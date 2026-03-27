Domenica ultimo atto della Regular Season

ROMA- Ultimo atto della Regular Season in Serie A2 Credem Banca. Il sipario si chiude con la 13ª giornata di ritorno in programma domenica 29 marzo 2026 alle 18.00. Fischio d’inizio simultaneo sui sette campi interessati. Alcuni verdetti sono già stati definiti, come le retrocessioni di Cantù e Siena, e come l’identità delle squadre ammesse ai Play Off Serie A2 Credem Banca, ovvero Pineto, Brescia, Prata e Ravenna. Completano il quadro Aversa, Lagonegro, Macerata e Porto Viro. Si decideranno sul filo di lana, invece, la vittoria finale della Regular Season e di conseguenza l’avversaria di Abba Pineto nella Del Monte® Supercoppa Serie A2, oltre agli abbinamenti del primo turno dei Play Off per salire di categoria.

La Rinascita Lagonegro, già certa del sesto posto, ospita Essence Hotels Fano, che ha centrato la salvezza. Campi Reali Cantù, retrocessa con largo anticipo, vuole lasciare la categoria con una vittoria contro Banca Macerata Fisiomed MC, costretta a chiudere la stagione regolare con un risultato migliore a quello della dirimpettaia Porto Viro per mantenere la settima posizione. Inatteso ruolo di “arbitro” della prima fase per Consar Ravenna, che pur non potendo più superare la capolista Abba Pineto, potrebbe migliorare il proprio quarto posto battendo gli abruzzesi nello scontro diretto. A confronto anche squadre come Prisma La Cascina Taranto e Sviluppo Sud Catania, entrambe ai piedi dei Play Off con quattro lunghezze di ritardo e rassegnate a terminare la stagione senza centrare l’accesso alla post-season. L’esatto contrario dell’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che grazie a un grande girone di ritorno è passata dal penultimo all’ottavo posto qualificandosi per la seconda fase. Non solo. Con un risultato positivo contro Gruppo Consoli Sferc Brescia il team veneto potrebbe superare al fotofinish Macerata al settimo posto. Impresa non facile, visto che i marchigiani non vogliono cedere la posizione e i Tucani, a -2 dalla vetta, cercheranno di espugnare Porto Viro per insidiare il primato di Pineto. Emma Villas Codyeco Lupi Siena, retrocessa con il tredicesimo posto, affronta Virtus Aversa, che ha già blindato la quinta posizione finale. Reduce dalla salvezza già acquisita, Romeo Sorrento riceve la visita di Tinet Prata di Pordenone, che dopo un lungo dominio ha perso la vetta e ora sogna un controsorpasso last minute nella bagarre conclusiva dei piani alti.

TUTTE LE SFIDE-

Rinascita Lagonegro - Essence Hotels Fano

Il quarto confronto tra Rinascita Lagonegro ed Essence Hotels Fano, con i marchigiani avanti 2-1 dopo il successo al tie-break nell’ultimo turno del girone di andata, va visto come un buon test in attesa dei Play Off per i lucani. I padroni di casa sono già certi del sesto posto finale, mentre gli ospiti si sono salvati con un turno di anticipo. Questo non toglie nulla allo spettacolo tra due squadre con ottimi attaccanti. Da una parte Diego Cantagalli è a 16 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Martins Arasomwan è alla sua gara n. 200 nelle stagioni regolari e a 18 punti dai 1.000 in Serie A2. Sul fronte opposto Stefano Mengozzi è a 20 punti dai 3.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Rinascita Lagonegro, 2 successi Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Diego Cantagalli (Rinascita Lagonegro)- « Sarà l'ultima in casa prima dei Play Off, e vogliamo viverla nel modo giusto: insieme ai nostri tifosi, festeggiando una stagione straordinaria. Ce lo siamo guadagnati. Fano è una squadra vera, all'andata ci ha messo in difficoltà e lo sappiamo bene, quindi scenderemo in campo con la massima concentrazione. Vogliamo anche regalare una gioia al nostro pubblico, che ci ha sostenuto con un calore incredibile per tutta la stagione. È il momento di ringraziarli nel modo migliore che conosciamo: giocando bene e cercando di raccogliere punti. E poi? Play Off. Partita dopo partita, senza guardare troppo lontano ».

