farlo molto bene. Stavolta invece siamo stati noi invalicabili in questo fondamentale. Chiudiamo bene questo mini-ciclo di tre gare in sette giorni, domani n upo’ di meritato riposo, ma da martedì dobbiamo ricominciare a lavorare perché ci aspettano altri tre match ravvicinati, che saranno fondamentali per la nostra stagione. Non abbiamo ancora fatto niente, può succedere ancora di tutto da qui alla fine del campionato, quindi godiamoci questa vittoria e poi subito testa a Taranto, dove ci aspetta un’altra battaglia ».

Il tabellino-

ESSENCE HOTELS FANO – ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 0-3 (19-25, 17-25, 20-25) –

ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Roberti 6, Mengozzi 2, Tonkonoh 8, Merlo 13, Ricci 8, Falcioni (L), Bisotto 0, Iannelli (L), Galdenzi 0, Rizzi 1, Fornal 8. N.E. Sorcinelli, Paganucci. All. Bonitta.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 3, Magliano 14, Eccher 7, Pinali 11, Klobucar 14, Erati 12, Lamprecht (L), Brondolo 0, Mazzon 0, Morgese (L), Chiloiro 0. N.E. Maghenzani, Ferreira Silva, Sperandio. All. Bologna.

ARBITRI: Gaetano, Colucci.

Durata set: 26′, 25′, 29′; tot: 80′.

Campi Reali Cantù – Romeo Sorrento

Costa cara alla Campi Reali Cantù la sconfitta nel match appena concluso al PalaFrancescucci contro la Romeo Sorrento. Dopo ben 13 stagioni consecutive nella serie cadetta, i ragazzi di Coach Alessio Zingoni retrocedono matematicamente in Serie A3.

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, con Gaetano Penna opposto, Matteo Meschiari e Luka Tadic schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Nicola Esposito risponde con Calogero Tulone in cabina di regia, Andrea Baldi opposto, Vicente Parraguirre e Alberto Pol in banda, Francesco Fortes e Preslav Petkov al centro, e Davide Luigi Russo libero.

A inizio primo set la Romeo parte subito a razzo (0-3). La Campi Reali reagisce e torna subito sotto (3-4), ma Sorrento rilancia l’azione, e Coach Zingoni ferma il gioco (8-11). Il turno al servizio di Baldi, condito da un ace, è letale, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out (9-15). Cantù prende il ritmo, il videocheck conferma che il muro avversario ha invaso, e Coach Esposito vuole parlarci su (14-17). Baldi (8 punti per lui) allunga di nuovo per i suoi (15-19), ma Maletto mura la pipe di Parraguirre e i canturini riportano lo svantaggio dov’era (17-19). Le squadre in campo lottano palla su palla, ma i padroni di casa non riescono a colmare il distacco. Chiude il parziale Baldi (21-25).

Anche nel secondo set la Romeo parte subito forte (1-4), ma due loro errori in attacco mettono il punteggio in parità a quota 5. Sorrento riprende a macinare gioco e allunga ancora (7-10), ma Penna e Pertoldi accorciano le distanze (9-10). La Campi Reali lotta, ma il muro di Tulone su Tadic convince Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (11-15). Cantù non molla, ma Parraguirre mette a terra una palla vagante ed è +5 esterno (17-22). I padroni di casa provano a rientrare con Tadic (19-22), ma i campani difendono il vantaggio. Chiude Parraguirre (21-25).

Anche a inizio terzo set la Romeo prova a scappare (1-3), ma Penna e il muro di Maletto sulla pipe di Parraguirre segnano il sorpasso (6-5). Tadic mette a terra la palla del +2 interno (8-6), ma Baldi mette il punteggio in parità a quota 8. L’ace di Candeli vale il nuovo +2, e Coach Esposito ferma il gioco (13-11). Pertoldi imita il compagno, e il Coach di Sorrento chiama il suo secondo time-out (16-13). Tadic mette a terra una palla vagante, ed è +4 (18-14). Fortes mura Candeli, e Coach Zingoni vuole parlarci su (19-17). Al rientro in campo la Campi Reali difende il vantaggio con le unghie e con i denti, ma Baldi riapre i giochi, e Coach Zingoni ferma tutto (24-23). Tadic chiude il parziale (25-23).

