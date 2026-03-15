Play Off Challenge: vincono Chieri, Firenze e Cuneo 

ROMA - Nei Playoff Challenge doppio successo casalingo nel Girone A. Primi punti per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che entra nella competizione vincendo 3-0 contro la Cbf Balducci Hr Macerata. Al PalaFenera, coach Negro tiene a riposo diverse titolari in vista del ritorno della semifinale di CEV Cup contro Dresda, ma ottiene comunque il massimo dalle sue ragazze: Degradi e Dambrink, scelte per Nervini e Németh, brillano in attacco realizzando 13 punti, Bah sostituisce egregiamente Kunzler con 9. Ma la vera sorpresa è Ferrarini, che si conquista la palma di MVP con 13 punti frutto anche di 5 muri, di cui 3 nel primo decisivo set vinto 26-24 (25-18 e 25-20 gli altri due). Solo Piomboni in doppia cifra per le arancionere.

Successo in quattro set per Il Bisonte Firenze, che sale a quota sei punti in classifica superando l’Eurotek Laica Uyba. Match che comincia in salita per le bisontine, subito sotto dopo una bella partenza bustocca che vale lo 0-1 sul 18-25. La squadra di coach Chiavegatti però non si scompone ed esce alla distanza, prima pareggiando 25-21, poi prendendosi i tre punti con il nettissimo 25-9 del terzo set e un nuovo 25-21 nel quarto. Oltre alla solita Knollema, 22 punti, grande gara per la turca Kacmaz, 15 punti con 5 muri, e per la compagna di reparto Acciarri, 11 punti con 3 blocks. Per Busto, 15 punti di Obossa ma anche prima doppia cifra in Serie A per l’egiziana Metwally, autrice di 11 punti come capitan Battsta.

Nel Girone B servono cinque set alla Honda Cuneo Granda Volley per proseguire nel suo momento d’oro e infilare la terza vittoria consecutiva, questa volta ai danni di Bergamo. Ceduto il primo set 21-25 alle orobiche, le gatte sono tornate in partita con un doppio 25-19 prima del 2-2 forzato dalle ospiti sul 19-25. La contesa si è decisa così al tie-break, dove la squadra di coach Tisci ha mostrato più compattezza e soprattutto varietà di soluzioni, con quattro giocatrici in doppia cifra: l’MVP Rivero, 18 punti, Keene e Pucelj, entrambe 16, e Diop, 14. Per le ragazze di coach Cervellin 13 muri di squadra, 5 a firma Strubbe, e 14 punti per Mosser e Weske.

GIRONE A

Reale Mutua Fenera Chieri - Cbf Balducci Hr Macerata

Vittorioso esordio della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nei playoff che mettono in palio un posto nella prossima CEV Challenge Cup: al PalaFenera le biancoblù impiegato un’ora e 14 minuti per superare 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Cev con Dresda coach Negro lascia a riposo Nemeth, Nervini, Dervisaj e Alberti: le sostituiscono egregiamente Dambrink, Ferrarini, Degradi e Bah. Nel terzo set c’è spazio anche per Bonafede. Dall’altra parte della rete coach Lionetti non schiera Bonelli, Decortes e Clothier.

Il set più combattuto è il primo che Chieri si aggiudica 26-24 dopo aver annullato una palla set alle ospiti. Molto più semplici per le chieresi le due successive frazioni che si aggiudicano 25-18 e 25-20 tenendo quasi sempre il pallino del gioco in mano.

Il premio di MVP viene assegnato a Ferrarini che realizza 13 punti (con 5 muri e 2 ace) con il 75% di positività in attacco. Chiudono a quota 13 punti anche Dambrink e Degradi. Fra le marchigiane l’unica in doppia cifra è Piomboni (10).

Macerata risponde all’1-0 di Van Aalen a muro con un break di 4 punti che costringe Negro a fermare il gioco sull’1-4. Dopo il time-out le biancoblù azzerano subito il passivo con Ferrarini e passano avanti 5-4. Gli attacchi di Degradi e Bah fruttano uno strappo da 10-8 a 13-9. Il filotto chierese è interrotto da Mazzon, quindi le ospiti tornano a contatto a 14-13 (Ornoch), pareggiano sul 17-17 con un ace di Simondi e passano per la prima volta in vantaggio sul 19-20 con una diagonale di Piomboni. Chieri riporta il punteggio in parità sul 21-21 con Bah. Segue un’altalena da 21-22 (Piomboni) a 23-22 (muro di Ferrarini) a 23-24 (muro di Sismondi). Annullato il set point con Bah, Chieri chiude 26-24 grazie agli errori in attacco di Ornoch e Sismondi.