Stefano Mengozzi (Essence Hotels Fano)- « In queste settimane abbiamo lavorato molto bene, con sacrificio ed entusiasmo. Veniamo da tre buone gare e il nostro obiettivo è quello di chiudere in bellezza questo campionato. Nell’ultimo periodo ho rivisto lo spirito dell’anno scorso; certamente l’arrivo di Kapica ha dato una scossa alla squadra, ma ora stiamo veramente facendo tutti bene »,

Campi Reali Cantù - Banca Macerata Fisiomed MC

L’ultima gara in Serie A2, dopo 13 anni di militanza nella categoria, è molto significativa e Campi Reali Cantù vuole regalare ai tifosi la prima vittoria al quarto tentativo contro Banca Macerata Fisiomed MC. Un proposito che cozza con le ambizioni dei marchigiani, intenzionati a raccogliere il bottino pieno per mantenere il settimo posto nel testa a testa a distanza con Porto Viro. Gli ultimi due incroci tra le due squadre si sono chiusi al tie-break, un dettaglio che aumenta l’attesa. Almeno quanto la presenza di ex illustri come Gaetano Penna (2 punti ai 400 stagionali e 31 punti ai 1.000 in carriera) su un fronte,

PRECEDENTI: 3 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Gaetano Penna a Macerata nel 2023/24; Marco Novello a Cantù nel 2024/25; Matteo Pedron a Cantù nel 2023/24

Marco Novello (12 punti ai 300 stagionali) e Matteo Pedron sull’altro.

Luka Tadic (Campi Reali Cantù)- « Domenica giocheremo l'ultima partita in casa, contro un'avversaria forte. All'andata abbiamo giocato una buona partita, e abbiamo perso in 5 set. Spero che questa volta riusciremo a vincere, e a finire bene la stagione ».

Marco Novello (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Innanzitutto, mi dispiace vedere una società come Cantù, da più di un decennio in questo campionato, retrocedere: come ex giocatore, mi auspico di rivederla in futuro tra le compagini di A2. Parlando della partita, questa sarà sicuramente tosta perché loro non avranno nulla da perdere. Anche se poco conta perché le prime quattro stanno lottando assiduamente per i primi posti, vogliamo i tre punti per mantenerci in settima posizione e anche perché è l’unica cosa che possiamo controllare ».

Consar Ravenna - Abba Pineto

Il nono capitolo delle sfide tra Consar Ravenna e Abba Pineto può portare svolte inattese sulla classifica della stagione regolare. Il team romagnolo è avanti 5-3 nei precedenti ma ha perso 3-1 in Abruzzo all’andata. Gli ospiti guidano la classifica a +2 da Brescia e Prata e a +3 proprio da Ravenna. I padroni di casa hanno raccolto due vittorie in meno della capolista e, anche in caso di aggancio in vetta, resterebbero alle spalle di Pineto favorendo le altre inseguitrici. Gara suggestiva per Matteo Zamagni che torna dove ha avuto inizio la sua carriera in Serie A. Da una parte Riccardo Goi festeggia la 300esima presenza con Ravenna, Hristiyan Dimitrov è a 21 punti dai 400 stagionali, traguardo che dista 23 punti nel caso di Manuel Zlatanov. Tra gli avversari, in stagione, Matheus Krauchuk Esquivel è a 33 punti dai 500 e a 17 attacchi vincenti dai 400.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Consar Ravenna, 3 successi Abba Pineto)

EX: Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Samuil Ivanov Valchinov (Consar Ravenna)- « Ci stiamo avvicinando all'ultimo atto della Regular Season e ci stiamo arrivando nelle migliori condizioni. A Fano abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci tiene in corsa per provare a prenderci il miglior piazzamento possibile. Pineto è un'ottima formazione, ha disputato una stagione strepitosa, è in lunga serie positiva e farà di tutto per mantenere il primato in classifica. Da parte nostra c'è anche la voglia di chiudere al meglio la Regular Season e di prenderci una rinvincita contro di loro visto che abbiamo già perso due volte in stagione ».

Matteo Zamagni (Abba Pineto)- « È una partita importante contro un’avversaria forte. Anche in un’altra situazione di classifica il valore di questa gara sarebbe stato identico. Certamente è una partita carica di significato, uno scontro diretto contro un’avversaria che si trova come noi in alta classifica. Per noi può valere il primo posto e darci ulteriore slancio per affrontare Supercoppa e Play Off. La settimana? L’abbiamo vissuta come sempre, lavorando sul campo. Ci seguiranno in tanti, c’è entusiasmo e noi giocatori lavoriamo ogni settimana anche per vivere questo tipo di partite. È ciò che ci aspetterà poi nei Play Off: sono le gare più belle della stagione, quelle che tutti vogliono giocare, con tanto seguito e tanta attenzione e per questo domenica sarà una sorta di prova anticipata di ciò che poi ci attender ».

