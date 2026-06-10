Volley Mercato: Nicolò Ciccolella da Ravenna a Brescia

Centrale moderno, dotato di grande presenza a muro e di ottime qualità offensive, Ciccolella arriva a Brescia con entusiasmo, ambizione e tanta voglia di mettersi in gioco. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il progetto tecnico dell’Atlantide, che continua a investire su giocatori giovani ma già abituati ai ritmi e alle esigenze della Serie A. L’approdo in biancoblù rappresenta una nuova tappa nella carriera del centrale pugliese, pronto a dare il proprio contributo per gli obiettivi della società e a conquistare il pubblico del San Filippo con lavoro, determinazione e spirito di sacrificio

LA CARRIERA-

Nato a Bari il 15 giugno 2004, Ciccolella è un centrale di 202 centimetri cresciuto nella scuola Materdomini Castellana Grotte, dove ha sviluppato le proprie qualità tecniche e caratteriali prima del passaggio nei campionati nazionali.Il suo percorso lo ha portato prima al debutto in Serie A3 con la Stamplast Bari e successivamente a Castellana Grotte, dove ha disputato due stagioni tra Serie A2 e Serie A3, confermandosi come uno dei giovani centrali più interessanti del panorama nazionale.

Nella stagione successiva ha vissuto un’importante esperienza con la Consar Ravenna in Serie A2, una delle piazze storiche della pallavolo italiana, confrontandosi quotidianamente con atleti di grande esperienza e proseguendo il proprio percorso di crescita tecnica e personale. Ravenna ha rappresentato per lui la prima esperienza lontano dalla Puglia e un ulteriore passo avanti nel suo processo di maturazione agonistica.

Le parole di Nicolò Ciccolella

« Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura a Brescia. Fin dai primi contatti ho percepito grande entusiasmo, professionalità e una forte ambizione da parte della società, aspetti che hanno avuto un ruolo importante nella mia scelta. Arrivo con tanta voglia di mettermi in gioco e di continuare il mio percorso di crescita. Credo che Brescia rappresenti l’ambiente ideale per lavorare al meglio, migliorarmi come atleta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Mi aspetto una stagione intensa e stimolante, nella quale crescere sia dal punto di vista sportivo che personale, cercando di dare il massimo ogni giorno in allenamento e in partita. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di vivere l’atmosfera del palazzetto. Sono convinto che, lavorando tutti insieme, potremo toglierci grandi soddisfazioni ».