A inizio quarto set Parraguirre prende subito il doppio vantaggio per i suoi (2-4), ma la Campi Reali non indietreggia di un centimetro. Maletto attacca fuori, e Coach Zingoni ferma il gioco (6-9). Tadic mura Baldi e riporta sotto i suoi (8-9), ma Tulone suona la carica e la Romeo allunga ancora (10-13). Al rientro in campo Cantù lotta su ogni palla, ma Fortes mura Candeli e il divario tra le squadre aumenta (15-19). E’ lo strappo decisivo: la Romeo difende il vantaggio acquisito, e chiude parziale e partita grazie ad un attacco di Tadic confermato fuori dal videocheck (22-25).

I protagonisti-

Alessio Zingoni (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Non siamo riusciti a replicare la vittoria di Catania: di fronte c’era una squadra con un altro tipo di gioco, che per certi versi, nonostante gli attaccanti molto forti della Sviluppo Sud, ci ha dato fastidio in modo diverso. Non siamo stati equilibrati nei fondamentali set per set: in uno abbiamo fatto bene in attacco mentre la ricezione è crollata, oppure la battuta; nel set successivo c’è stata la ricezione ma non l’attacco. Eravamo un po’ su e giù, e quando lo sei con squadre che si conoscono bene e che hanno un gioco ben impostato fai fatica ».

Il tabellino-

CAMPI REALI CANTÙ – ROMEO SORRENTO 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 22-25) –

CAMPI REALI CANTÙ: Bonacchi 0, Pertoldi 10, Maletto 8, Penna 18, Meschiari 4, Candeli 7, Butti (L), Martinelli 0, Quagliozzi 2, Taiwo 1, Ivanov 0, Tadic 13, Bianchi (L). N.E. Baglieri. All. Zingoni.

ROMEO SORRENTO: Tulone 5, Pol 13, Petkov 6, Baldi 21, Parraguirre 12, Fortes 9, Pontecorvo (L), Russo (L), Iurisci 0, Gragnaniello 0, Ferrato 1, Brignach 2. N.E. Malavasi. All. Esposito.

ARBITRI: Chiriatti, Pernpruner.

Durata set: 29′, 27′, 31′, 30′; tot: 117′.

Tinet Prata di Pordenone – Sviluppo Sud Catania

La pallavolo è uno sport incredibile, dove nulla è scontato. Succede anche che nel giro di 3 giorni una squadra come la Sviluppo Sud Catania riesca a perdere in casa contro l’ultima in classifica, salvo poi vincere per 3 a 1 in casa della capolista e dominatrice del campionato Tinet Prata. Un risultato importantissimo per i catanesi.

L’avvio è a favore di padroni di casa, ma Catania riesce a reagire e con un parziale di 5 punti a 0 recupera e sorpassa Prata, costringendo il tecnico della capolista a chiamare time out. Con Balestra in battuta sono i rossazzurri a prendere il largo, allungando sugli avversari che, però, reagiscono subito e riportano il set in parità sul 14 pari. Montagnani chiama time out sul 16 a 15 per i padroni di casa, ma l’ace di Umek porta nuovamente avanti la capolista. Altro time out sul 22 a 19 per la Tinet che, però, conquista un altro punto su una free ball concessa da Catania. Un errore in battuta di Terpin tiene nel set la Sviluppo Sud, ma si arriva ai set point: il primo è annullato da Volpe, il secondo da un fallo commesso da Alberini. Inevitabile time out chiamato da Di Pietro per scongiurare il recupero etneo. Serve un check per decidere se il set è finito o meno, ma la schiacciata di Basic non è stata toccata dal muro. Finisce 25 a 22 per i padroni di casa.

