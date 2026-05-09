Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: Denis Karyagin rinforza l'attacco di Fano

L'ex Macerata porta in dote a Marco Bonitta i  467 punti realizzati in 26 partite, quasi 18 di media a gara, primo negli attacchi vincenti (412) e terzo nella classifica dei migliori marcatori dell'A2
2 min
KaryaginEssence Hotels
Volley Mercato: Denis Karyagin rinforza l'attacco di Fano

FANO (PESARO)-Un ingaggio di peso per la Essence Hotels Fano che rinforza il reparto d'accacco con lo schiacciatore bulgaro di Burgas Denis Karyagin. 23 anni, alto 202 cm regalerà potenza a Marco Bonitta in vista della prossima stagione. I numeri del giocatore sono eloquenti: nell’ultima stagione a Macerata Karyagin ha totalizzato 467 punti in 26 partite, quasi 18 di media a gara, primo negli attacchi vincenti (412) e terzo nella classifica dei migliori marcatori della categoria.

Insomma la società fanese è subito entrata a gamba tesa nel mercato estivo, anticipando la numerosa concorrenza.

Le parole di Denis Karyagin

« Sono molto contento di essere venuto a Fano non ho fatto molta strada visto che nell’ultima stagione ho militato a Macerata. Ho scelto Fano perché voglio vincere con questa nuova società e far gioire i tifosi ».

Il nuovo schiacciatore virtussino, nonostante la giovane età (23), vanta un curriculum sportivo già vincente

« Ho conquistato già alcuni titoli  tra i quali una Cev Champions League con lo Zarska e una Cev Cup con Monza, ho girato poi parecchio in Europa giocando anche in Francia e Turchia ».

La trattativa Karyagin è stata complessa in quanto su di lui c’era “mezza” Europa, ma la società fanese è stata certamente la più determinata. Karyagin si è messo in evidenza in questa stagione con Macerata trascinando la squadra nel conquistare un incredibile settimo posto finale e, come la maggior parte dei giocatori di una certa qualità, uno dei suoi obiettivi principali è la nazionale.

« Per me giocare in nazionale rappresenta un traguardo fondamentale. Tutto questo però passa attraverso le prestazioni con il club, pertanto con Fano voglio fare molto bene ».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS