Penultima giornata di Regular Season: in quattro giocano per il primato

La Regular Season 2025/26 della Serie A2 Credem Banca si avvicina all’epilogo. Domenica 22 marzo 2026 è in programma il penultimo turno. La 12ª giornata di ritorno si prospetta interessante per la lotta serrata al vertice. Pineto è in vetta solitaria, ma i giochi sono apertissimi. Tre squadre inseguono a due lunghezze dal primo posto: Brescia, Prata di Pordenone e Ravenna.

La domenica di gare si apre alle 16.00 con lo scontro diretto tra Sviluppo Sud Catania e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Gli etnei hanno una lunghezza di ritardo e sono momentaneamente fuori dalla zona Play Off, mentre il team veneto, dopo una lunga rincorsa, al momento beneficerebbe dell’ultimo pass utile per la post-season grazie all’ottavo posto. Due gli incontri alle 17.30: l’ex capolista Tinet Prata di Pordenone riceve la visita della già retrocessa Campi Reali Cantù e cerca punti per riprendere il comando, così come Gruppo Consoli Sferc Brescia mira a una prova casalinga concreta per insidiare il primato di Pineto contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena, penultima e costretta a vincere per sperare nella salvezza a fine torneo. Quattro le sfide con fischio di inizio all’orario canonico delle 18.00. La prima della classe Abba Pineto si misura con Romeo Sorrento, che è già salva e può ancora puntare ai Play Off. Settima e sesta forza della classifica a confronto in Banca Macerata Fisiomed MC – Rinascita Lagonegro, con i marchigiani che devono consolidare la posizione e i lucani che potrebbero insidiare il quinto posto occupato da Virtus Aversa, pronta a ricevere la visita di una motivata Prisma La Cascina Taranto, attualmente la prima delle escluse dai Play Off, ma con possibilità concrete di inserirsi in volata. Uno scontro chiave va in scena al PalaAllende tra Essence Hotels Fano e Consar Ravenna. Ai padroni di casa servirebbero due punti per la salvezza matematica, gli ospiti cercano il colpo esterno per le ambizioni di leadership. Tutte le sfide saranno trasmesse gratuitamente su DAZN.

Nell’area Pre-gara sono disponibili la presentazione, le dichiarazioni dei protagonisti, record, ex e precedenti.

TUTTE LE SFIDE-

Sviluppo Sud Catania - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Quarta partita tra Sviluppo Sud Catania e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro in Serie A2, con gli etnei avanti 2-1 nei faccia a faccia e vittoriosi al tie-break in Veneto nell’ultimo precedente stagionale. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per alimentare il sogno Play Off, mentre gli ospiti, già ottavi in classifica e detentori, almeno per ora, dell’ultimo pass per gli spareggi, non possono permettersi di lasciare punti in Sicilia contro un ex, Andrea Gasparini. Da una parte Luka Basic è a 11 attacchi vincenti ai 1.000 nelle stagioni regolari, dall’altra Alex Erati è a 2 punti dai 2.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Sviluppo Sud Catania 1 successo Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Andrea Gasparini a Porto Viro nel 2021/22

Peppino Carbone (Sviluppo Sud Catania)- « Il raggiungimento della salvezza è sicuramente una grandissima soddisfazione per tutti noi. Riconosciamo il valore di questo campionato e siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto in questi mesi, che ha portato risultati concreti: abbiamo dato tutto per centrare questo primo obiettivo. Adesso non vogliamo porci limiti. Mai come quest’anno il campionato di Serie A2 ha dimostrato una competitività elevatissima e, a due giornate dalla fine, non è ancora definito il quadro dei Play Off. Per questo vogliamo continuare a sognare e provare a ottenere qualcosa in più nelle ultime due gare. Abbiamo ancora la possibilità di rientrare tra le prime otto squadre. Siamo molto soddisfatti di questa parte finale di Regular Season e arriviamo alla sfida di domenica con grande entusiasmo, pronti a dare il massimo e consapevoli di poter conquistare ancora qualcosa in più ».

