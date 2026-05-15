Volley Mercato: Gulio Pinali sarà l'opposto di Fano

FANO (PESARO)- Giulio Pinali è un nuovo giocatore della Essence Hotels Fano. Grande colpo per la squadra allenata da Marco Bonitta in vista del prossimo campionato di A2 che si è assicurata le prestazioni dell ex azzurro, campione d'Europa nel 2021 e Campione del Mondo del 2022 con la nazionale di De Giorgi.

Bolognese, classe 1997, è reduce da due ottime stagioni in A2 con Cuneo (promosso in Superlega) e Porto Viro (playoff). La società fanese è riuscita a superare la folta concorrenza, assicurandosi un opposto che in due anni ha totalizzato 885 punti e che nell’ultima stagione è arrivato secondo nella classifica dei migliori marcatori di categoria:

Il palmares di Pinali è di assoluto livello anche a livello di club avendo vestito le di Modena, Siena, Trentino e Ravenna in Superlega.

Le parole di Giulio Pinali

« Ho scelto Fano perché è una società ambiziosa con un progetto preciso il roster sarà importante, quindi non ho avuto grandi difficoltà ad accettare la proposta. Sarà una stagione molto difficile perché negli ultimi anni il livello si è alzato di parecchio, le squadre si rafforzano e vogliono fare sempre meglio. Cercherò di fare il possibile per portare la mia esperienza in campo ed essere un punto di riferimento per i più giovani ».

Un giocatore certamente abituato a certi palcoscenici e pronto ad abbracciare quindi anche i tifosi fanesi.

« E’ fondamentale avere il sostegno del pubblico sono stato abituato a giocare in grandi palazzetti, ma ti assicuro che anche in quelli piccoli con tanta gente il tifo si sente. Dovremmo come squadra compattarci con il pubblico in modo tale che quest’ultimo possa essere un punto di forza nelle gare casalinghe ».

Il nuovo giocatore della Essence Hotels è stato presentato al bon bon di Fano, accolto da una trentina di tifosi che lo hanno abbracciato mettendogli la classica sciarpa Virtus al collo:

« Sono reduce da una stagione complicata con Porto Viro, soprattutto per quanto riguarda la prima metà del campionato, poi abbiamo sistemato alcune cose e siamo riusciti ad agguantare i play off rischiando peraltro di eliminare Pineto ».