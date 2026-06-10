Volley Mercato: Daniel Rubin Frage schiaccerà a Macerata

MACERATA - Il promettente schiacciatore Daniel Rubin Frage continua il suo progetto di crescita personale coronando il sogno, a vent'anni, di esordire in A2. Lo farà vestendo la maglia della Banca Macerata Fisiomed che ha puntato sulle doti dello schiacciatore di origini israeliane, tedesco di patria e italiano di adozione.

Un trascorso particolare, pieno di coraggio e soddisfazioni, porta ora Daniel a Macerata con la consapevolezza di poter imparare tanto dai consigli di coach Giannini: « Ho presente gli allenatori e lo staff, ho capito quanta esperienza hanno e quanto mi potranno insegnare ».

LA CARRIERA

L’inizio in Germania da non tesserato, lo “svezzamento” ai Diavoli Rosa fino alla A3, poi l’esperienza forte di Galatone, l’ex campione nazionale U17 ha la pallavolo nel sangue e lo dimostra anche la sua scelta forte di vita che vediamo anche nel numero che porterà alle spalle: « Ho scelto il numero 16 perché il giorno dopo il mio sedicesimo compleanno, ho preso un volo per l’Italia con il sogno di giocare qui, senza conoscere la lingua e senza la minima idea di cosa mi aspettasse durante questi anni. Decisi di fare un passo che mi ha cambiato la vita ».

Le parole di Daniel Rubin Frage

« Mi auguro una stagione che mi farà diventare più maturo con le sue sfide, sia come un giocatore ma anche come una persona ».

Ma chi è Daniel? In campo dice di essere sempre un ragazzo molto concentrato, consapevole che l’inerzia della partita può cambiare da un momento all’altro. Cerca di concentrarsi sempre sul punto successivo, indipendentemente dall’esito precedente.

E fuori?

« Sono un tipo molto energico e positivo, mi piace passare tanto tempo con i miei compagni di squadra e divertirmi con loro. Non vedo l’ora di conoscerli e perché no, chiedere consigli a chi nella squadra avrà veramente tanta esperienza ».

La chiosa poi sui supporter biancorossi

« Spero di vedere tutti i tifosi carichi alla prima di campionato, avremo tanto bisogno di voi! ».