Lorenzo Magliano (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Catania è una buonissima squadra, con doti fisiche superiori. Dovremo essere bravi a sfruttare la loro prestanza a muro a nostro favore. Penso che le chiavi del match saranno difesa e contrattacco: proveremo a toccare quanti più palloni possibile a muro e a ricostruire con lucidità. Mercoledì abbiamo raggiunto un traguardo importante come la salvezza, che ci permette di respirare e di affrontare le ultime due giornate con più leggerezza e serenità. La testa, però, deve essere subito rivolta ai Play Off: sono convinto che possiamo ancora dare una grande svolta alla nostra stagione ».

Tinet Prata di Pordenone - Campi Reali Cantù

Impegno verosimilmente alla portata per l’ex capolista Tinet Prata di Pordenone, che ha perso quota nelle ultime settimane e ora ospita una Campi Reali Cantù già retrocessa e senza più nulla da chiedere al campionato se non onorare il torneo fino all’ultimo pallone. Si tratta del decimo incrocio, con i friulani che vincendo impatterebbero il numero di vittorie, al momento favorevole ai canturini per 5-4 grazie al tie-break vinto in casa nel match di andata. La Tinet ha due punti di ritardo dal primo posto e non cerca mezze misure, ma una vittoria piena. Tre gli ex: da una parte Alessio Alberini (2 punti ai 500 in Serie A2) e Kristian Gamba (17 punti ai 400 stagionali e a 31 punti dai 4.000 in carriera), dall’altra Matteo Meschiari. Da una parte Jernej Terpin è a 21 punti dai 400 stagionali, dall’altra Gaetano Penna è a 3 punti dai 400 stagionali e a 32 punti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Tinet Prata di Pordenone, 5 successi Campi Reali Cantù)

EX: Alessio Alberini a Cantù nel 2018/19, 2022/23; Kristian Gamba a Cantù nel 2022/23, 2023/24; Matteo Meschiari a Prata nel 2021/22

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « La partita di Ravenna non è andata come speravamo. Sapevamo che sarebbe stata molto complicata, in trasferta con una squadra molto forte ed eravamo consci di non essere nelle nostre migliori condizioni. Abbiamo giocato punto a punto nel primo set ed è un peccato che il finale sia stato deciso da un episodio, nel secondo c’è stato un black out e questo ci pesa molto perché sappiamo che non sono quelli i nostri valori. Nel terzo abbiamo fatto vedere di voler rimanere attaccati alla partita, ma purtroppo non siamo riusciti ad allungare il match e su questo dobbiamo lavorare per essere più bravi a cogliere le occasioni. Per quanto riguarda la gara di domenica l’obiettivo è quello di fare bottino pieno, sia per ottenere il miglior piazzamento possibile che per ritornare a recuperare fiducia nel nostro gioco e tornare ad esprimere la ottima pallavolo che abbiamo messo in mostra per gran parte del campionato ».

Nikolay Ivelinov Ivanov (Campi Reali Cantù)- « Anche se giochiamo in trasferta, credo che sarà una partita difficile, anche se loro hanno perso le ultime partite, e questo potrebbe andare a nostro favore. Spero che saremo capaci di mostrare di cosa siamo capaci come squadra, e di dimostralo sul campo. Mancano solo due partite quindi dobbiamo finire la stagione con una nota positiva ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Il capitolo n. 28 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena è uno dei più delicati. Caduti in Finale Play Off Serie A2 Credem Banca contro Cuneo nella passata stagione, i Tucani sono secondi a 2 punti dalla vetta insieme a Prata e Ravenna. Un’occasione buona per cercare il sorpasso, ma in Lombardia si presenta un gruppo in cerca di punti per la salvezza. Il team toscano, che ha battuto 11 volte i rivali di giornata ma ha perso in casa all’andata, intende giocare con il coltello tra i denti per 3 punti necessari. Impresa che sarebbe però vanificata da un successo interno di Fano contro Ravenna. L’unico ex è Manuele Lucconi (18 punti ai 400 stagionali e 37 punti ai 2.500 in carriera), nel 2019/20 a Siena; Roberto Cominetti si prepara per la 100esima partita con la maglia di Brescia. Tra gli ospiti, nell’incontro n. 100 di Roberto Mastrangelo nelle stagioni regolari, Luigi Randazzo è a 20 attacchi vincenti dai 400 stagionali e al muro n. 200 in carriera. La società ospite ha indetto il silenzio stampa e quindi non rilascerà dichiarazioni.

