Volley Mercato: Pineto porta in Abruzzo Nicola Candeli

Classe 1993, nato a Desenzano del Garda, il neo arrivato all’ombra della Torre del Cerrano completerà la coppia titolare di reparto assieme a Riccardo Copelli, formando così una coppia di prim’ordine per qualità ed esperienza da mettere al servizio della causa biancoazzurra.

LA CARRIERA-

Nicola Candeli, 200 centimetri, viene da due stagioni con la maglia della Campi Reali Cantù sempre nel campionato cadetto. Coi canturini ha chiuso l’anno passato con 182 punti totali (129 in attacco, 43 a muro, 10 ace). In generale ha alle spalle sette campionati cadetti – di cui cinque con Brescia – e un’esperienza in Superlega risalente all’annata 2021/22 con la Consar RCM Ravenna. Con la Consoli Sferc Brescia ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa di Serie A2 nella stagione 2023/24.

Le parole di Nicola Candeli

«Sono molto contento di venire a Pineto, una città che negli anni ho vissuto da avversario, dove ho amici, compagni o ex compagni che me ne hanno sempre parlato molto bene. E poi nelle ultime stagioni si è dimostrata una delle società più ambiziose della categoria. La vivo come nuova sfida dopo due stagioni difficili, soprattutto l’ultima, dove però sono per certi versi anche contento dei risultati personali perché credo di avere disputato un buon campionato. Sono convinto che, per la squadra che Pineto ha costruito, ci siano le condizioni per fare bene insieme. Come dicevo, ho tanti amici che mi hanno parlato bene dell’ambiente, dell’allenatore Cezar Douglas, del preparatore atletico Angelo Marolla e in generale dello staff e della società. Non sarà semplice replicare i successi della passata stagione, ma sono sicuro che il roster allestito possa togliersi delle soddisfazioni. Non vedo l’ora di vivere il Pala Santa Maria da giocatore di casa, perché da avversario è sempre stato un ambiente caldo, gremito e difficile nel quale giocare. L’idea di tornare in un posto dove si vive la pallavolo, dove la domenica il palasport è sempre pieno e si può tornare ad avere dei bei successi, per me è una motivazione in più per fare bene. Saluto tutti i tifosi di Pineto che so essere tanti e soprattutto molto appassionati, e non vedo l’ora di conoscerli e di cominciare a giocare al Pala Santa Maria con la maglia biancoazzurra».