Play Off: Tinet corsara a Pineto in Gara 1 della finale

PINETO (TERAMO)- La Tinet Prata di Pordenone fa sua Gara 1 della serie di Finale Play Off andando a vincere 1-3 (13-25, 25-22, 21-25, 22-25) al Pala Santa Maria in casa dell'ABBA Pineto in virtù di una scintillante prestazione che ha fruttato il primo set con largo parziale e che poi ha consentito agli uomini di Di Pietro di respingere la prevedibile sfuriata di Di Silvestre e soci grazie ad una bella organizzazione di gioco che ha permesso di volta in volta a qualcuno dei Passerotti di ergersi a protagonista.

Equilibratissima la distribuzione di Alberini con tutti gli schiacciatori che hanno sfiorato o superato il ventello e i centrali quasi in doppia cifra. Adesso servirà ricaricare le pile perché la missione da compiere è ancora lunghissima e le antenne devono restare belle dritte. Dopo il doveroso minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardisi da il via alle danze. Krauchuk sbaglia il servizio e il suo omologo Gamba, invece, marca un ace. Il contrattacco gialloblu è efficace: 1-5. Vanno tutti a segno i Passerotti e anche Capitan Katalan al servizio: 2-7. Scopelliti si fa sentire a muro: 3-10. Alberini spinge in battuta e Terpin ringrazia: 3-11. La Tinet gioca da stropicciarsi gli occhi: pipe di Terpin in contrattacco senza muro e ovazione sul 3-13. Si iscrive alla sagra dell’ace anche Terpin: 4-16. La Tinet mantiene con autorevolezza il vantaggio. Un muro ed un primo tempo di Scopelliti portano i ragazzi di Di Pietro a set point: 13-24. La chiude un mani fuori di Ernastowicz chiude un set dominato: 13-25.

La Tinet vuole mantenere il ritmo anche nel secondo e scatta dai blocchi di partenza: 0-2. Doppio ace di Gamba dopo un suo immaginifico contrattacco in diagonale stretta: 1-5. Anche Pineto comincia a macinare gioco e il vantaggio pratese si mantiene costante. I gialloblù sono un po’ più fallosi in battuta e l’Abba si avvicina: 8-10. Si vedono eccellenti difese. Di Silvestre pareggia a quota 12. Krauchuk manda avanti i suoi per la prima volta nel match: 14-13. La partita si mantiene su un piano di sostanziale equilibrio, ma poi Scopelliti pareggia in zona calda: 20-20. Ace fortunoso di Catone e gli abruzzesi vanno a +2: 22-20. Trillini manda i suoi a set point: 24-22. La chiude Krauchuk: 25-22.

Non ci sta la Tinet e rientra in campo desiderosa di riscatto. Un Ernastowicz in buono spolvero e un ace di Katalan segnano a referto il 2-6 iniziale. Terpin si carica: 3-8. Un paio di imprecisioni di Prata riportano sotto l’Abba: 7-9. La partita è decisamente piacevole ed emozionante e Alberini riesce ad armare il braccio di tutti i suoi attaccanti. Le bordate di Terpin e Gamba fanno riacquisire vantaggio ai gialloblù: 11-17. Il primo tempo di Katalan manda i suoi oltre quota 20: 15-20. Krauchuk non ci sta: 20-23. Di Pietro ferma tutto e al rientro Suraci sbaglia il servizio spedendo la Tinet a st point: 20-24. La chiude con un morbido pallonetto sulle mani del muro Ernastowicz: 21-25.

Nella quarta frazione di gioco spinge forte al servizio Di Silvestre e l’Abba prova la fuga: 7-4. La Tinet litiga con la battuta in questo frangente e fatica a rientrare: 13-9. Si rientra dal time out e Katalan stoppa Krauchuk a muro. Proprio grazie al muro la Tinet prova a rifarsi sotto: 14-12. Terpin piega le mani della difesa di casa: 14-13. Il turno al servizio del capitano è importante e Terpin ha la mano calda e pareggia. Il sorpasso avviene con il successivo errore in attacco di Di Silvestre. L’ace fortunoso di Terpin permette un prezioso break di due punti: 16-18. Il goriziano fa andare il braccio e marca un altro punto in battuta: 16-19. Murone di Katalan su Suraci: 18-21. Di Silvestre non ci sta: 20-21. Bel rientro dal time out con la spallata di Gamba: 20-22. Marcin conquista di prepotenza tre match point prima con un attacco e poi con un ace: 21-24. Di Silvestre annulla il primo. Krauchuk spara a rete il servizio e i supporters gialloblù vanno in visibilio: 22-25 e la Tinet torna dall’Abruzzo con Gara 1 in tasca. Rivincita al PalaPrata mercoledì sera in Gara 2.

Il tabellino-

ABBA PINETO – TINET PRATA DI PORDENONE 1-3 (13-25, 25-22, 21-25, 22-25) –

ABBA PINETO: Catone 3, Suraci 10, Trillini 5, Krauchuk Esquivel 19, Di Silvestre 7, Zamagni 5, Pesare (L), Morazzini (L), Rascato 0. N.E. Schianchi, Larizza, Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 21, Scopelliti 8, Gamba 20, Ernastowicz 17, Katalan 10, Aiello (L), Benedicenti (L), Pillon 0, Umek 0, Bruno 0. N.E. Sist, Meneghel, Fusaro. All. Di Pietro.

ARBITRI: Nava, Di Bari.

Durata set: 26′, 30′, 29′, 32′; tot: 117′.

GARA 2 PLAY OFF PROMOZIONE-

Mercoledì 6 maggio Ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone-ABBA Pineto