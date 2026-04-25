Play Off: la Tinet batte Brescia e vola in finale

PORDENONE- Per la prima volta nella sua storia Tinet Prata di Pordenone vola in Finale Play Off A2 Credem Banca : alla formazione friulana, forte della vittoria in Gara 1 delle Semifinali contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, serve una serata pressoché perfetta, lunga e soprattutto emozionante per avere la meglio sui Tucani ed estrometterli dalla corsa verso la promozione. Un continuo inseguirsi nel conto dei set, fino al decisivo tie-break: Brescia, che vedeva il traguardo (ovvero la possibilità di prolungare la serie fino a Gara 3) vicino, ha dovuto fare i conti con il servizio in battuta del polacco Marcin Ernastowicz, che ha svoltato la serata dei suoi lanciandoli verso l’atto conclusivo dei Play Off.

Si parte e sul turno di servizio di Gamba la Tinet orova subito a scappare: 4-1. La intensità difensiva della Tinet è quella dei giorni belli. Alberini centra in battuta la zona di conflitto tra Cavuto e Rossini e fa esplodere il PalaPrata: 9-4. Il regista è anche un gatto in difesa e Gamba centra l’angolone in contrattacco: 10-4. Lucconi prova a riportare sotto i suoi: 10-6. I gialloblù sono gasatissimi e anche Scopelliti vuole partecipare alla festa e mette l’ace del 13-7. Tondo si dimostra bruttissimo cliente in battuta: 13-10 e time out per Di Pietro. Anche Mancini forza in battuta e Brescia torna a poche incollature: 14-12. Errore di Cavuto in pipe e Prata allunga: 18-15. Benedicenti difende il diagonale di Cominetti e Gamba ha il killer instinct: 19-15. La Tinet mantiene con freddezza il vantaggio: 22-17. Il “solito” Tondo crea problemi dalla linea dei 9 metri: 22-19. L’errore in battuta di Mancini consegna a Prata quattro set point: 24-20. Brescia fa il massimo sforzo per rientrare con l’ace di Cavuto: 24-22. Muro su Terpin e poi pallonetto di seconda di Alberini che finisce lungo: 24-24. Ace di Cavuto, parziale di 0-5 e situazione ribaltata set point per Brescia: 24-26

Si riparte e Alberini serve con continuità Ernastowicz. Il polacco lo ricambia con attacchi di qualità, ma è Brescia a provare l’allungo: 2-4. L’errore di Lucconi in attacco certifica la ritrovata parità: 8-8. La Tinet mette qualche errore di troppo complice anche la qualità in battuta di Brescia: 10-13. La riapre Prata sul turno di servizio di Scopelliti con il contrattacco di Ernastowicz: 16-17. Fallo di Lucconi: 17-17. Ancora Mancini in battuta: 17-19. Alza il muro Katalan stoppando Lucconi: 19-19. Benedicenti vola in difesa, Ernastowicz in palleggio rovesciato e Gamba ringrazia: 20-19. Sul 22-22 entra in battuta Bruno. Punto calabrese eccellente battuta di Bruno che causa un “rigore” messo a terra da Scopelliti: 23-22. Lo stesso Scopelliti mette a terra il 24-22. Cavuto tiene a galla i suoi, ma poi Gamba fa esplodere il PalaPrata 28-26.

Come di consuetudine Brescia bombarda al servizio: 1-3. Alberini fluttua in area e stoppa il pallonetto di Cominetti: 5-5. Muro di Scopelliti su Lucconi e sorpasso: 6-5. Doppio videocheck favorevole per la Tinet: 9-7. Scopelliti fa buone cose in attacco: 12-9. La Tinet tiene botta: 16-13. Ace di Katalan: 17-13. Imitato da Terpin: 20-15. Ce la fa anche Scopelliti: 22-16. Muro di Gamba su Cavuto: 23-16. Errore in battuta di Solazzi, subentrato a Tondo: 24-17. La chiude Ernastowicz con un mani fuori d’autore: 25-18.

Zambonardi vede qualcosa che non gli piace e si gioca immediatamente il tempo sul 2-0. Brescia si riprende ma la Tinet prova a mantenere il prezioso vantaggio. Lucconi non ci sta: 8-8. Cavuto spazzola il muro e Brescia va in vantaggio: 9-10. Sul servizio di Cominetti Brescia prova a fuggire e il parziale si dilata: 9-13. La battuta tattica bresciana disorienta i gialloblù: 11-16. Di Pietro si gioca il doppio cambio. Ma Brescia non vuole saperne di mollare: 15-21. Errore di Gamba e Brescia vede il tie break vicino: 17-24. Si arriva subito al quinto set: 17-25.

Lucconi martella e il servizio tattico funziona, Brescia scappa: 2-4. Ace di Gamba: 4-4. Lucconi ace e Brescia gira avanti 8-6. Sul servizio di Cavuto Brescia prov al’allungo decisivo: 10-13. Sull 11-13 doppio cambio. Terpin mura Lucconi: 12-13. Ace di Ernastowicz e parità: 13-13. Il polacco è indemoniato altro ace e match point: 14-13. La chiude Terpin: 15-13 ed esplode la festa

I protagonisti-

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Diamo merito a Prata che va in finale, ma diamo merito anche alla mia squadra che ha messo in campo per tutta la stagione una pallavolo di alto livello. Oggi abbiamo sprecato qualcosa di troppo nel secondo set e abbiamo smaltito il nervosismo nel successivo, siamo stati bravi nel quarto a risalire con la qualità del muro-difesa. Abbiamo gestito il quinto, subendo solo nel finale il servizio di casa. C’è più rammarico forse per Gara 1 e c’è grande amarezza ora per aver mancato la chance di proseguire la serie, ma questa annata si chiude comunque con un bilancio positivo per l’impegno profuso da un gruppo di atleti di prim’ordine ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3-2 (24-26, 28-26, 25-18, 17-25, 15-13) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 3, Terpin 13, Scopelliti 13, Gamba 19, Ernastowicz 13, Katalan 8, Aiello (L), Benedicenti (L), Pillon 0, Umek 0, Bruno 0. N.E. Sist, Meneghel, Fusaro. All. Di Pietro.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Mancini 7, Cavuto 14, Berger 9, Lucconi 27, Cominetti 12, Tondo 9, Franzoni (L), Rossini (L), Cech 0, Solazzi 0. N.E. Cargioli, Bettinzoli, Ghirardi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Ciaccio, Gaetano.

Durata set: 31′, 36′, 29′, 30′, 21′; tot: 147′.