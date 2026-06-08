Volley Mercato: Cezar Douglas Silva torna sulla panchina di Pineto

Proprio in virtù dei dolci trascorsi, è bastato poco al DS Massimo Forese per individuare il successore di Simone Di Tommaso sulla panchina del Pineto Volley, alla vigilia di un’annata nella quale il sodalizio del Presidente Gianni Pallini ambirà nuovamente ad un campionato di vertice.

Nei prossimi giorni seguiranno i primi annunci relativi al roster che affronterà la stagione 2026/27 di Serie A2 Credem Banca sotto la guida di Cezar Douglas Silva.

LA CARRIERA-

Cezar Douglas Silva, 55 anni, ritrova l’Italia e Pineto a distanza di due anni dall’esperienza della stagione 2023/24, quando il tecnico carioca subentrò a Serie A2 in corso. Nel mezzo esperienze importanti, in Polonia con lo Steam Hemarpol Norwid Częstochowa e successivamente in patria con il Suzano Vôlei, club con cui ha chiuso al secondo posto il Campionato Paulista. Le esperienze italiane che avevano preceduto Pineto, invece, dicono dei successi in Serie A2, Coppa Italia e Supercoppa nella stagione 2022/23 alla guida della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, seguita da un’esperienza in Superlega a Catania. Nella carriera del tecnico verdeoro prime esperienze in patria con Vôlei Futuro Araçatuba, São Bernardo, Vôlei Taubaté e nei quadri tecnici della selezione brasiliana U23, prima dell’approdo in Italia, nel campionato 2017/18, sulla panchina di Andria. Nel 2019 incarico da 2° allenatore a Santa Croce, realtà poi ritrovata da 1° allenatore nella stagione 2021/2022. Nel mezzo anche una parentesi in Qatar con l’Al Gharafa.

Le parole di Cezar Douglas Silva

«Sono molto felice di tornare a Pineto. Ho un ricordo molto positivo della mia precedente esperienza e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso insieme al club. In questi anni ho avuto l’opportunità di lavorare in campionati importanti e di crescere sia come allenatore che come persona. Ora torno con grande motivazione, energia e voglia di costruire qualcosa di speciale insieme alla società, ai giocatori e a tutto lo staff. So quanto sia importante il sostegno dei nostri tifosi. A loro voglio dire che daremo il massimo ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita, per rappresentare con orgoglio i colori di Pineto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto al Palavolley. Forza Pineto».