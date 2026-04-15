A Reggio Emilia è festa, riconquistata l'A2

Il primo set vede i reggiani partire con grande intensità, imponendo subito il proprio ritmo e costruendo un buon margine iniziale. La formazione ospite però reagisce, approfitta di qualche errore e riesce a rientrare fino alla parità. Nel momento chiave i reggiani ritrovano ordine e aggressività, tornando avanti grazie a una fase muro-difesa efficace e a buone soluzioni offensive. Nel finale gestiscono con lucidità il vantaggio e chiudono il parziale con autorità.

Il secondo set inizia con i reggiani che partono con un buon ritmo e costruiscono un vantaggio grazie a un gioco ordinato e incisivo. La Domotek però resta in scia e riesce a rientrare, riportando il parziale in equilibrio nella fase centrale. Il finale è combattuto punto a punto, con le due squadre che si affrontano ai vantaggi. I granata mantengono lucidità nei momenti decisivi e, grazie a maggiore concretezza, riescono a chiudere il set a proprio favore.

Terzo set che si apre in equilibrio, ma con i reggiani che prendono subito il controllo grazie a un servizio efficace e a una fase offensiva incisiva. Il vantaggio cresce progressivamente fino al +8, con la Conad che gestisce il ritmo del gioco e tiene a distanza il tentativo di rientro degli ospiti nel finale. Nel momento decisivo i granata restano lucidi, chiudono il set e la partita conquistando la promozione in Serie A2.

Vinca gara 5 dei play off promozione Serie A3 Credem Banca 2025/2026 e conquista la promozione in Serie A2 Credem Banca 2026/2027 la squadra di Conad Reggio Emilia. Consegnano le medaglie Fabio Fistetto, amministratore delegato Lega Pallavolo Serie A e Elio Sità, vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo. Il premio celebrativo Credem Banca viene consegnato al capitano della squadra vincitrice Rocco Barone da Maurizio Giglioli, vicedirettore direzione centrale Credem Banca.

Gara 5 di spareggio promozione, l’atto finale di una serie intensa ed equilibrata: questa sera al PalaBigi Conad Reggio Emilia e Domotek Reggio Calabria si giocano tutto. Le due formazioni arrivano all’appuntamento decisivo sul 2-2, dopo una sfida combattuta punto su punto che ha confermato il valore di entrambe. Davanti al proprio pubblico, i reggiani cercheranno di sfruttare il fattore campo per compiere l’ultimo passo. In palio c’è il salto diretto in Serie A2, un traguardo che vale un’intera stagione. Novanta minuti, o forse di più, per scrivere la parola fine e decretare chi potrà festeggiare.

Reggio Emilia parte col sestetto composto da Santambrogio-Mian in diagonale principale, Chevalier-Mazzon di banda, Barone-Sighinolfi al centro con Marini libero. Reggio Calabria risponde con Saitta al palleggio, Laganà opposto, Mancinelli e Lazzaretto martelli, Presta e Innocenzi centrali con De Santis libero.

Inizio di primo set che vede i reggiani partire forte (4-0). Mian gioca sulle mani del muro avversario (7-2). Perentorio l’attacco di Sighinolfi al centro (11-6). Errore di Innocenzi in attacco (14-10). Battuta vincente di Zappoli, la Domotek prova a riavvicinarsi (14-12). La formazione ospite aggancia la Conad (14-14). Monster block di Santambrogio (17-15). Recupero clamoroso dei reggiani che chiudono il punto con Mian (20-17). Seconda linea vincente di Mian (22-19). Set point conquistato dalla Conad (24-21). Il primo parziale si chiude in favore dei granata con Mian che attacca forte (25-22).

Secondo set che vede i reggiani partire bene con l’ace di Chevalier (3-2). Diagonale punto di Mazzon (7-2). Errore al servizio della formazione ospite (11-6). Muro Domotek (11-9). Azione rocambolesca che viene chiusa dall’attacco di Mian (14-10). Mian con muro a zero ha strada libera e trova il punto (16-13). Diagonale stretta firmata Chevalier (18-16). Errore al servizio della formazione calabrese (21-19). Parziale nuovamente in equilibrio (21-21). Set point per gli amaranto (23-24). Il parziale va ai vantaggi (25-25). Muro punto della Conad (26-25). Grazie all’ace di Santambrogio il secondo set va ai padroni di casa di Reggio Emilia (28-26).

Il terzo set inizia con il punteggio in equilibrio (3-3). Ace di Mian (5-3). Diagonale punto di Mian (9-5). Primo tempo siglato da capitan Barone (13-7). Errore al servizio di Lazzaretto, Conad sul +6 (15-9). Mani out di Mazzon, i reggiani prendono il largo (17-9). Parallela al fulmicotone di Chevalier (19-12). Gli ospiti fermano l’attacco di Chevalier con un muro e provano a rientrare sul finale (20-17). Mazzon gioca sul muro e trova l’attacco vincente (22-17). Match point promozione per la Conad Reggio Emilia (24-19). Il terzo parziale e la partita si chiudono in favore della Conad che conquista la promozione in serie A2 (25-20).

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA – DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3-0 (25-22, 28-26, 25-20) –

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 4, Chevalier 18, Barone 6, Mian 15, Mazzon 9, Sighinolfi 5, Zecca (L), Marini (L), Scaltriti 0, Alberghini 0. N.E. Bertoni, Signorini, Catellani, Sanguanini. All. Zagni.

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Saitta 0, Mancinelli 0, Innocenzi 5, Laganà 12, Lazzaretto 19, Presta 8, De Santis (L), Guarienti Zappoli 7, Lopetrone (L), Motta 0, Ciaramita 0, Rigirozzo 1, Parrini 2. N.E. Spinello. All. Polimeni.

ARBITRI: Russo, Marigliano.

Durata set: 30′, 35′, 28′; tot: 93′.