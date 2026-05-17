Grande festa a Reggio Calabria: il sogno A2 è realtà

I padroni di casa prendono il controllo del match fin dai primi scambi. Sono 14 i punti a referto per Laganà e Guarienti Zappoli, unico ex dell’incontro, mentre Innocenzi, autore di 4 muri efficaci, realizza 13 sigilli. Tra gli ospiti solo Berger e Giannotti raggiungono la doppia cifra, ma si fermano a quota 10. Finale tirato nel terzo set. Il team veneto ha il merito di risalire fino al 24-23, ma non riesce a girare il parziale e a riaprire la partita.

A premiare Domotek Reggio Calabria per la storica promozione in Serie A2 Credem Banca sono stati Sergio Di Meo, vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A, ed Elio Sità, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo.

I protagonisti-

Davide Saitta (Domotek Reggio Calabria)- « E’ stata una partita volevamo fortemente portare a casa perché per noi era molto bello poterla chiudere davanti al nostro pubblico, davvero fantastico, non potevamo aspettarci spettacolo migliore. Dopo Gara 2 c’era un po' di sconforto per non averla chiusa però una parte di noi sapeva che venendo qua avremmo avuto tutta questa gente insieme a noi e festeggiare con loro è stato meraviglioso. Bravi noi, brava la società, penso che ce lo siamo meritato, e complimenti a Belluno che ha battagliato. Quart’anno, alla soglia dei 39 anni ho vinto tutto. Alla mia età si impara sempre, fino a che il fisico mi regge sarò qui a divertirmi ».

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Belluno)- «C’è tanta delusione perché non abbiamo offerto la prova che volevamo. Abbiamo preparato la gara esattamente come le altre, ma non siamo riusciti a esprimerci al meglio. In generale, sono contento del lavoro svolto in questa annata: è mancata solo la ciliegina. Ringrazio tutti: il presidente, la società, il direttore sportivo, Alessandro Carniel, il primo ad avermi voluto. E, in generale, le persone che mi sono state vicine e mi hanno fatto sentire a casa».

Il tabellino

DOMOTEK REGGIO CALABRIA – BELLUNO VOLLEY 3-0 (25-22, 25-19, 25-23) –

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Saitta 3, Guarienti Zappoli 14, Presta 8, Laganà 14, Lazzaretto 4, Innocenzi 13, Lopetrone (L), De Santis (L), Spinello 0. N.E. Motta, Ciaramita, Rigirozzo, Parrini. All. Polimeni.

BELLUNO VOLLEY: Marsili 2, Corrado 8, Basso 4, Giannotti 10, Berger 10, Mozzato 8, Tosatto (L), Hoffer (L), Pozzebon 0, Cengia 0, Loglisci 1. N.E. Marini Da Costa, Bortoletto, Michielon. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Pazzaglini, Gasparro.

Durata set: 33′, 30′, 31′; tot: 94′.