Play Off A2: Brescia-Tinet e Pineto-Aversa al via le semifinali

ROMA - Dopo le emozioni di Gara 3 dei Quarti di finale , che hanno qualificato ABBA Pineto e Virtus Aversa, domani sera, mercoledì 22 aprile, prendono il via le serie di Semifinale dei Play Off di A2 maschile. Quattro squadre possono ancora ambire al salto in SuperLega Credem Banca. Le due partite del primo round, entrambe con live streaming su DAZN, sono in programma mercoledì 22 aprile. Alle 20.00 fischio d’inizio in Lombardia per Gruppo Consoli Sferc Brescia – Tinet Prata di Pordenone, squadre che si sono guadagnate la qualificazione in due incontri. Alle 20.30, in Abruzzo, l’appuntamento è tra Abba Pineto e Virtus Aversa.

LE DUE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone

Confronto n. 11 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone, rispettivamente seconda e terza al termine della stagione regolare e capaci di eliminare in due gare Macerata e Lagonegro nei Quarti. I precedenti sorridono ai friulani, avanti 6-4 per numero di vittorie complessive e in vantaggio 2-1 anche nell’annata agonistica. La Tinet ha vinto 3-0 al PalaPrata nel girone di andata della Regular Season e in quattro set sul proprio campo nella Semifinale di Del Monte® Coppa Italia. I Tucani hanno invece prevalso nella maratona del Centro Sportivo San Filippo. Sconfitta lo scorso anno all’ultimo atto dei Play Off da Cuneo, la formazione bresciana cerca di approdare in Finale per la terza volta a caccia della prima promozione nella massima serie. Anche Prata nel 2024/25 si è dovuta fermare al suo esordio nelle Semifinali Play Off di Serie A2 davanti all’ostacolo Cuneo e ora vuole tornare a dettare legge come è accaduto per gran parte della Regular Season 2025/26. L’unico ex del match è Manuele Lucconi, due anni fa finalizzatore a Prata. Da una parte Oreste Cavuto è a 29 punti dai 400 stagionali, dall’altra Jernej Terpin è a 20 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Marcin Ernastowicz è a 22 punti dai 400 in stagione e Kristian Gamba è a 4 muri dai 200 in Serie A2.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ci avviamo a giocare l’ultima parte di campionato - quella dove è vietato sbagliare - al massimo della forma: siamo qui dove volevamo essere e anche le vittorie nette contro Macerata ci hanno dato una bella iniezione di fiducia. Vittorie nette, ma non senza difficoltà, aspetto che ha messo in risalto il carattere della squadra, capace comunque di soffrire ma senza mollare mai. Incontreremo ancora una volta Prata, una squadra che per noi è sempre stata ostica, soprattutto in casa loro. Dovremo approfittare al meglio del fattore campo in Gara 1 per imporre il nostro gioco e portarci avanti nella serie. Non c’è cosa più emozionante per noi giocatori che giocare queste partite così importanti, magari col palazzetto pieno e il sostegno dei nostri tifosi ».

Jernej Terpin (Tinet Prata di Pordenone)- « Ci attendiamo una partita di Play Off che è, per definizione tosta. Lo sono state quelle con Lagonegro e non solo per il valore tecnico, ma anche per il momento particolare in cui ci trovavamo, dopo un finale di campionato non facilissimo. Abbiamo fatto due buone prestazioni e abbiamo passato il turno. Ora ci aspetta Brescia come in Semifinale di Coppa Italia. Sarà importantissimo battere bene, staccare la palla da rete al palleggiatore e costringere gli attaccanti a giocare palla alta. D'altra parte sarà quello che dovremo fare noi considerando che Brescia, soprattutto in casa, è una squadra che batte fortissimo. Ci stiamo preparando ad aver pazienza in attacco, rigiocare e coprire con attenzione e scegliere i colpi giusti. Per il resto siamo carichissimi e non potrebbe essere altrimenti visto il momento ».

Abba Pineto - Virtus Aversa

Faccia a faccia n. 14 tra Abba Pineto e Virtus Aversa, prima e quinta al termine della Regular Season, con gli abruzzesi avanti 8-5 negli incroci tra Serie A2 e A3. Mancherà domani sera uno dei protagonisti della stagione degli abruzzesi: Karli Allik, infortunatosi nel corso di Gara 3, non sarà della partita e ha concluso anzitempo la sua stagione a causa di un infortunio al braccio. Nella stagione in corso sono stati due gli scontri diretti: i campani si sono imposti 3-0 al PalaJacazzi nel girone di andata della Regular Season, l’Abba ha restituito il favore al ritorno affermandosi con il massimo scarto tra le mura amiche del PalaVolley S. Maria. Le due squadre sono chiamate a recuperare le energie dopo le vittorie al tie-break in Gara 3 dei Quarti, rispettivamente contro Porto Viro e Ravenna. Pineto, che in stagione ha già alzato al cielo Del Monte® Coppa Italia e Del Monte® Supercoppa di categoria, è tornata nei Play Off di A2 a distanza di anni dalle apparizioni del 2005/06 (stop in Semifinale) e nel 2006/07 (uscita nei Quarti). Aversa partecipa per la seconda volta ai Play Off di A2 dopo l’eliminazione dello scorso anno nei Quarti per mano di Cuneo, ma sono ancora vive nella memoria del Club le sconfitte contro Pineto nei Play Off di A3 del 2020/21 (Girone Blu degli Ottavi) e del 2021/22 (Semifinali). Due gli ex Aversa: Stefano Trillini e il secondo allenatore Rosario Angeloni. Da una parte Matteo Zamagni è a 6 punti dai 500 con Pineto, mentre Paolo Di Silvestre è a 14 punti dai 500 stagionali e cerca l’attacco vincente n. 400 in stagione. Dall’altra Matheus Motzo, che si sta buttando alle spalle le noie fisiche, è a 17 punti dai 1.000 in maglia Virtus, Mattia Raffa è alla 200ª gara in carriera.

PRECEDENTI: 13 (8 successi Abba Pineto, 5 successi Virtus Aversa)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22 - Allenatori: Rosario Angeloni a Aversa nel 2020/21, 2021/22

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Sicuramente sarà una serie difficile, come tutte le partite dei Play Off. Loro hanno riacquistato fiducia grazie al rientro di Motzo e comunque sin da inizio stagione sono una squadra strutturata che esprime un’ottima pallavolo. A noi dispiace profondamente per l’assenza da qui a fine percorso di Allik, ma questo non deve in nessun modo allontanarci dai nostri ideali e dal nostro modo di giocare. Sarà una battaglia intensa sia dal punto di vista tecnico che agonistico ».

Sergio Di Meo Jr (Direttore Generale Virtus Aversa)- « Si tratta di un momento storico per la nostra società. Abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di Aversa una Semifinale. Siamo tutti orgogliosi e onorati di poter giocare un evento del genere. Adesso potremmo essere veramente la mina vagante di questi Play Off. Partiamo sicuramente con maggiore fiducia, ma con la consapevolezza di avere di fronte una delle squadre più forti del campionato che ha dimostrato durante la Regular Season di avere qualcosa in più rispetto a tante altre. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare e siamo nuovamente in trasferta, ma si gioca su tre gare e venderemo cara la pelle. È il momento di essere tutti uniti. Possiamo scrivere non solo una pagina di storia, ma anche di futuro. Raggiungere la Finale sarebbe un motivo d’orgoglio per tutta la città e per chi ha sempre sostenuto questa realtà ».

GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF

Mercoledì 22 aprile 2026, ore 20.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Grossi Dario, Pazzaglini Marco

Mercoledì 22 aprile 2026, ore 20.30

Abba Pineto – Virtus Aversa Arbitri: Merli Maurizio, Sumeraro Fabio