Buona partenza chierese nel secondo parziale con Cekulaev e Dambrink (4-1). Macerata resta a contatto e tiene il punteggio in bilico fino al 10-9 (Ornoch). Bah, Dambrin e Ferrarini propiziano un allungo a 14-10. Nella seconda parte del set le biancoblù incrementano progressivamente il vantaggio toccando il +5 con Degradi (18-13), il +6 con un muro di Van Aalen (20-14) e il +7 quando Degradi conquista 7 palle set (24-17). Chieri chiude 25-18 quando al secondo set point il videocheck riscontra il mancato tocco del muro su attacco di Piomboni.

Nel terzo set, sull’1-1 il punteggio gira rapidamente a favore di Chieri e coach Lionetti esaurisce già i suoi due time-out dopo il 9-2 di Ferrarini. Il proficuo turno di servizio iniziato sul 5-2 da Cekulaev è interrotto Ormoch (11-3), subito dopo Degradi e Cekulaev ottengono il +10 (13-3). Dopo l’ingresso di Bonafede inizia una fase favorevole a Macerata che su battuta di Ornoch risale a 14-10 (Piomboni). Cekulaev firma il 15-10, poi Degradi cede il posto a Nervini che realizza subito il 16-10, ma le ospiti non mollano a raggiungono il -2 con un ace di Marcon (16-14). Bah e Ferrarini consegnano il 18-14 a Chieri quando Clothier rileva Sismondi. Due scambi dopo rientra Degradi (19-15). Dopo il 19-17 di Kockarevic c’è il break decisivo di Chieri che con Degradi e Dambrink sale a 24-18. Ornoch annulla due palle match (24-20). Al terzo tentativo Degradi fa scendere i titoli di coda sul 25-20.

I protagonisti-

Sofia Ferrarini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «E’ una partita che abbiamo iniziato “con calma” e abbiamo concluso al massimo. All’inizio abbiamo dovuto prendere un po’ le misura perché anche loro hanno presentato un sestetto non titolare, poi abbiamo spinto al massimo conquistando tre punti importantissimi per questi play-off Challenge».

Ludovica Sismondi (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, però credo che la squadra abbia dato tutto quello che poteva in campo e questo è l’aspetto più importante. In questo momento forse non siamo nel periodo più brillante della stagione, ma stiamo continuando a lavorare e a dare il massimo. L’obiettivo è quello di mettere sempre il 100% in campo per cercare di chiudere nel miglior modo possibile questa stagione ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (26-24 25-18 25-20) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Degradi 13, Cekulaev 8, Van Aalen 2, Bah 9, Ferrarini 13, Dambrink 13, Spirito (L), Occelli, Nemeth, Nervini, Alberti, Bonafede (L), Kunzler, Antunovic. All. Negro.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Piomboni 10, Mazzon 7, Batte, Ornoch 8, Sismondi 6, Kockarevic 9, Bresciani (L), Clothier 1, Decortes, Bonelli. All. Lionetti.

ARBITRI: Piana, Brancati.

Durata set: 28′, 22′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Sofia Ferrarini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1013

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba

Seconda vittoria consecutiva nei playoff Challenge – e prima gioia casalinga – per Il Bisonte Firenze, che supera 3-1 la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio al Pala BigMat e si porta in testa alla classifica del Girone A con sei punti, tre in più di Chieri, che però ha due partite in meno e che sarà la prossima avversaria delle bisontine domenica 22 marzo ancora al Pala BigMat. Come nella settimana precedente a Macerata, la squadra di coach Chiavegatti ha perso il primo set sotto i colpi di Obossa e Battista, ma poi si è riorganizzata e ha alzato di netto il proprio livello di gioco, trovando più risposte dalla battuta e chiudendo il quarto set con un parziale di 7-0 dal 18-21 al 25-21, propiziato proprio dal super servizio di Acciarri. Il meritato premio di MVP è andato a Begüm Kaçmaz, che ha chiuso con 15 punti, di cui 5 a muro, e il 52% in attacco.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Kaçmaz al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Barbolini, con Parra e Boldini indisponibili, risponde con Seki in regia, Obossa opposto, Battista e Metwally in posto quattro, Booth e Eckl al centro e Pelloni libero.

