Play Off A2: Pineto-Aversa, chi vince va in finale

La 16ª sfida tra Abba Pineto e Virtus Aversa vale un’intera stagione o quasi. La squadra vincitrice avrà infatti la possibilità di sfidare Prata di Pordenone in Finale. Nei precedenti è avanti la formazione abruzzese con 9 successi a 6 e con il fattore campo a favore nella “bella”, ma domenica scorsa a spuntarla in Campania è stata la Virtus in tre set, grazie all’83% di Marco Volpato (15 su 18 in attacco e 1 muro) e ai 18 punti del top scorer Alessio Tallone, a 19 sigilli dai 500 con il club normanno. Sul fronte opposto la squadra vincitrice della Regular Season, priva anche in Gara 2 dell’infortunato Karli Allik, non ha saputo riproporre il livello della prima partita, ma ha tutte le carte in regola per reagire al PalaVolley S. Maria. Così come Aversa ha ampiamente dimostrato di avere un gruppo attrezzato per le partite da dentro o fuori. Tra gli abruzzesi Mattia Catone è alla 100ª gara in Serie A2, Paolo Di Silvestre è a 3 attacchi vincenti dai 2.000 in Serie A2 e Matheus Krauchuk Esquivel è a 12 punti dai 600 stagionali e a 13 attacchi vincenti dai 500 stagionali. Tra i campani Andrea Mattei è a 8 punti dai 2.000 in carriera, mentre Nicola Tiozzo è a 4 punti dai 400 stagionali e a 22 attacchi vincenti dai 3.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 15 (9 successi Abba Pineto, 6 successi Virtus Aversa)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22 - Allenatori: Rosario Angeloni a Aversa nel 2020/21, 2021/22

Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)- « In Gara 2 siamo stati bravi nell’esprimere da subito il nostro gioco. Ci è mancato qualcosa nella parte finale dei set e abbiamo sofferto un po’ il loro gioco al centro della rete. Non siamo riusciti ad impensierirli in battuta come avremmo voluto e per Aversa è stato poi più semplice metterci in difficoltà. Come nei quarti, ci giochiamo questa Gara 3 in casa. Sarà importante lasciarci trasportare dal supporto dei tifosi, trarre il massimo da questa carica di energia agonistica altissima che deriverà dall’atmosfera e dall’importanza della gara. E poi dovremo interpretare al meglio i nostri sistemi di gioco, ciò che sappiamo fare e su cui abbiamo lavorato in allenamento durante la stagione, per giocare la nostra migliore pallavolo ».

Fernando Gabriel Garnica (Virtus Aversa)- « Ora si gioca tutto in una serata sola. Direi un 51-49 per Pineto, perché giocano in casa e hanno meritato tutto quello che hanno costruito in stagione: la prima posizione, la Coppa e la Supercoppa. Massimo rispetto per loro. Noi ci siamo guadagnati la possibilità di essere una squadra di cui tutti devono dire ‘attenzione alla Virtus Aversa’. Andremo lì per giocarcela al massimo. È una gara da dentro o fuori, una partita secca. La moneta cade da una parte e la palla dall’altra. Vedremo dove andrà a finire. Giocheremo nel loro campo, in un ambiente caldo e pieno, e dovremo essere pronti. Dalla regular season ai playoff abbiamo ritrovato meccanismi, fiducia e soprattutto la capacità di usare la testa nei momenti giusti. La voglia non è mai mancata, anche nei momenti difficili della stagione. Ci sono state situazioni complicate, ma tutti hanno sempre creduto nel lavoro fatto: i ragazzi, la società, il tifo. A volte di più, a volte di meno, ma sempre presenti. A 45 anni continuo a cercare queste emozioni. Se uno non le vive, deve smettere. Io voglio giocare partite così, sempre. Le finali le ho viste anche in televisione in passato, ma io voglio giocarle. Poi il campo decide chi vince. Avremo davanti una squadra ostica, forte, che in casa si esalta. Ma io sono emozionato e pronto ».

GARA 3 SEMIFINALI – PLAY OFF

Mercoledì 29 aprile 2026, ore 20.30

Abba Pineto – Virtus Aversa Arbitri: Scotti Paolo, Jacobacci Sergio

LA SITUAZIONE NELLE SEMIFINALI PLAY OFF SERIE A2 CREDEM BANCA

Tinet Prata di Pordenone ha vinto 2-0 la serie contro Gruppo Consoli Sferc Brescia.

La serie tra Abba Pineto e Virtus Aversa è in situazione di 1-1.