Play Off: primo march point per la Tinet, Pineto non può sbagliare

I padroni di casa di Abba Pineto, vincitori della Regular Season, non possono più commettere errori contro Tinet Prata di Pordenone, terza in classifica al termine della stagione regolare, ma ora a una vittoria dal salto di categoria. Nei primi due confronti della serie per la promozione, gli uomini di Simone Di Tommaso hanno vinto un solo parziale, scivolando in quattro set domenica scorsa tra le mura amiche e cedendo con il massimo scarto al PalaPrata mercoledì sera, sopraffatti dal gruppo di Mario di Pietro, più preciso in attacco (63%), più concreto nel muro-difesa (4 i block vincenti) e trascinato dal top scorer Kristian Gamba, autore di 19 punti (a 20 punti dai 600 nei Play Off e a 24 attacchi vincenti dai 3.500 in carriera). Gli abruzzesi sono con le spalle al muro e hanno bisogno di tre successi consecutivi per centrare un traguardo che al momento appare in salita. Negli scontri diretti complessivi la Tinet è avanti con un altisonante 11-3. Nei Play Off, da una parte Matteo Zamagni è a 3 punti dai 400, dall’altra Jernej Terpin (100° match con Prata) è a 16 punti dai 400.

PRECEDENTI: 14 (3 successi Abba Pineto, 11 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Sicuramente, malgrado le varie assenze di Krauchuk e Allik, siamo riusciti in Gara 2 ad esprimere una buona pallavolo, nonostante il risultato finale. C'è comunque rammarico perché siamo sotto nella serie 2:0, ma questo non ci deve far pensare nulla di negativo visto che comunque la serie è ancora lunga e il fattore-casa è sempre a nostro favore. Domenica sarà importante avere la spinta del Pala Santa Maria per ritrovarci, per tornare a vincere e farlo in casa è sicuramente la situazione ideale. Diciamo che l'approccio di Gara 1 è stato un approccio molto impattante. Loro hanno spinto subito forte, noi ci siamo fatti trovare un po' impreparati, forse anche a causa di un po' di stanchezza legata alla prima fase di Play-Off. Questo però ormai è il passato e adesso si pensa a domenica. Da Pinetese, ai nostri tifosi dico di non mollare mai, cosa che noi non abbiamo mai fatto durante la stagione, anche nei momenti più difficili. Crediamoci fino in fondo ».

Mario Di Pietro (Tinet Prata di Pordenone)- « Siamo due set a zero ma, come in una partita di pallavolo, dobbiamo vincere l’ultimo, quello più importante. Siamo felici di aver vinto gara 2 in casa nostra e andremo a Pineto molto carichi, ma con molta attenzione. Pineto ha dimostrato di essere un’ottima squadra e, anche con assenze importanti, ha sempre lottato e hanno dimostrato di essere veramente molto bravi. Dal canto nostro siamo stati molto presenti dal lato mentale e non abbiamo mai concesso niente, neanche nelle situazioni giocate punto a punto. Non penso sia stata una partita facile da approcciare: giocare in casa e coi favori del pronostico per le loro assenze metteva, infatti, una decisa pressione e i ragazzi sono stati fantastici, assieme al nostro pubblico che ha riempito il PalaPrata. Speriamo di non dover tornare a giocare qui, ma Pineto davanti al proprio pubblico vorrà fare una grande partita e la serie non è assolutamente chiusa, ma servirà una grande prestazione in Abruzzo ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF PROMOZIONE

Domenica 10 maggio 2026, ore 18.30

Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Venturi Giuliano, Marconi Michele

LA SITUAZIONE DELLE FINALI PLAY OFF SERIE A2 CREDEM BANCA

Tinet Prata di Pordenone è avanti 2-0 nella serie contro Abba Pineto