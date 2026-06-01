Taranto non si iscrive all'A2: il Palamazzola non è disponibile

Questa la nota della Prisma Volley Taranto

« Il ritardo registrato nella individuazione da parte degli Enti competenti delle tempistiche e delle modalità attraverso le quali poter mettere a disposizione della Prisma Volley il palazzetto dello sport Palamazzola al termine dei Giochi del Mediterraneo -tempistiche e modalità ancora non note – non ha consentito alla nostra società sportiva di programmare la partecipazione al Campionato di volley maschile serie A2 2026/2027 nei tempi e nei contenuti tecnici ed organizzativi idonei e consoni all’importanza del predetto campionato ed alle aspettative societarie e degli appassionati di volley del nostro territorio. Pertanto, al termine di un trentennio dedicato allo sport ed ai valori civili e morali che esso rappresenta a favore di una Comunità come quella del nostro territorio , abbiamo serenamente deciso che è giunto il momento di interrompere il nostro percorso in serie A, con l’auspicio che nuove realtà sapranno portare Taranto e la sua provincia in campionati di alto livello. L’impresa è ardua ed impegnativa ma siamo certi che con una visione più lungimirante e più aderente alla realtà socio economica e culturale – da tempo in grande difficoltà nel nostro territorio – le Istituzioni sapranno fare tesoro della nostra esperienza per promuovere nuove opportunità . La Prisma Volley continuerà a svolgere la sua attività sportiva a favore dei ragazzi attraverso la promozione di iniziative sportive in ambito giovanile, al fine di indicare attraverso lo sport ed i suoi valori, percorsi educativi socialmente positivi. Alla luce di ciò, in data odierna, abbiamo comunicato alla Lega Italiana Pallavolo Maschile la nostra rinuncia a partecipare al campionato di A2 maschile 2026/2027. Un affettuoso ringraziamento a tutti i nostri Dirigenti, collaboratori, staff medico che, con noi in questi decenni di attività sportiva, hanno condiviso battaglie quotidiane ed impegni con dedizione e serietà. Un saluto agli Zio’s Boys ed a tutti i tifosi e gli appassionati che hanno sostenuto la nostra squadra ed i nostri atleti e tecnici. Un grande grazie a tutte le aziende sponsor che hanno condiviso concretamente con affetto e partecipazione il nostro progetto sportivo ».