Primo punto del secondo set alla Tinet, pareggio di Arinze a muro. Tegola per Catania perché si fa male Nicolò Volpe, mentre Prata passa avanti sfruttando una free ball concessa dai catanesi. Basic non ci sta e tiene Catania in quota. Challenge chiamato da Catania per contestare una decisione arbitrale sulla schiacciata di Balestra, video che da ragione ai rossazzurri che conquistano un punto molto importante. Proprio Balestra, a muro, porta avanti la Sviluppo Sud che, nonostante l’uscita di Volpe, riesce sempre ad essere performante a muro. Balestra mette un ace che vale 3 punti di vantaggio per Catania e che impongono a Di Pietro un time out. Un vantaggio che i rossazzurri riescono a mantenere nonostante qualche disattenzione in difesa. Anzi, un muro etneo porta a +4 il vantaggio: altro time out chiamato da Prata sul 18 a 14 per Catania che, però, spreca una free ball per portarsi a +5. Errori al servizio da una parte e dall’altra portano ai punti decisivi e ad un’altra free ball sprecata da Catania. Ma i rossazzurri sono sul pezzo e un muro di Arinze porta a 23 il numero di punti della Sviluppo Sud che arriva ai set point. Basta il primo: Cottarelli mette un grande ace e il set finisce 25 a 18 per Catania che dimostra di potersela giocare alla pari con la capolista del campionato.

Di Jan Feri il primo punto del terzo set, poi è Arinze a fare il 2 a 0. Ancora il nigeriano per il terzo punto di fila catanese. Uno strano colpo di Arinze porta Catania a +4, poi il muro di Luka Basic aumenta ancora le distanze. Di Pietro chiama time out sul 7 a 2 per Catania, ma Arinze segna un altro punto. I rossazzurri devono gestire il rientro dei padroni di casa e Montagnani sul 9 a 6 chiama time out. L’effetto si vede subito e la Sviluppo mette un altro filotto che la porta al massimo vantaggio di 7 punti. Questa volta il time out lo chiama Di Pietro quando Catania è in vantaggio per 13 a 6. E’ il momento di gestire perché ovviamente Prata cerca di ricucire le distanze e porta lo svantaggio a 4 punti, 3 con l’ace di Alberini. L’ace di Gitto rimette le cose in chiaro e spinge la Sviluppo Sud alla fase decisiva del set. La difesa fa il suo dovere e Basic spinge nuovamente a +6 i suoi. Ma niente è scontato e Prata mette un filotto che accorcia le distanze. L’errore di Terpin interrompe una scia pericolosa, poi un video check deve decidere se è tempo di arrivare ai set point. Ma non è ancora così perché la schiacciata di Arinze non è toccata dal muro. E’ tempo di time out per Montagnani che vede i suoi in difficoltà nonostante il vantaggio di 23 a 20. Un pallonetto di Arinze vale i set point per Catania: primo annullato dai padroni di casa, il secondo è quello giusto ed è Balestra a chiudere. Finisce 25 a 21 per Catania che ha la certezza di aver conquistato almeno un punto sul campo della capolista.

Primo punto del quarto set per i padroni di casa, risponde puntuale Arinze. Subito un check chiamato da Montagnani per una schiacciata del numero 12 che, realmente, era finita in campo. Sono i padroni di casa ad acquisire un leggero vantaggio in avvio di set. Time out chiamato sull’8 a 4 per Prata che tenta di scappare e di portare la partita al tie break. Arinze continua a macinare punti e permette a Catania di rientrare. Dopo un momento di grande equilibrio Catania regala una free ball a Prata che aumenta il vantaggio e serve un colpo geniale di Basic per rimanere in scia. Ma Arinze è in giornata e anche a muro riesce a diventare inarrestabile, mantenendo i suoi alla minima distanza dagli avversari. Si arriva nei momenti decisivi e Catania è sempre li ad un punto da Prata. Serve un errore dei padroni di casa per il pari e sul 19 pari Di Pietro chiama time out. Può accadere di tutto: un muro porta nuovamente avanti i padroni di casa e questa volta è Montagnani a chiamare time out sul 21 a 19 per la capolista. C’è un check sull’errore di Alberini, ma il pallone finisce fuori. Umek sbaglia e Catania pareggia: 22 pari e nuovo time out con Gitto al servizio. Un altro errore di Prata porta avanti i rossazzurri, ma dopo 4 punti consecutivi si chiude il turno di Gitto. 23 pari: Gasparini porta Catania al match point. Arinze ha la palla per chiudere i conti ma si fa murare. Ma c’è un check che potrebbe cambiare tutto. Potrebbe perché così non è e si va ai vantaggi. Basic regala un altro match point ai rossazzurri ed è quello giusto. Finisce 26 a 24 e la Sviluppo Sud espugna il campo della capolista per 3 a 1.

I protagonisti-

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « È stata davvero una grande vittoria contro la capolista. Lo avevamo detto: in questo campionato può succedere di tutto. Oggi è successo a noi, ma può capitare a chiunque, perché gli equilibri cambiano in un attimo e la pressione può spostarsi rapidamente da una squadra all’altra. Siamo stati molto bravi dal punto di vista tattico. Abbiamo saputo approfittare di alcune situazioni, anche legate a una minore brillantezza fisica degli avversari, e in questo sono state importanti anche le intuizioni dello staff tecnico, con Marco Franchi e Nico Arlotta che ci hanno dato indicazioni preziose in alcune fasi del loro cambio palla. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché hanno reagito alla grande dopo la partita con Cantù, una gara che volevamo vincere. Questo però è un campionato durissimo e ogni partita fa storia a sé. Adesso ci prendiamo un po’ di riposo e poi torneremo subito a concentrarci sulla prossima sfida, quella in casa contro Ravenna. Sarà una partita molto importante per noi. Ravenna è una squadra giovane, di qualità, con battitori molto efficaci in salto. Sappiamo che dovremo lavorare tanto sul nostro cambio palla, soprattutto quando la ricezione si stacca dalla rete. Dopo una vittoria così lo spirito deve essere al massimo. Mancano poche partite e dobbiamo dare tutto fino alla fine ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – SVILUPPO SUD CATANIA 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 24-26) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 15, Scopelliti 9, Umek 12, Ernastowicz 22, Katalan 9, Aiello (L), Benedicenti (L), Meneghel 0, Bruno 0. N.E. Sist, Pillon, Gamba, Fusaro. All. Di Pietro.

SVILUPPO SUD CATANIA: Cottarelli 1, Basic 14, Balestra 10, Nwachukwu 23, Feri 11, Volpe 1, Pinelli 0, Gitto 3, Caletti (L), Gasparini 2, Carbone (L). N.E. Marshall, Torosantucci, Parolari. All. Montagnani.

ARBITRI: Stellato, Lambertini.

Durata set: 29′, 26′, 31′, 33′; tot: 119′.

Consar Ravenna – Emma Villas Codyeco Lupi Siena

La Consar Ravenna fa valere la legge del Pala De Andrè, batte 3-1 l’Emma Villas Codyeco Lupi, apparsa in difficoltà ma comunque con grande carattere, e con quattro turni d’anticipo conquista matematicamente i playoff, coronando così uno degli obiettivi di questa annata. Guidata dalla lucida regia di Russo, mvp del match e autore del punto finale, e con Dimitrov e Valchinov, 16 punti a testa, a spartirsi azioni vincenti in attacco e a muro, la formazione ravennate gioca ad alto livello i primi due set, concede qualcosa di troppo nel terzo e poi regge la pressione ospite nel quarto chiudendo al terzo match ball. Siena continua nel suo momento no: a Ravenna incamera un’altra sconfitta che la lascia al penultimo posto, nonostante la buona prova di Randazzo, 17 punti, e l’ottimo ingresso di Rocca nel terzo set, al posto di Nelli: il 2005 chiude con 9 punti (tre a muro).

La cronaca della partita Sestetto confermato in casa ravennate mentre Siena ripresenta Ceban al centro al posto di Baldini rispetto all’ultima partita. Nel primo set, la Consar riesce a prendere un piccolo margine di vantaggio (6-3), che sale a 5 (11-6) con un errore ospite e uno strepitoso muro di Russo. Dopo il time out, Benavidez e Porro con un ace provano a scuotere Siena che si appoggia sul servizio per risalire la corrente: due ace di Bragatto e Nelli valgono il -1 (14-13). La contromossa della Consar è a muro con Dimitrov per il 16-13. Valchinov riporta a 4 le lunghezze di vantaggio (19-15), difese fino al termine del set, con lo show di Russo dalla linea dei nove metri (due ace per lui).

E Russo guida il turno in battuta all’inizio del secondo set che propizia il 4-0. La squadra di Pagliai è in difficoltà e Ravenna ne approfitta dilatando il suo vantaggio (8-2). La formazione di Valentini gioca una frazione ad altissimo livello in tutti i fondamentali a cui Siena non trova contromosse adeguate: è un monologo ravennate, sancito dal 71% in attacco, che trova la sua logica conclusione nel 2-0. Alte percentuali in questo set per Valchinov, 86% con 6 punti e Bartolucci, 80% con 4 punti.

Provano a reagire gli ospiti con Rocca al posto di Nelli come opposto nel terzo set che si sviluppa per buona parte nel segno del cambio palla con le due squadre che non trovano il break, fino all’11-11 quando Siena trova tre punti di fila. Prende coraggio l’Emma Villas Codyeco Lupi e in questa fase Goi e compagni fanno più fatica ad arginare gli attacchi avversari. Ceban stampa il muro del +5 (16-21), anticamera della conquista del set, che arriva con l’attacco dal centro di Bragatto.

Ora è un’altra Siena, sempre con Rocca in campo, ma la Consar parte bene nel quarto set con Zlatanov, neo diciottenne, che si regala il suo primo ace per il 4-2, subito neutralizzato dai Lupi toscani che piazzano un break di tre punti per il sorpasso (4-5). Goi e compagni più volte si riprende i due punti, sempre neutralizzati dai Lupi, poi si arrampica a +3 (17-14) e 18-15. Qui Pagliai chiama il time out, dopo il quale Siena piazza un parziale di 1-5 per il controsorpasso. Ci mette una pezza Dimitrov per il 20-20, dopo il time out di Valentini. E con Russo e un errore avversario arriva il nuovo +2 Ravenna (22-20). Valchinov mette e terra il pallone del 24-22. Siena ribatte colpo su colpo e annulla i due match ball, ma poi alza bandiera bianca sugli attacchi di Canella e Russo.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Nei primi due set abbiamo espresso una bellissima pallavolo e sono molto contento di come abbiamo lavorato nelle fasi di gioco. Nel terzo set abbiamo aumentato gli errori, mentre nel quarto, a fronte di una riduzione degli errori non siamo riusciti a gestire come possiamo le situazioni di palla alta. Ci aspettavamo una partita complicata contro una squadra che sta lottando per salvarsi e così è stato. Abbiamo vinto e abbiamo raggiunto l’obiettivo dei playoff con quattro giornate d’anticipo: un grande risultato considerando l’elevata difficoltà di questo campionato ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA 3-1 (25-20, 25-16, 20-25, 26-24) –

CONSAR RAVENNA: Russo 9, Zlatanov 12, Bartolucci 10, Dimitrov 16, Valchinov 16, Canella 2, Asoli (L), Gottardo 0, Goi (L). N.E. Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello. All. Valentini.

