Volley Mercato: Andrea Asteriti rinforza il roster di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA - La Domotek Reggio Calabria continua a tessere la sua rete di giovani promesse e lo fa guardando ancora una volta con fiducia al territorio calabrese. È ufficiale l’arrivo in amaranto di Andrea Asteriti, giovane schiacciatore classe 2007 proveniente dalla Pallavolo Crotone.

Per Asteriti si tratta di un vero e proprio salto di qualità, un triplo balzo in avanti nella sua promettente carriera: dalla serie B alla corte del tecnico Antonio Polimeni, per inseguire il sogno della massima serie. Un passaggio che il ragazzo sta affrontando con la personalità e la continuità che contraddistinguono i migliori, mostrando maturità ben oltre i suoi anni e qualità tecniche che hanno convinto lo staff tecnico reggino.

Del resto, il fattore “Calabria” si ripropone con forza nella strategia della Domotek, che anche in questo caso ha pescato a Crotone un innesto di spessore, corroborato da una tradizione familiare di altissimo livello. Andrea è infatti figlio d’arte: il padre Iero Asteriti, ex giocatore e attuale allenatore della Pallavolo Crotone, e la madre Romina Pioli, storica capitano del sodalizio pitagorico, rappresentano per lui non solo un esempio, ma un autentico marchio di fabbrica nel panorama pallavolistico regionale.

Nonostante la giovanissima età, Asteriti ha già assaporato l’aria del nuovo ambiente: negli ultimi mesi, infatti, ha avuto modo di conoscere la realtà Domotek e di allenarsi sotto la guida di Mister Polimeni, un periodo di rodaggio che ha gettato le basi per l’inserimento definitivo in rosa. La sua duttilità in banda, unita a una determinazione ferrea, lo rendono un elemento prezioso per il presente e una scommessa proiettata verso il futuro.

Con questo acquisto, la Domotek Reggio Calabria conferma la propria attenzione verso i talenti del territorio, offrendo a un giovane crotonese l’opportunità di spiccare il volo in una piazza ambiziosa come quella reggina. Andrea Asteriti è pronto a mettersi in gioco: il triplo salto per sognare è appena cominciato.