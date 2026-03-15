Volley Mercato: a Fano arriva l'opposto Remigiusz Kapica

FANO (PESARO)-L'Essence Hotels Fano, in vista della parte finale della stagione, ha ritoccato il suo organico con l'ingaggio dell' opposto polacco Remigiusz Kapica. Mancino classe 2000, alto 200cm, arriva a Fano per aiutare Marco Bonitta ad evitare la retrocessione.
Remigiusz venerdì pomeriggio ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato polacco con la sua ex squadra Chks Chelm contro lo Zaksa di Mr Giani. Nella giornata di sabato ha raggiunto il team fanese e sarà subito disponibile per la gara contro Sorrento.