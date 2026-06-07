Volley Mercato: Roberto Cominetti è il primo rinforzo di Ravenna

RAVENNA- Roberto Cominetti è un nuovo giocatore della Consar Ravenna. Schiacciatore bergamasco, classe 1997, è un veterano della categoria, nella quale ha collezionato 349 presenze e segnato oltre 3400 punti. « Finalmente le nostre strade si incrociano. A questo punto del mio percorso non potevo chiedere di meglio ».

Va a potenziare l’attacco il primo rinforzo della Consar per il prossimo campionato di A2. Arriva dalla Consoli Sferc Brescia. In attesa di iniziare la nuova esperienza a Ravenna, Cominetti si appresta a coronare un altro importante traguardo: il 5 luglio convolerà a nozze con la sua Valentina, conosciuta all’Università e che poi lo seguirà in Romagna.

LA CARRIERA-

Ventinove anni, oltre che profondo conoscitore dell’A2, torneo in cui ha sempre militato tranne una stagione in SuperLega a Monza. La stessa squadra brianzola, Cantù, Mondovì, Taranto, Reggio Emilia, Bergamo (la sua città natale) e Brescia le tappe del suo cammino in categoria. Cominetti si presenta in Romagna con un palmares di assoluto rilievo: due campionati, tre Coppe Italia e una Supercoppa vinte tra Taranto, Reggio e Brescia, 349 partite giocate e oltre 3440 punti messi a segno in carriera, dei quali 1269 nelle ultime tre annate bresciane.

Le parole di Roberto Cominetti

« Da tempo desideravo che le nostre strade potessero incrociarsi dopo tante annate da avversario e quando si è materializzata la proposta del club ho subito accettato. Ravenna è una città che conosce e vive il volley, sport di cui ha scritto tante pagine di storia, la società è seria e affidabile tanto che non c’è una persona nell’ambiente che ne parla male e Valentini so che è un ottimo coach, lavora molto in palestra, è meticoloso e mi ha illustrato un programma tecnico che punta ad un’altra stagione molto competitiva. Tutto quello che cercavo ».

A Ravenna Cominetti ritrova Riccardo Goi, con cui ha condiviso la vittoria della A2 a Taranto, e nello staff tecnico Saverio Di Lascio.

« Appena è maturata la proposta, ho chiamato Ricky: mi ha trasmesso entusiasmo, carica ed energia che hanno reso ancora più sicura e certa la mia scelta. So che dovrò portare il mio contributo in termini di esperienza e di forza in attacco e sono pronto a farlo. La forza del gruppo farà la differenza e credo che il lavoro in palestra, l’affiatamento e una grande unità di intenti saranno gli elementi che ci permetteranno di disputare una bella stagione ed essere competitivi in una A2 che da qualche anno ha decisamente alzato il suo livello e che anche nella prossima annata mi aspetto tosta ed equilibrata ».