Il primo allungo del match è dell’UYBA grazie al primo tempo di Booth e all’errore in attacco di Acciarri (6-9), poi Obossa attacca la parallela del + 4 (7-11), e su un altro missile di Obossa (11-16) Chiavegatti è costretto a fermare il gioco, per poi inserire anche Zuccarelli per Bukilic: Battista allunga ancora col mani-out dell’11-18, Zuccarelli prova a reagire con quattro attacchi vincenti (17-22), ma il gap è troppo ampio e Obossa chiude con il lungolinea del 18-25.

Nel secondo set rimane in campo Zuccarelli, e l’approccio è decisamente diverso, con Kacmaz (primo tempo e muro) e Knollema che piazzano il 6-3 cu cui Barbolini è costretto a spendere il time out: la sua squadra reagisce col muro di Eckl e il pallonetto di Metwally (7-6), poi sorpassa con la stessa combinazione (8-9) e allora è Chiavegatti a fermare il gioco. Si entra in una fase punto a punto, poi un paio di errori in attacco di Busto regalano il + 2 a Firenze (16-14) e Barbolini chiama il secondo time out, per poi provare il doppio cambio (Diouf e Schmit per Obossa e Seki) sul 17-15: Zuccarelli trova con intelligenza il 21-18, Barbolini chiude il doppio cambio, Knollema tiene il cambio palla con un gran pallonetto (23-20), e alla fine è Kacmaz a spazzolare la rete per il definitivo 25-21.

Ottimo anche l’inizio di terzo set, con il tocco di seconda di Morello (4-1) che suggerisce a Barbolini di fermare subito il gioco, poi Knollema firma l’8-2 con un diagonale stretto e l’11-3 con un ace, e sul 12-4 arriva il momento del doppio cambio con Diouf e Schmit per Seki e Obossa: Acciarri fa + 10 col muro del 14-4, Knollema + 12 col pallonetto del 20-8, e alla fine è la stessa Knollema a chiudere col mani-out del 25-9.

Nel quarto c’è Torcolacci al posto di Booth, e il primo break è per l’UYBA (attacco e pallonetto di Battista per il 7-9) con Chiavegatti che spende il time out: il muro di Eckl vale il 9-12, Firenze ricuce subito con Knollema e l’errore in attacco di Eckl (12-12), poi Zuccarelli trova l’ace del 17-16 e Barbolini decide di parlarci su. Al rientro c’è la reazione ospite con Battista (17-19), poi sul 17-20 di Obossa è Chiavegatti a fermare il gioco, con Villani che entra sul 18-20 per Tanase e Il Bisonte che impatta col muro di Kacmaz e il pallonetto di Knollema (21-21), costringendo Barbolini al time out: Acciarri continua a martellare dai nove metri (correzione di Kacmaz su ricezione slash e poi ace del 23-21), Knollema mura per il 24-21 e alla fine è ancora un servizio vincente di Acciarri a chiudere i conti (25-21).

I protagonisti-

Begüm Kaçmaz (Il Bisonte Firenze)– « Sono così felice e fiera della mia squadra: oggi ci siamo fidate l’una dell’altra e tutto è andato come avevamo pianificato. Ci siamo allenate duramente questa settimana, e oggi siamo riuscite a mettere in campo tutto quello che avevamo studiato, contro una squadra che ha spinto forte e che ha utilizzato bene anche la panchina. Sono felice della vittoria e ringrazio le mie compagne che mi hanno sempre supportato, fin dall’inizio della stagione: sono la più giovane, ma si sono sempre fidate di me, a partire da capitan Agrifoglio che mi ha sempre spinto, anche prima di questa partita. Amo giocare in Italia e ne Il Bisonte, mi sento benissimo qui e sono davvero contenta della prestazione di oggi ».

