Partono i Quarti Play Off

ROMA- In Serie A2 Credem Banca è tempo di Play Off. Domenica 12 aprile 2026 si apre la seconda fase con il primo round dei Quarti di Finale al meglio delle tre sfide. In campo alle 17.30 Tinet Prata di Pordenone, terza al termine della Regular Season, contro Rinascita Lagonegro, che ha chiuso in sesta posizione. Fischio d’inizio alla stessa ora anche per il faccia a faccia tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Banca Macerata Fisiomed MC, che approdano agli spareggi, rispettivamente, come seconda e settima forza della stagione regolare. Alle 18.00 è la volta dell’incontro tra Consar Ravenna e Virtus Aversa, sulla carta il più equilibrato visto che sul taraflex romagnolo si sfidano i team arrivati quarto e quinto. Sarà osservato un minuto di silenzio prima del match per la scomparsa di Mathias Tonti, figlio di una collaboratrice del Club. La squadra romagnola giocherà con il lutto al braccio. Prima battuta alle 18.30 per il confronto casalingo dell’Abba Pineto, collettivo vincitore della Regular Season, Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e Del Monte® Supercoppa Serie A2, contro Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro.

LE QUATTRO SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone - Rinascita Lagonegro

Situazione in equilibrio nei primi quattro scontri diretti in Serie A2 tra Tinet Prata di Pordenone e Rinascita Lagonegro. Finora il fattore campo ha dettato legge in Regular Season nelle ultime due annate con due vittorie per parte da tre punti. Solo una delle due squadre avanzerà in Semifinale, con i friulani che grazie al terzo posto nella Prima Fase beneficiano del fattore campo favorevole in Gara 1 e nell’eventuale Gara 3. Il team lucano, sesto al termine della stagione regolare, vuole sorprendere gli avversari e vanta due ex tra le proprie fila, Carlo De Angelis e Andrea Pegoraro. Sul fronte Tinet in odore di record ci sono Kristian Gamba, a 5 punti dai 4.000 in carriera, Marcin Ernastowicz, a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali, ma anche Jernej Terpin è a 22 punti dai 300 nei Play Off. Tra gli ospiti Diego Cantagalli è a 28 punti dai 500 stagionali e a 7 attacchi vincenti dai 400 in stagione, mentre Martins Arasomwan è a 16 punti dai 1.000 in Serie A2 e Gabriele Tognoni a 8 attacchi vincenti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24; Andrea Pegoraro a Prata nel 2022/23, 2023/24

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Finalmente si entra nel vivo del campionato. Dopo una stagione intera a cercare di arrivare più in alto possibile adesso siamo arrivati agli scontri diretti e decisivi e possiamo giocarsi le nostre chance di promozione. Quelle che hanno preceduto questa sfida sono state settimane un po' altalenanti. Abbiamo dovuto valutare il nostro stato di forma, ricercare i valori che ci hanno caratterizzato per tutto il campionato e ne abbiamo approfittato per ritrovarci tutti assieme. Abbiamo lavorato tanto e sappiamo che Lagonegro è una squadra di tutto rispetto, un bel mix di giocatori esperti e più giovani che è cresciuto molto durante l'arco della stagione, mettendo anche in difficoltà le squadre più forti del campionato. Noi non la sottovaluteremo, ma è un anno che aspettiamo questi scontri diretti, con qualcosa di molto bello in palio. Perciò non vediamo l'ora di scendere in campo, soprattutto davanti al nostro splendido pubblico ».

Stefano Armenante (Rinascita Lagonegro)- « Finalmente arriviamo alla parte più bella della stagione. Abbiamo lavorato duramente per conquistare i playoff, e li affrontiamo dopo una regular season quasi perfetta. Ora però si ricomincia da zero. Prata è una squadra di grande qualità: battitori potenti, gioco solido e in casa è un avversario ostico per chiunque. Il rispetto nei loro confronti è totale. Ma timore reverenziale, no. Non ce lo possiamo permettere e non ne abbiamo motivo: in campionato li abbiamo battuti tra le nostre mura, conosciamo i loro punti di forza e sappiamo anche dove possono concederci qualcosa. Andremo lì per giocarci le nostre carte fino in fondo. È solo la prima gara: il playoff è tutto da scrivere ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC

Gruppo Consoli Sferc Brescia vuole rinnovare la tradizione favorevole contro Banca Macerata Fisiomed MC, un en-plein di 6 su 6 in Regular Season che non passa inosservato. Ben quattro vittorie, però, sono arrivate al termine di battaglie sportive concluse al tie-break. Anche in questa stagione, proprio nel quartier generale dei Tucani, la formazione lombarda ha dovuto attendere il quinto set per regalare una gioia al pubblico di casa nel faccia a faccia. Seconda al termine della Regular Season, Brescia ha il vantaggio del fattore campo all’esordio e nell’eventuale “bella”, mentre Macerata può giocarsi in casa solo il secondo round, ma il settimo posto, dopo una stagione travagliata a livello di infermeria, ha dato slancio ed entusiasmo al collettivo. Un ex per parte nei roster, Martin Berger e Tommaso Fabi. Da una parte Manuele Lucconi è a 16 attacchi vincenti dai 400 stagionali e Roberto Cominetti è a 5 punti dai 400 nei Play Off. Dall’altra Graziano Maccarone è alla 200ª presenza nella categoria, mentre Denis Karyagin è a 33 punti dai 500 in Serie A2.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Martin Berger a Macerata nel 2024/25; Tommaso Fabi a Brescia Atlantide nel 2016/17

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Arriviamo a questi Play-off dopo la sconfitta in Supercoppa che stiamo ancora smaltendo. Il modo migliore per superare la delusione è tornare subito a giocare, ricordando che quella era una gara secca, mentre questa è una serie. Gara 1 sarà fondamentale per il nostro percorso nel post-season, sarà un match delicato proprio perché deve farci riconnettere con la miglior versione di noi che non si è espressa a Pineto. La finale ci è comunque servita per allenarci a quella tensione che accompagna le partite che pesano e sappiamo che Macerata sarà una di queste. Non la sottovaluteremo: loro hanno buone individualità e giocano senza pensieri, noi non ci siamo dimenticati del nostro valore e del cammino fatto in stagione. Scenderemo in campo con questa consapevolezza, giocando bene per tornare a vincere ».

Romano Giannini (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Siamo emozionati per queso traguardo ottenuto, ma siamo entrati nella fase concreta dove dobbiamo onorarli nel miglior modo possibile. Incontriamo uno dei roster più forti della A2, ma nei playoff si azzerano tutte le considerazioni del caso: in una serie corta mi aspetto che la squadra dia tutto, che arrivi umile, ma consapevole dei propri mezzi!". Della stessa idea è il suo collaboratore più fidato, l'assistente allenatore Leoni: "Questi playoff io non me li aspettavo, ma sicuramente è stato merito di tutti, abbiamo fatto un percorso eccezionale. Brescia ha giocatori esperti, di altissimo livello con una fortissima fase break. Cercheremo di fare del nostro meglio in casa loro per poi giocarcela mercoledì sera: speriamo che il pubblico risponda perché ci servirà tutto il supporto possibile! ».

Consar Ravenna - Virtus Aversa

In una serie dei Quarti di Finale nei Play Off Promozione la sfida tra la quarta e la quinta forza della classifica conclusiva viene sempre vista come la più equilibrata. Almeno sulla carta. Questo è il caso dell’abbinamento tra Consar Ravenna e Virtus Aversa, che hanno terminato il girone all’italiana a una posizione di distanza l’una dall’altra, con il sodalizio ravennate che può sfruttare il fattore campo favorevole nel primo match e in un’eventuale Gara 3. Le due squadre si sono già confrontate in sei occasioni e i romagnoli sono avanti 4-2 nei precedenti grazie al doppio 3-0 firmato in questa stagione. In arrivo una sfida amarcord, visto che Fernando Gabriel Garnica, Alessio Tallone (200° match e 3 attacchi vincenti ai 1.500 in carriera) e coach Gianluca Graziosi annoverano trascorsi nel Club di casa. Da una parte Filippo Bartolucci è a 11 punti dai 300 stagionali e si avvicina ai 1.000 punti in Serie A2 (–23). Dall’altra parte Nicola Tiozzo è a 18 attacchi vincenti dai 3.000 in carriera.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Consar Ravenna, 2 successi Virtus Aversa)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10; Alessio Tallone a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Siamo pronti a giocare i playoff, Ci arriviamo in buone condizioni e con la consapevolezza di poter fare bene, visto anche il bell'esito finale della nostra regular season. Ora comincia una sorta di mini campionato in cui emergerà chi giocherà meglio. Ci attende un avversario forte, di alto livello: Aversa durante la stagione ha confermato di essere squadra esperta e attrezzata per stare in alto. Sarà importante vincere gara1 domenica, confidando anche sull'apporto del nostro pubblico. Per me è il terzo playoff consecutivo qui a Ravenna e penso sia un chiaro segnale di come qui si lavori bene. Poi spero questa volta di poter arrivare più avanti possibile ».

