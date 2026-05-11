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Volley Mercato: Fano, al centro c'è Alessandro Tondo

Il posto 3 pugliese lascia Brescia dopo due stagioni nelle quali ha vinto una Coppa Italia di categoria per mettersi a disposizione di Marco Bonitta
2 min
TondoEssence Hotels
Volley Mercato: Fano, al centro c'è Alessandro Tondo

FANO (PESARO)- Nelle ultime due stagioni è stato titolare con Brescia, con cui ha vinto una Coppa Italia oltre ad aver disputato una finale ed una semifinale play off, ora per Alessandro Tondo comincia una nuova avventura alla corte di coach Marco Bonitta come nuovo giocatore della Essence Hotels Fano.

LA CARRIERA-

Centrale di Lecce, 202 cm, classe 1991, Tondo è stato negli ultimi due anni uno dei grandi protagonisti della serie A2 distinguendosi, nella stagione appena trascorsa, con 217 punti, 22 ace e 46 muri vincenti. Dopo le esperienze con Reggio Emilia, Milano, Piacenza, Vibo, Catania e Brescia, ora Fano:

Le parole di Alessandro Tondo-

Sono contento di aver accettato la proposta di Fano perché c’è un progetto importante e la squadra costruita per la prossima stagione è competitiva ed ambiziosa. Non per ultimo la presenza di coach Bonitta, che ho avuto il piacere di conoscere nel 2010 quando militavo a Reggio Emilia e ogni tanto come giovane mi aggregavo alla prima squadra. A quel tempo mi aveva impressionato subito positivamente. Conosco Fano per essere una società organizzata e ben strutturata, il mio obiettivo è di fare una stagione di alto livello. La squadra è nuova ma di qualità, con in più un coach di spessore. Mi sono sempre distinto in attacco ma voglio fare bene anche a muro  per il resto sono un centrale a cui ogni tanto piace giocare anche opposto ».

Alessandro Tondo verrà accolto con il solito entusiasmo dai tifosi fanesi, che non hanno mai fatto mancare in tutti questi anni l’affetto per la squadra.

« A mio parere il tifo è l’anima della squadra sono stato sempre riconoscente alle tifoserie che mi hanno sostenuto. Da parte mia assicuro massima disponibilità, mi piacerebbe lasciare qualcosa di importante anche a Fano ».

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