PRECEDENTI: 27 (16 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Manuele Lucconi a Siena nel 2019/20

Daniel Cech (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Nonostante le molte sconfitte subite, Siena resta una buona formazione con giocatori tenaci, motivati dall’ultima speranza di salvezza che può arrivare proprio dal nostro campo. Non sarà certo una partita facile e dovremo stare attenti: non possiamo concederci cedimenti e non dobbiamo sottovalutarli, rimanendo concentrati fin dall'inizio della partita. Penso che, come squadra, in questo momento ci sentiamo bene sia fisicamente che mentalmente: nelle ultime gare siamo riusciti a mettere in pratica le indicazioni tecnico-tattiche che riceviamo in settimana e vogliamo continuare a fare punti per assicurarci la migliore posizione possibile in vista dei Play Off. Invito tutti i tifosi Tucani a venire alla partita di domenica perché sentire il loro sostegno ci dà una gran carica di morale ».

Abba Pineto - Romeo Sorrento

Forte del successo in quattro set firmato in Campania nell’unico precedente, nel girone di andata, e al comando della classifica dopo il tie-break corsaro a Taranto, Abba Pineto vuole tenere a distanza le inseguitrici e incamerare punti preziosi contro Romeo Sorrento, formazione già salva ma ancora in lizza per i Play Off e che schiera un fresco ex come Matteo Iurisci. Da una parte Matheus Krauchuk Esquivel è a 2 punti dai 400 nella Regular Season 2025/26, mentre Paolo Di Silvestre è a 10 punti dai 400 stagionali, dall’altra Stefano Patriarca cerca il muro n. 600 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Abba Pineto)

EX: Matteo Iurisci a Pineto nel 2024/25

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Sorrento è una squadra che quest'anno è stata capace di risultati importanti, sia in casa che in trasferta. Ha giocato per lunghi tratti del campionato una pallavolo di alto livello, fatta di una grande organizzazione e della capacità di sapere alternare gli interpreti tra titolari e rotazioni. All'andata è stata una partita difficile, immaginiamo che sarà difficile anche quella di domenica. Loro sicuramente hanno la leggerezza della salvezza conquistata, ma ancora la possibilità di conquistare anche i Play Off. Avranno sicuramente poca pressione e tanta voglia di fare bene. Noi, dal canto nostro, dobbiamo pensare a mantenere questo trend, fatto non solo di risultati ma in primis legato ad una buona pallavolo, quindi mantenere il focus su questo. È un periodo dove i ragazzi sono stati chiamati a tante partite in pochi giorni, anche con due trasferte lunghe da cinque set, impegnative anche a livello logistico. La posta in palio, essendo le battute finali del campionato, è sempre più alta e quindi dovremo essere bravi a recuperare le energie e farci trovare nella migliore condizione possibile domenica per continuare questa scia di risultati positivi ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Con la salvezza archiviata ci affacciamo a queste due ultime gare sicuramente con più serenità, siamo ancora tutti vicini in classifica e dobbiamo provare assolutamente a rosicchiare qualche posizione, dopo la brutta prestazione di Lagonegro in cui abbiamo fatto male. L’obiettivo è di tornare a giocare una buona pallavolo, perché ne siamo capaci e l'abbiamo dimostrato in questo campionato. Sicuramente a Pineto ci aspetta una corazzata, prima in classifica e che di recente ha vinto la Coppa Italia. Sono una squadra formidabile, allenata alla grande da Simone Di Tommaso. Cercheremo di vendere cara la pelle, lo dobbiamo in primis a noi stessi e poi alla nostra società e alla nostra gente ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Rinascita Lagonegro

