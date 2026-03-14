Pineto batte Cantù e si prende la vitta della classifica

PINETO (TERAMO)- L’ABBA Pineto balza al comando della classifica. Se solo per una notte, si vedrà domani (domenica) all’esito del big match fra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone, ma nel mentre i biancoazzurri fanno la loro parte e nell’anticipo della 23^ giornata archiviano la pratica Campi Reali Cantù col finale di 3-0 (25-18, 25-17, 25-17). Pineto sale così al comando della graduatoria con 50 punti, uno in più di Prata ma col dovere di attendere proprio i friulani nelle sfide che completeranno il turno di regular season. Al Pala Santa Maria i giochi si chiudono in 1h24’: troppa la differenza di valori e motivazioni tra i due organici, coi brianzoli arrivati al Palavolley dopo la retrocessione in Serie A3 incassata solo la settimana scorsa.

Coach Simone Di Tommaso parte con Mattia Catone in cabina di regia, Matheus Krauchuk Esquivel opposto, Karli Allik e Paolo Luigi Di Silvestre in banda, Stefano Trillini e Matteo Zamagni al centro, e Flavio Morazzini libero.Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Gabriele Pertoldi e Luka Tadic schiacciatori, Nicola Candeli e Gioele Taiwo centrali, e Luca Butti libero.

Equilibrio iniziale e persistente fino al 12-12. Pineto rompe il ghiaccio con un primo break (3-0) per il 15-12 che costringe al time-out Zingoni. I lombardi escono dallo stop con una risposta perentoria (3-0) e col pari (15-15), a loro volta obbligando al time-out Di Tommaso. Stavolta la replica dell’ABBA non lascia margini: 20-15, col turno di Allik al servizio provvidenziale, e set chiuso sul 25-18.

Nel secondo set, come nel primo parziale, è ancora il servizio l’arma in più dell’ABBA. Questa volta la scena è tutta di Karli Allik, autore di sei punti con due ace. All’iniziale equilibrio (12-12), Pineto fa seguire un primo allungo (16-13) che si lega a doppio filo con l’efficacia dello schiacciatore estone al servizio, ma anche con un eccellente lavoro difensivo di fronte all’esuberanza dei brianzoli, in particolare di Pertoldi. Ma Pineto è anche un Flavio Morazzini sempre affidabile in ricezione e capace così di propiziare le realizzazioni dei centrali Trillini e Zamagni, quattro punti per parte nel secondo set. Dopo l’iniziale equilibrio, fotocopia del primo set (12-12), Pineto mette la freccia e accelera fino al 18-13. Il set ha poco altro da dire. L’ABBA controlla, Cantù rincorre: 25-17 in 26’.

L’energia del Pala Santa Maria è totalmente biancoazzurra. Pineto mette le cose in chiaro da subito nel terzo parziale: 4-0 iniziale, ribadito poi nell’8-2 che non lascia spazi alla Campi Reali. Coach Di Tommaso spenderà un unico time-out sul 16-12, frutto di un break (3-0) degli ospiti dopo che gli adriatici avevano toccato anche l’11-4. Spazio in campo per Larizza e Castagneri sulla diagonale, Schianchi tra gli schiacciatori. La partita ha poco altro da svelare. L’MVP di serata è Karli Allik, autore di 11 punti. Pineto vince 3-0 e può festeggiare il primato solitario in classifica.

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Vanno fatti i complimenti a Cantù perché sta onorando il campionato e sta giocando le partite con grande attaccamento. Oggi ci ha provato, ha giocato delle azioni di alto livello e noi siamo stati bravi nell’essere continui durante il match, nel volere proporre sempre un gioco intenso, qualitativamente valido e questo ha permesso poi, durante ogni set, di trovare un buon margine. Può sembrare una vittoria semplice, ma non lo è: sono stati bravi i ragazzi nell’indirizzare sui giusti binari la partita. Gli ingressi di Castagneri, Schianchi e Larizza? Meriterebbero più spesso il palcoscenico della domenica per come si allenano, per l’attenzione e il sacrificio in allenamento. Sono migliorati molto e sono comunque gli artefici nascosti della bella stagione che la squadra sta facendo. Ci prendiamo questi tre punti, ma sappiamo che la classifica di oggi ha poco valore. Sappiamo che il nostro focus è su altro e non sulla classifica a tre giornate dalla fine. La nostra attenzione e il nostro pensiero devono essere sulla voglia di continuare a crescere, di proporre questa intensità di gioco perché da qui in avanti le partite si faranno sempre più dure, play-off su tutte».

Alessio Zingoni (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Per due set, nella prima parte, abbiamo fatto bene. Poi c’era troppo divario sulla loro qualità al servizio, e hanno scavato break importanti sfruttando al meglio questo fondamentale. A discapito del punteggio, che può non sembrare, abbiamo fatto una partita ordinata e dignitosa. Contro questa squadra per noi c’era poco da fare: in attacco siamo stati un po’ troppo fallosi quando iniziavano a ‘spaccare il punteggio’ con la battuta ».

Il tabellino-

ABBA PINETO – CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-18, 25-17, 25-17) –

ABBA PINETO: Catone 0, Allik 11, Trillini 6, Krauchuk Esquivel 14, Di Silvestre 13, Zamagni 9, Pesare (L), Morazzini (L), Schianchi 0, Larizza 0, Castagneri 0. N.E. Rascato, Suraci, Calonico. All. Di Tommaso.

CAMPI REALI CANTÙ: Bonacchi 0, Pertoldi 4, Candeli 3, Penna 19, Tadic 5, Taiwo 3, Bianchi (L), Meschiari 2, Butti (L), Martinelli 0, Quagliozzi 1, Ivanov 2. N.E. Maletto. All. Zingoni.

ARBITRI: Colucci, Angelucci.

Durata set: 29′, 25′, 28′; tot: 82′.

MVP: Karli Allik (ABBA Pineto)