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Porro 2, Benavidez 11, Bragatto 7, Nelli 5, Randazzo 17, Ceban 4, Piccinelli (L), Rocca 9, Mastrangelo 0, Hoff 0, Bini (L). N.E. Matteini, Compagnoni, Baldini. All. Pagliai.

ARBITRI: Gasparro, Clemente.

Durata set: 23′, 24′, 26′, 31′; tot: 104′.

Banca Macerata Fisiomed MC – Prisma La Cascina Taranto

In una delle partite più belle e convincenti di tutta la propria stagione, tra le mura amiche la Banca Macerata Fisiomed fa sua la nona giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca battendo per 3-0 (25-12; 25-20; 25-14) la Prisma La Cascina Taranto.

Solidissima prova dei biancorossi che non lasciano scampo agli ospiti con una prestazione monstre in tutte le fasi di gioco: Taranto tenta di giocarsela, ma non può nulla contro la forza di Fall e compagni. Salto in classifica con Macerata ora settima a 30 punti: salvezza ora a qualche match point di distanza, si può guardare più serenamente verso l’alto per le posizioni playoff. Unica nota stonata del match è l’infortunio alla caviglia di Pedron in una delle ultime azioni della partita. Il top scorer è Denis Karyagin, 18 punti per il laterale biancorosso.

Coach Giannini conferma in toto il suo sestetto dopo la vittoria esterna di Siena. Pedron in regia con Novello come opposto, solidità in 4 con Zhelev e Karyagin, Fall e Diaferia a centro rete, Gabbanelli-Dolcini in seconda linea.

Lorizio schiera Maia-Hopt in diagonale principale, Pierotti-Cianciotta come laterali, Sanfilippo-Zanotti al centro, Gollini-Luzzi i liberi.

Primo set. Il primo break lo trova a muro Taranto proprio con l’ex Sanfilippo (3-5), ma forse serviva questo ai biancorossi che accelerano subito dopo e iniziano comandare con grande qualità e ordine (8-5). Continua il buon momento biancorosso con Pedron molto ispirato anche dai nove metri, la sua apertura spettacolare invece vale il +5 (13-8). Ancora “sul velluto” la Banca Macerata Fisiomed che si dimostra superiore in tutti i fondamentali rispetto a una Prisma in confusione (17% in attacco nel parziale): l’ace di Fall vale il 17-9. Il pallonetto di Karyagin chiude l’azione del 22-11 e anche moralmente il primo set: che energia lato Macerata! 1-0 con Novello, 25-12.

Secondo set. Lusetti in campo per Maia, ma è ancora il capitano a sbarrare la strada all’opposto salentino (7-4). La partita prosegue con le bocche di fuoco biancorosse ancora molto efficienti, Karyagin fissa il 12-9 con tre cambi palla consecutivi. Si torna in equilibrio con il buon turno in battuta del regista ospite, ma è Zhelev a riportare subito i suoi sul +2, che diventa +3 grazie all’ace di un sempre vivo Pedron (16-13). L’ace di Fall ormai è consuetudine: scappa Macerata e obbliga Lorizio al timeout sul 20-15. Il resto assomiglia a una semplice gestione che porta le squadre sul 2-0 nel conto dei set con un errore tarantino (25-21).

Terzo set. Resta in campo l’opposto Gavenda nel sestetto ospite. Torna l’equilibrio a inizio del terzo parziale, aspettando che qualche singolo trovi qualche giocata per sparigliare le carte: il muro di Zhelev confonde il successivo tocco di Maia (9-6). È molto attento il sestetto maceratese, il muro di Novello e Fall vale il +6 (14-8). Il punto del 16-11 potrebbe essere l’unica nota stonata della serata: infortunio alla caviglia per Pedron, entra Becchio. È proprio il regista a ipotecare dai nove metri set e risultato. Chiude Zhelev, 25-14.