Prisma La Cascina Taranto - Sviluppo Sud Catania

Nel palazzetto ionico va in scena un faccia a faccia tra due formazioni che sono rimaste fuori dai Play Off in volata e al momento sono appaiate con 31 punti, Prisma La Cascina Taranto - Sviluppo Sud Catania. Il team ionico è avanti 2-1 nei precedenti grazie al successo corsaro in tre set nel match di andata, gli etnei vogliono restituire il favore all’ultima giornata della Regular Season. Tanti gli ex della sfida: da una parte Elia Bossi; dall’altra Cosimo Balestra, Francesco Cottarelli e coach Paolo Montagnani. Nel team di casa Nicola Cianciotta è a 21 punti dai 1.500 nelle stagioni regolari e a 27 punti dai 1.000 in Serie A2. Tra gli isolani, nella stagione in corso, Arinze Kelvin Nwachukwu è a 37 punti dai 500 e a 11 attacchi vincenti dai 400. Inoltre, Luka Basic è a 11 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Prisma La Cascina Taranto, 1 successo Sviluppo Sud Catania)

EX: Elia Bossi a Acicastello nel 2023/24, 2024/25; Cosimo Balestra a Taranto nel 2024/25; Francesco Cottarelli a Taranto nel 2020/21, 2022/23 - Allenatori: Paolo Montagnani a Taranto nel 2009/10

Marco Pierotti (Prisma La Cascina Taranto)- « Domenica, anche se è una partita che non ha valore in termini di classifica — perché la possibilità di accedere ai play-off si è purtroppo chiusa nell’ultimo turno, risultato che ci dispiace — scenderemo comunque in campo con lo stesso approccio che abbiamo avuto in questa fase. Vogliamo concludere il campionato nel migliore dei modi, cercando una vittoria che dia valore al lavoro fatto. Catania verrà qui sicuramente agguerrita: tutte le squadre vogliono onorare fino in fondo il campionato, quindi ci aspettiamo una gara combattuta. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo, esprimere al meglio il nostro gioco e provare a portare a casa il risultato ».

Paolo Montagnani (Sviluppo Sud Catania)- « La partita non è importante per la classifica, ma noi abbiamo obiettivi individuali importanti ancora da inseguire e conquistare, quindi abbiamo svolto una settimana normale di allenamenti. Abbiamo deciso di sfruttare questa settimana anche per una o più simulazioni di gioco con le nuove regole 2026/27. Avranno un impatto forte su alcuni fondamentali e quindi vogliamo studiare e arrivare preparati. Peccato non giocare i Play Off, ma ora possiamo pensare a programmare la prossima stagione ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Forte del fattore campo favorevole, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro cerca il secondo successo su undici incroci contro Gruppo Consoli Sferc Brescia. Il collettivo veneto ha avuto la peggio in tre set nel quartier generale dei Tucani al giro di boa, ma poi ha centrato una grande rimonta in classifica fino ad approdare in zona Play Off; ora ha bisogno di punti per provare a scalzare Macerata dal settimo posto. Senza mezzi termini, il team lombardo si presenta invece in Veneto per vincere e colmare il gap di due punti sulla vetta. Un ex per parte nei roster: Alex Erati e Pietro Ghirardi. Tra i padroni di casa, nel suo match n. 200 nelle stagioni regolari, Giulio Pinali vuole realizzare i 14 attacchi vincenti che lo separano dai 400 stagionali. Sul fronte dei rivali Andrea Franzoni è alla gara n. 300 in Serie A2, Filippo Mancini è alla partita n. 100 nelle stagioni regolari, mentre Manuele Lucconi è a 7 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 10 (1 successo Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 9 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Alex Erati a Brescia Atlantide nel 2023/24, 2024/25; Pietro Ghirardi a Porto Viro nel 2024/25

Jacopo Milan (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Brescia arriverà con il coltello tra i denti e darà il tutto per tutto per chiudere il campionato in bellezza, ma noi non saremo da meno. A Catania abbiamo dimostrato che siamo ancora sul pezzo e possiamo giocare bene anche contro avversari sulla carta più forti. Rispetto alla sfida d’andata, vedo una squadra più unita, capace di restare dentro la partita e di ribaltare la situazione anche nei momenti di difficoltà. La chiave del match sarà la pazienza. Avere il pubblico dalla nostra parte ci darà ancora più sicurezza. Siamo pronti a dare il massimo per esprimere il nostro valore e il nostro gioco, al di là del risultato ».

