Volley Mercato: Julius Firkal, un nazionale slovacco per Brescia

BRESCIA - L’Atlantide Pallavolo Brescia continua a costruire un roster ambizioso in vista della stagione 2026/27 e aggiunge qualità ed esperienza internazionale al reparto schiacciatori con l’arrivo dello slovacco Julius Firkal. Punto fermo della Nazionale slovacca, con cui ha partecipato a numerose competizioni internazionali, Firkal porta in dote esperienza, solidità in ricezione e una spiccata capacità di trovare soluzioni offensive anche nei momenti più delicati della partita. Le sue qualità in attacco sono esaltate da un’elevazione importante, con una capacità di attacco che supera i 3 metri e 50 centimetri. Con l’arrivo di Julius Firkal, coach Roberto Zambonardi aggiunge al proprio organico un atleta completo, capace di garantire equilibrio tra fase offensiva e seconda linea, oltre a portare mentalità internazionale e grande esperienza maturata sui principali palcoscenici europei.

Per Brescia si tratta di un innesto di assoluto spessore, destinato ad aumentare il tasso tecnico e la profondità di un reparto schiacciatori che si preannuncia molto interessante per la categoria.

LA CARRIERA-

Classe 1998, nato a Humenné, Firkal è uno schiacciatore dotato di ottime qualità offensive e di una notevole fisicità. Alto circa 196 centimetri, mancino, negli anni ha maturato esperienze in diversi campionati europei, indossando le maglie di club in Germania, Turchia, Bulgaria, Francia e Polonia, quali Düren, Les Plessis, Al Hittihad, Sofia, costruendo un percorso ricco di crescita tecnica e confronti ad alto livello.

L’ultima stagione lo ha visto protagonista nel campionato polacco con il Barkom Każany Lviv, una delle realtà ucraine inserite nella competitiva PlusLiga, confermando il proprio valore in uno dei tornei più impegnativi del panorama europeo.

Le parole di Julius Firkal

« Sono molto felice di approdare a Brescia e di iniziare questa nuova avventura. Sarà la mia prima esperienza in Italia e non vedo l’ora di scoprire il campionato e conoscere l’ambiente. So che mi aspetta una stagione impegnativa e competitiva, ma sono pronto a dare tutto per la squadra. Sono entusiasta di questa opportunità e penso che ci sarà davvero da divertirsi insieme ».