Volley Mercato: con Andrea Marchisio Macerata mette classe ed esperienza in difesa

MACERATA -La Banca Macerata Fisiomed ha colmato brillantemente il vuoto lasciato da Gabbianelli con l'ingaggio di un libero di grande esperienza come Andrea Marchisio che dopo tre anni a Grottazolina, di cui gli ultimi due in Superlega, è stato conquistato dalle proposte della società marchigiana, che gli ha fatto sottoscrivere un contratto biennale, del DG Vullo e del tecnico Giannini. Vista la caratura di un giocatore in difesa si aggiungono qualità ed esperienza.

LA CARRIERA

Andrea, cuneese classe 1990, arriva a Macerata conoscendo già bene le Marche viste le sue precedenti esperienze in seconda linea con la Energy Resources Carilo Loreto (A2 nel 2010/11), Lube Civitanova (A1 dal 2017 al 2021) e Yuasa Battery Grottazzolina (dal 2023) con la quale ha compiuto il grande salto dalla seconda alla prima serie ormai tre stagioni fa. Oltre a queste, Cuneo, Siena, Tuscania e Castellana Grotte per una carriera decennale e un palmarès che parlano da soli: tre scudetti, due coppe Italia, una champions e un Mondiale per Club – solo per citare alcune sue vittorie.

Le parole di Andrea Marchisio

« Ho sentito da parte da tutti una grande voglia di prendermi e portarmi a giocare qui, mi ha fatto molto piacere questo e in più conosco da anni Romano (Giannini, ndr). So come lavora, la sua professionalità, la sua esperienza e la sua attitudine al lavoro che si sposa molto bene con la mia ».

Per la prima volta a far da chioccia a un gruppo giovane, Marchisio ha poi sottolineato come il suo ruolo in squadra vede anche la responsabilità di trasmettere ai ragazzi tutta una serie di valori che a sua volta i suoi esempi gli hanno trasmesso:

« L’umiltà di lavorare, di venire ogni giorno in palestra per provare a dare il 100% con la testa giusta anche quando non si è in forma: voglio far passare tutto questo »

Talento e maturità, il libero piemontese chiude il reparto liberi dopo Dolcini avendo già le idee chiare sul livello degli avversari e su cosa servirà per far bene.

« Sarà un campionato molto difficile in cui dovremo lavorare giorno dopo giorno per ritagliarci il nostro spazio e vedere quale sarà poi la posizione in classifica che ci meriteremo. L’importante è avere tutti la stessa mentalità, con la stessa voglia di vincere per riuscire ad andare insieme verso il più bello degli obiettivi possibili ».