Enrico Barbolini (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « E’ stata una partita strana, brutta, ma allo stesso tempo mi sembra che, almeno per buona parte, abbiamo provato a fare del nostro meglio. Sicuramente non eravamo nelle condizioni migliori e dobbiamo ritrovare un po’ di stimoli. Ci dispiace per come è andato quel terzo set che vogliamo dimenticare in fretta ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (18-25 25-21 25-9 25-21) –

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 7, Acciarri 11, Morello 2, Knollema 22, Kacmaz 15, Bukilic 2, Valoppi (L), Zuccarelli 12, Agrifoglio, Lapini (L), Malesevic, Villani, Colzi. All. Chiavegatti.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 4, Battista 11, Booth 4, Obossa 15, Metwally 11, Eckl 8, Pelloni (L), Diouf 4, Torcolacci 1, Parra (L), Parlangeli, Schmit, Gennari. All. Barbolini.

ARBITRI: Caretti, Serafin.

Durata set: 23′, 29′, 19′, 27′; Tot: 98′.

MVP: Begum Kacmaz (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 268

GIRONE B

Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo

La Honda Cuneo Granda Volley centra la quinta vittoria consecutiva, battendo Volley Bergamo 1991 al tie break nella terza giornata del Play Off di CEV Challenge Cup. Le Gatte continuano il proprio sogno europeo, salendo a 8 punti nel Girone B e restandone in vetta. 1° set Il primo set vede Bergamo partire forte: 4-8. Tuttavia Cuneo spinge sul gas e rientra a metà parziale: 15-16. Il finale sorride però alle lombarde, brave a chiudere 21-25. 2° set Musica opposta nel secondo set: Gatte avanti 8-4. Grande break poi nel cuore del parziale, con Cuneo che sale sul +7 (16-9). Nel finale Bergamo non rientra e le biancorosse pareggiano i conti (25-19). 3° set Terzo set che segue le orme del secondo: 8-3 per Cuneo. Quindi le Gatte continuano a spingere, allungando nuovamente sul 16-9. Così le biancorosse chiudono allo stesso modo (25-19) e completano l’operazione sorpasso. 4° set La partita si prolunga grazie al quarto set: Bergamo ottima in avvio (2-8). Le Gatte provano ad accorciare nella fase centrale del parziale, ma le ospiti restano avanti (12-16). Il finale sorride alle lombarde: 19-25 e tie break. Tie break Nel quinto set Bergamo parte benissimo: 2-5. Tuttavia Rivero sale sugli scudi, nel giorno del suo compleanno, e trascina le Gatte al sorpasso (10-7). Nel finale Cuneo è impeccabile, prendendosi tie break (15-10) e partita (3-2).

I protagonisti-

Fabio Tisci (Honda Cuneo Granda Volley)- « Nel finale Rivero ci ha trascinate verso la vittoria. È la quinta vittoria di fila e ciò dimostra l’ottimo lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Dobbiamo continuare a spingere forte in questo modo, perché stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno. ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - BERGAMO 3-2 (21-25 25-19 25-19 19-25 15-10) -

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 2, Pucelj 16, Koulisiani 7, Diop 14, Rivero 18, Keene 16, Magnani (L), Cecconello 3, Pritchard 1, Marring 1, Bardaro (L), Allaoui, Atamah. All. Tisci.

BERGAMO: Bolzonetti 4, Strubbe 7, Kipp 5, Mosser 14, Manfredini 6, Carraro 3, Armini (L), Weske 14, Cese Montalvo 10, Meli 7, Mlejnkova 4, Angelini, Micheletti, Ferrario (L). All. Cervellin.

ARBITRI: Papadopol, Marconi.

Durata set: 25', 25', 24', 27', 17'; Tot: 118'.

MVP: Jessica Rivero (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 1237

GIRONE A-

I RISULTATI-

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (26-24, 25-18, 25-20)

Il Bisonte Firenze-Eurotek Laica Uyba 3-1 (18-25, 25-21, 25-9, 25-21)

LA CLASSIFICA-

Il Bisonte Firenze 6, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Cbf Balducci Hr Macerata 3, Eurotek Laica Uyba 0.

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Eurotek Laica Uyba – Cbf Balducci Hr Macerata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (20-25, 25-27, 25-22, 22-25); Giocata ieri

Honda Cuneo Granda Volley - Bergamo 3-2 (21-25, 25-19, 25-19, 19-25, 15-10).

LA CLASSIFICA-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Omag-Mt San Giovanni In M.No 3, Bergamo 1, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì: 20 marzo 2026, ore 20.00

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

Honda Cuneo Granda Volley - Megabox Ond. Savio Vallefoglia