I protagonisti-

Giuseppe Lorizio (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « I valori in campo di Macerata si sono visti, abbiamo pensato forse che dopo 4 vittorie avevamo risolto tutto, ma non è così, dobbiamo tornare con umiltà e sacrificio a lavorare in palestra pensando a noi e al nostro gioco, soprattutto perchè ogni squadra sta dando il massimo e noi avremmo dovuto affrontare questa partita con uno spirito più combattivo cosa che non è avvenuta, quindi torniamo a casa con questa consapevolezza che ci servirà per il futuro ».

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED MC – PRISMA LA CASCINA TARANTO 3-0 (25-12, 25-21, 25-14) –

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Pedron 5, Zhelev 12, Fall 8, Novello 6, Karyagin 18, Diaferia 5, Gabbanelli (L), Dolcini (L), Talevi 0, Becchio 1. N.E. Fabi, Garello, Pesciaioli, Maccarone. All. Giannini.

PRISMA LA CASCINA TARANTO: Maia 0, Cianciotta 7, Zanotti 4, Hopt 2, Pierotti 4, Sanfilippo 3, Luzzi (L), Lusetti 1, Gollini (L), Bossi 1, Gavenda 8. N.E. Antonov, Galiano, Lorusso. All. Lorizio.

ARBITRI: Grossi, Adamo.

Durata set: 22′, 31′, 26′; tot: 79′.

Rinascita Lagonegro – Abba Pineto

L’ABBA Pineto vince in rimonta sul campo della Rinascita Lagonegro! Sotto 2-0, i biancoazzurri riprendono il match e al tie break conquistano due punti d’oro nella corsa ai Play-Off 2-3 (28-26, 25-23, 22-25, 24-26, 9-15)!

Il tabellino-

RINASCITA LAGONEGRO – ABBA PINETO 2-3 (28-26, 25-23, 22-25, 24-26, 9-15) –

RINASCITA LAGONEGRO: Sperotto 2, Raffaelli 18, Pegoraro 10, Andonovic 18, Armenante 20, Arasomwan 6, De Angelis (L), Fortunato (L), Tognoni 0. N.E. Esposito, Cantagalli, Mastracci, Sanchi. All. Kantor.

ABBA PINETO: Catone 0, Allik 11, Trillini 14, Krauchuk Esquivel 8, Di Silvestre 19, Zamagni 12, Pesare (L), Morazzini (L), Schianchi 0, Larizza 0, Rascato 0, Suraci 15. N.E. Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Merli, Vecchione.

Durata set: 40′, 33′, 36′, 37′, 17′; tot: 163′

I RISULTATI-

Banca Macerata Fisiomed MC-Prisma La Cascina Taranto 3-0 (25-12, 25-21, 25-14);

Virtus Aversa-Gruppo Consoli Sferc Brescia 0-3 (24-26, 17-25, 24-26);

Consar Ravenna-Emma Villas Codyeco Lupi Siena 3-1 (25-20, 25-16, 20-25, 26-24);

Tinet Prata di Pordenone-Sviluppo Sud Catania 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 24-26);

Rinascita Lagonegro-Abba Pineto 2-3 (28-26, 25-23, 22-25, 24-26, 9-15);

Essence Hotels Fano-Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 0-3 (19-25, 17-25, 20-25);

Campi Reali Cantù-Romeo Sorrento 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 22-25) Ore 17:30

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 49, Abba Pineto 47, Gruppo Consoli Sferc Brescia 45, Consar Ravenna 44, Virtus Aversa 37, Rinascita Lagonegro 33, Banca Macerata Fisiomed MC 30, Sviluppo Sud Catania 30, Romeo Sorrento 30, Prisma La Cascina Taranto 28, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 28, Essence Hotels Fano 25, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Campi Reali Cantù 12.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Prisma La Cascina Taranto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Sabato 14 marzo 2026, ore 20.00

Abba Pineto - Campi Reali Cantù

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Rinascita Lagonegro

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00

Romeo Sorrento - Essence Hotels Fano

Sviluppo Sud Catania - Consar Ravenna

Banca Macerata Fisiomed MC - Virtus Aversa