Pietro Ghirardi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « La partita di domenica sarà molto difficile, Porto Viro nel girone di ritorno è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale e, nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ha conquistato un posto ai Play Off grazie anche a nuovi innesti, una buona guida tecnica e coesione fra società, staff tecnico e giocatori. È una squadra ben organizzata con ottime individualità, gioca una bella pallavolo e sono molto bravi nella fase di muro e difesa, per questo noi dovremo rimanere concentrati e giocare come sappiamo per portare a casa i tre punti. Sarà importante da parte nostra l’approccio alla gara, iniziare bene in un palazzetto caldo e difficile come quello di Porto Viro è fondamentale ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Virtus Aversa

Si gioca per l’onore al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Già condannata alla retrocessione con il penultimo posto in Regular Season, Emma Villas Codyeco Lupi Siena cerca l’ottavo successo al decimo incontro con Virtus Aversa. Gli ospiti hanno già blindato la quinta posizione, ma vogliono riscattare la sconfitta interna al tie-break subita nel match di andata. In Toscana tornano tre ex: due in campo, cioè Andrea Mattei e Alessio Tallone (12 punti ai 400 stagionali), uno in panchina, ovvero Gianluca Graziosi. Da una parte Luigi Randazzo cerca il muro n. 200 in carriera ed è a 20 attacchi vincenti dai 400 stagionali, dall’altra Marco Volpato è a 2 muri dai 300 in Serie A2.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena, 2 successi Virtus Aversa)

EX: Andrea Mattei a Siena nel 2018/19, 2021/22; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Siena nel 2019/20, 2023/24, 2024/25

Romeo Sorrento - Tinet Prata di Pordenone

Al terzo tentativo, il primo tra le mura amiche, Romeo Sorrento vuole sfatare il tabù Tinet Prata di Pordenone. Negli unici due precedenti, andati in scena nel girone di andata del torneo in corso e nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia, il team friulano ha battuto i campani. La formazione di casa chiude la sua stagione con la permanenza nella categoria, senza però accedere ai Play Off. Al contrario, la Tinet ha gli stessi punti di Brescia, a -2 dalla vetta della classifica, e vuole giocarsi le chance residue di tornare in cima o, almeno, di migliorare il ranking in vista degli scontri diretti. Da una parte Stefano Patriarca è a 1 muro dai 600 nelle stagioni regolari, dall’altra il traguardo dei 400 punti stagionali è vicino per Jernej Terpin (-7) e Kristian Gamba (-17). Quest’ultimo è a 31 punti dai 4.000 in carriera, mentre ad Alessio Alberini ne manca 1 per i 500 in Serie A2.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Siamo all’ultimo atto di questa stagione, la prima della Romeo Sorrento in Serie A2 Credem Banca; è stata una stagione lunga e difficile ma che alle fine ci ha portato a raggiungere il nostro obiettivo e di questo siamo immensamente orgogliosi. Arriva Prata che oltre ad essere una squadra fortissima si sta giocando ancora il primato, li conosciamo bene visto che questo è il terzo scontro dopo l’andata e il quarto di coppa, c’è da onorare il campionato e da salutare nel migliore dei modi il nostro fantastico pubblico che per tutta la stagione ci è stato vicino e merita una grande prestazione ».

Matteo Pillon (Tinet Prata di Pordenone)- « Domenica ho avuto la garnde soddisfazione di fare il primo punto in Serie A e per questo devo ringraziare i miei compagni e lo staff. Credo che abbiamo espresso un buon gioco e abbiamo ritrovato le nostre sicurezze e questo ci da forza in vissta di una giornata cruciale per la classifica. Sorrento è una squadra capace di metterci in difficoltà come sappiamo dai quarti di finale di Coppa. Essendo l'ultima gara di regular season non basterà essere bravi, ma servirà anche capire cosa succede negli altri campi. E' tutto aperto e noi ci stiamo allenando al massimo con l'obiettivo di portare a casa l'intera posta in palio sia per gli abbinamenti Play Off, ma anche per provare a giocarci la Supercoppa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ULTIMA PARTITA DI REGULAR SEASON-

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Essence Hotels Fano Arbitri: Gasparro Mariano, Sumeraro Fabio

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Campi Reali Cantù – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Marconi Michele, Usai Piera

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Abba Pineto Arbitri: Grossi Dario, Pazzaglini Marco

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Autuori Enrico, Vecchione Rosario

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marotta Michele, Pernpruner Marco

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Virtus Aversa Arbitri: Adamo Giorgia, Jacobacci Sergio

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Romeo Sorrento – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Lentini Gianmarco, Di Bari Pierpaolo

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 55 (25G 19V 6P), Gruppo Consoli Sferc Brescia 53 (25G 18V 7P), Tinet Prata di Pordenone 53 (25G 17V 8P), Consar Ravenna 52 (25G 17V 8P), Virtus Aversa 44 (25G 15V 10P), Rinascita Lagonegro 40 (25G 12V 13P), Banca Macerata Fisiomed MC 35 (25G 13V 12P), Alva Inox 2 Emme, Service Porto Viro 35 (25G 11V 14P), Prisma La Cascina Taranto 31 (25G 11V 14P). Sviluppo Sud Catania 31 (25G 11V 14P), Romeo Sorrento 30 (25G 10V 15P), Essence Hotels Fano 30 (25G 9V 16P), Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24 (25G 7V 18P), Campi Reali Cantù 12 (25G 5V 20P)