Abba Pineto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

A destare interesse è anche il confronto tra Abba Pineto e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, prima e ultima testa di serie dei Play Off. Gli abruzzesi, già vincitori di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e Del Monte® Supercoppa Serie A2, hanno chiuso al primo posto la Regular Season, mentre il Club veneto, che affronta un ex di spessore come Matteo Zamagni (13 punti ai 500 nei Play Off), si è rigenerato nella seconda parte di stagione dopo una partenza da dimenticare che lo ha visto a lungo in difficoltà nelle retrovie. La conquista dell’ultimo posto utile per la corsa alla promozione è stata una rivalsa costruita nel girone di ritorno, mattoncino dopo mattoncino, con un filotto di buone prestazioni. In vantaggio nei 6 precedenti è Pineto con 4 vittorie a 2 e una striscia di tre successi negli scontri diretti. Da una parte Matheus Krauchuk Esquivel è a 4 punti dai 500, dall’altra Giulio Pinali è a 31 punti dai 500 stagionali e a 3 attacchi vincenti dai 400 in stagione, mentre Gabriele Chiloiro è a 13 punti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Abba Pineto, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Flavio Morazzini (Abba Pineto)- « Sicuramente è stato molto bello vincere in casa, farlo davanti al nostro pubblico. Sappiamo di avere un'atmosfera molto calda su cui contare qui al Palavolley e sapevamo che ci avrebbe aiutati. Per questo siamo molto grati ai tifosi, alla città di Pineto per queste emozioni bellissime che abbiamo condiviso e che porteremo con noi. Ora iniziano i Play-off e ci aspetta Porto Viro, una squadra in grande crescita rispetto alla prima parte di stagione. Hanno chiuso il girone di ritorno al terzo posto per numero di punti fatti. Sono una squadra esperta, con individualità importante e che sicuramente ci metterà in difficoltà come ha già fatto nella partita di ritorno. Noi per questo dobbiamo spingere da subito sull'acceleratore e cercare di chiudere la serie al più presto ».

Alex Erati (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Affrontiamo questa serie e questi Play Off senza la pressione di dover vincere. Ci siamo meritati di continuare la nostra stagione, ora andiamo a Pineto con l’idea di mettere in difficoltà il nostro avversario e di esprimere la nostra migliore pallavolo. L’Abba si sta confermando la squadra più in forma del campionato, soprattutto nelle sfide decisive. Credo che la loro più grande forza sia la capacità di gestire il ritmo della partita e cavalcare i momenti di trance agonistica che riescono a creare durante il match: la Supercoppa ne è stato un perfetto esempio. Non c’è un solo fondamentale in cui spiccano, è il loro sistema di gioco, nel complesso, ad essere di livello altissimo. Il fattore campo sicuramente renderà la sfida di domenica molto complicata per noi, ma pochi giorni dopo ci sposteremo in casa nostra. E lì saranno loro a trovarsi in difficoltà ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEI QUARTI-

Domenica 12 aprile 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone - Rinascita Lagonegro

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC

Domenica 12 aprile 2026, ore 18.00

Consar Ravenna - Virtus Aversa

Domenica 12 aprile 2026, ore 18.30

Abba Pineto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro