Volley Mercato: Pietro Bonisoli sarà il libero di Brescia

BRESCIA - Pietro Bonisoli torna a casa: il libero bresciano vestirà la maglia di Atlantide Pallavolo Brescia. Un innesto giovane ma già ricco di esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana, che porta a Brescia entusiasmo, qualità tecniche e una forte appartenenza al territorio. Per Bonisoli si tratta di un ritorno alle proprie radici e della possibilità di rappresentare la città in cui è nato e cresciuto, un’opportunità che accoglie con particolare orgoglio e motivazione.

LA CARRIERA-

Nato a Brescia l’11 febbraio 2005, con 182 cm di altezza Bonisoli ha mosso i primi passi nel volley lombardo prima di approdare alla Gamma Chimica Brugherio, nel 2021, dove ha esordito giovanissimo in Serie A3. Le sue qualità gli hanno successivamente aperto le porte della SuperLega con Rana Verona, società nella quale ha militato nei successivi quattro anni e proseguito il proprio percorso di crescita confrontandosi quotidianamente con alcuni dei migliori giocatori del panorama nazionale e internazionale. Nonostante la giovane età, il nuovo libero biancoblù può già vantare un curriculum di assoluto prestigio. Nel 2022 ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 18 con la Nazionale italiana, entrando poi stabilmente nel giro delle selezioni giovanili azzurre. Nella scorsa stagione ha inoltre conquistato la storica Coppa Italia di SuperLega con Rana Verona, trofeo nazionale prestigioso nella storia del club scaligero.

Le parole di Pietro Bonisoli

« Sono molto contento e molto onorato di questa opportunità. Giocare per la squadra della mia città è un gran privilegio. Non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi indossando la maglia di Brescia. Auguro a me, ai miei compagni e alla dirigenza un anno di risultati e di gran divertimento. Mando un saluto anche ai tifosi che aspetto numerosi al palazzetto. Ci vediamo in palestra».