Volley Mercato: Federico Compagnoni da Siena a Brescia

BRESCIA- Un giovane di grande prospettiva, già protagonista nei campionati nazionali e con importanti margini di crescita: Federico Compagnoni è un nuovo giocatore dell’ Atlantide Pallavolo Brescia per la stagione 2026/27. L’arrivo di Compagnoni aggiunge energia, centimetri e prospettiva al reparto dei centrali dell’Atlantide. Un innesto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e contribuire alle ambizioni della società bresciana. Federico è un centrale di oltre due metri di altezza (205 cm) che porta in dote fisicità, qualità a muro e in attacco, e un percorso tecnico in continua evoluzione.

LA CARRIERA-

Classe 2003, nato a Brescia e originario di Castiglione delle Stiviere, è cresciuto tra il Volley Castiglione e il settore giovanile di Power Volley Milano, ha mosso i primi passi nel volley di alto livello con la maglia dei Diavoli Rosa Brugherio, disputando due stagioni in Serie A3.

La sua carriera è poi proseguita in Serie A2 con la Libertas Cantù, prima delle esperienze tra Marcianise e Castellana Grotte. Proprio durante la stagione 2023/24 è arrivata una svolta significativa nel suo percorso: il passaggio definitivo al ruolo di centrale dopo gli anni trascorsi da opposto. Una trasformazione che gli ha permesso di valorizzare ulteriormente le proprie caratteristiche fisiche e tecniche.Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo l’annata disputata con la Smartsystem Fano, confermandosi uno dei giovani italiani più interessanti nel ruolo. In carriera può vantare oltre cento presenze tra Serie A2 e Serie A3 e la vittoria della Junior League nel 2022 con Brugherio.

Federico arriva a Brescia pronto a mettere il proprio entusiasmo e la propria voglia di crescere al servizio dei colori biancoblù.

Le parole di Federico Compagnoni

« La chiamata di Brescia mi ha reso molto felice ed è motivo di orgoglio rappresentare la città dove sono nato. Secondo me siamo una squadra di buon livello che potrà competere con tutte le altre realtà di A2 e dovremo prepararci al meglio perché ci sono veramenti tanti top-team nel campionato. Aspetto i tifosi dei Tucani carichi per la prossima stagione ».