Ancora galvanizzata dal successo al tie-break nel derby regionale sul campo fanese, Banca Macerata Fisiomed MC accoglie Rinascita Lagonegro. Lucani avanti con quattro vittorie a tre nei precedenti in virtù del 3-1 interno dell’andata e avanti in classifica grazie al sesto posto a + 6 dai marchigiani, settimi. I padroni di casa pensano a consolidare la posizione in un contesto di classifica corta, gli ospiti, che ritrovano tre ex, Tommaso Fabi, Graziano Maccarone e Matteo Pedron, possono insidiare la quinta posizione di Aversa che dista due lunghezze. Da una parte Denys Karyagin è a 17 attacchi vincenti dai 400 stagionali e a 8 punti dai 500 in carriera, Bara Fall cerca il muro n. 300 nelle stagioni regolari, dall’altra Diego Cantagalli è a 2 ace dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 4 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Tommaso Fabi a Lagonegro nel 2017/18; Graziano Maccarone a Lagonegro nel 2019/20, 2020/21; Matteo Pedron a Lagonegro nel 2018/19

Romano Giannini (Allenatore Banca Macerata Fisiomed MC)- « La vittoria di Fano ci dà la consapevolezza di essere squadra anche dopo una sconfitta dura da digerire come quella di Aversa. L’abbiamo metabolizzata in fretta e ci è stata sicuramente utile per vincere un bel derby. Con Lagonegro sarà un’altra battaglia come la maggior parte di quelle che ci sono state quest anno in questo affascinante campionato di Serie A2, con i Play Off che dipendono solo da noi. Se ci approcciamo alle ultime due pensando di combattere come nelle ultime due sfide, allora credo che abbiamo buone probabilità di rientrare nelle prime otto ».

Martins Arasomwan (Rinascita Lagonegro)- « Abbiamo raggiunto la salvezza e siamo contenti, è una soddisfazione grande, soprattutto dopo un percorso non senza ostacoli. Ma la testa è già alla prossima partita: è il modo in cui lavoriamo dall'inizio della stagione. Veniamo da due vittorie consecutive e vogliamo continuare su questa strada. Macerata è una squadra in salute, che in casa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, lo sappiamo e lo rispettiamo. Nonostante le tre gare ravvicinate nell'ultima settimana, il gruppo è pronto e concentrato. Personalmente mi sento bene e carico. L'obiettivo è chiudere bene la Regular Season, poi ci prepareremo per i Play Off. Un passo alla volta ».

Virtus Aversa - Prisma La Cascina Taranto

Con i primi quattro posti ormai irraggiungibili, la missione di Virtus Aversa è conservare la quinta posizione che al momento la vede a + 2 su Lagonegro. Al PalaJacazzi si presenta Prisma La Cascina Taranto, vittoriosa 3-1 tra le mura amiche all’andata nell’unico precedente tra i due team. I padroni di casa possono sfruttare il fattore campo per due volte in quattro giorni dopo il successo al tie-break su Catania, gli ionici sono reduci da una sconfitta al fotofinish contro la capolista Pineto e vogliono migliorare l’attuale nona piazza per prendere parte ai Play Off. L’unico ex del match non è in campo, ma sulla panchina della Virtus, visto che Gianluca Graziosi aveva iniziato questa stagione come head coach di Taranto. Da una parte Alessio Tallone è a 25 punti dai 400 stagionali e Marco Volpato è a 3 muri dai 300 in Serie A2, dall’altra Nicola Cianciotta è alla gara n. 100 in Serie A2, Marco Pierotti cerca l’ace n. 200 nella categoria.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prisma La Cascina Taranto)

EX: - Allenatori: Gianluca Graziosi a Taranto nel 2025/26

Jannis Tom Hopt (Prisma La Cascina Taranto)- « Siamo tutti consapevoli che perdere il tie-break contro Pineto non è stato facile da digerire. Siamo una squadra vincente e vogliamo tornare a vincere il prima possibile. Domenica avremo subito un’altra occasione ad Aversa, contro un avversario che abbiamo già battuto in questa stagione. Daremo tutto quello che abbiamo per conquistare la vittoria, cercando di tenere vive le nostre speranze Play Offe di prepararci al meglio per l’ultima gara casalinga della stagione contro Catania, tra una settimana ».

Essence Hotels Fano - Consar Ravenna

Settimo derby dell’Adriatico in Serie A tra Essence Hotels Fano e Consar Ravenna, Club che si sono incrociati anche nella massima serie negli anni ’90. All’andata del torneo in corso i marchigiani hanno espugnato il quartier generale romagnolo al tie-break. In questo 12° turno i padroni di casa hanno bisogno di due punti per la salvezza matematica, gli ospiti cercano di raccogliere il massimo in trasferta per proseguire la corsa verso il vertice della classifica, che ora dista solamente due lunghezze, nonostante l’affollamento nei primi posti. Tanti gli ex: da una parte Manuel Coscione, Fabio Ricci e coach Marco Bonitta, dall’altra Filippo Bartolucci e Hristiyan Dimitrov. In casa Essence Hotels punta i 500 attacchi vincenti in A2, mentre sul fronte opposto Federico Giacomini è al 100° match in carriera e nella Regular Season 2025/26 Manuel Zlatanov è a 2 attacchi vincenti dai 300 e a 34 punti dai 400.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Essence Hotels Fano, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Manuel Coscione a Ravenna nel 2022/23; Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2023/24; Fabio Ricci a Ravenna nel 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Filippo Bartolucci a Fano nel 2020/21, 2021/22; Hristiyan Dimitrov a Fano nel 2023/24 - Allenatori: Marco Bonitta a Ravenna nel 2013/14, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24

Jan Fornal (Essence Hotels Fano)- « All’andata siamo riusciti a vincere in trasferta, ora vengono loro da noi e vedremo chi alla fine avrà la meglio. Peraltro giochiamo anche davanti al nostro fantastico pubblico che, anche nell’ultima gara, ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Sarebbe bello far bene come all’andata. Il mio obiettivo è di essere al cento per cento contro Ravenna. Purtroppo tra la gara di Sorrento e quella di Macerata ho sofferto un po’ e non ero pienamente recuperato. Ho fatto il possibile per dare una mano alla squadra ».

Hristiyan Dimitrov (Consar Ravenna)- « Stiamo arrivando al nostro livello più alto di condizione e stiamo giocando molto bene insieme e questo ci dà fiducia per le ultime due partite di regular season e per i Play Off. Adesso andiamo a Fano sapendo che sarà un'altra gara tosta, contro una squadra che non è ancora matematicamente salva ma che ha carattere e grinta e farà di tutto per prendersi i punti che le servono. Poi giocheremo in un palazzetto pieno, in un ambiente caloroso che conosco bene e dove ho lasciato amici. Nella situazione che si è creata ogni punto in più che riusciamo a conquistare può essere decisivo per il nostro piazzamento finale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO -

Domenica 22 marzo 2026, ore 16.00

Sviluppo Sud Catania – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Clemente Andrea, Grossi Dario

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Campi Reali Cantù Arbitri: Marotta Michele, Mesiano Marta

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Giglio Anthony, Lambertini Alessio

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Abba Pineto – Romeo Sorrento Arbitri: Ciaccio Giovanni, Faia Riccardo

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Rinascita Lagonegro Arbitri: Mazzarà Antonio, Pazzaglini Marco

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Virtus Aversa – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Merli Maurizio, Colucci Marco

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Consar Ravenna Arbitri: Nava Stefano, Chiriatti Stefano

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 52, Gruppo Consoli Sferc Brescia 50, Tinet Prata di Pordenone 50, Consar Ravenna 50, Virtus Aversa 41, Rinascita Lagonegro 39, Banca Macerata Fisiomed MC 33, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 32, Prisma La Cascina Taranto 31, Sviluppo Sud Catania 31, Romeo Sorrento 30, Essence Hotels Fano 29, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Campi Reali Cantù 12.