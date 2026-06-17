Volley Mercato: Mattia Vagnini in rampa di lancio a Brescia

BRESCIA- Mattia Vagnini, diciannovenne schiacciatore di Urbino, alto 193 cm, dopo tanta gavetta è pronto a spiccare il volo in A2 chiamato dall' Atlantide Brescia di coach Zambonardi per completare il percorso di crescita costante, maturato tra importanti esperienze giovanili e campionati nazionali. Giovane, determinato e con una forte cultura del lavoro, Mattia Vagnini è pronto a mettere il proprio talento al servizio dell’Atlantide Pallavolo Brescia.

LA CARRIERA

Cresciuto pallavolisticamente alla Polisportiva Bottega di Vallefoglia, Vagnini ha mosso i primi passi nel volley disputando diverse stagioni sia nei campionati giovanili sia nelle categorie senior. Nella stagione 2022-2023 ha vestito la maglia della Polisportiva Bottega in Serie C, affiancando l’attività con l’Under 17 della Lube Civitanova, una delle realtà più prestigiose del panorama nazionale.

L’anno successivo ha proseguito il proprio percorso in Serie C con la Montesi Volley Pesaro, continuando parallelamente l’esperienza nel settore giovanile della Lube Civitanova. Le sue qualità tecniche e il suo potenziale gli hanno poi aperto le porte di Modena Volley, dove ha trascorso le ultime due stagioni disputando il campionato di Serie B e il campionato Under 19. Un’esperienza di alto livello che gli ha consentito di confrontarsi quotidianamente con un ambiente professionistico e di avvicinarsi anche al mondo della Superlega attraverso alcuni allenamenti con la prima squadra.

Ma Mattia non è soltanto pallavolo. Parallelamente all’attività sportiva coltiva da sempre una grande passione per la musica. Ha frequentato sia le scuole medie a indirizzo musicale sia il Liceo Musicale, partecipando nel corso degli anni a concerti, orchestre e bande. Le percussioni rappresentano il suo strumento principale di studio, ma ama cimentarsi anche con pianoforte e chitarra. Il suo sogno? Riuscire a conciliare ai massimi livelli le due grandi passioni che lo accompagnano da sempre: sport e musica.

Le parole di Mattia Vagnini

«Arrivo a Brescia dopo due stagioni importanti in Serie B a Modena, dove ho avuto anche l’opportunità di assaporare per qualche allenamento il livello della SuperLega: un importante bagaglio che porterò con me. Quando mi è arrivata questa proposta da Brescia non ho potuto dire di no. Il progetto della società mi ha convinto fin dal primo istante: un ambiente giovane e ambizioso, dove si respira una grandissima voglia di lavorare sodo in palestra e di crescere giorno dopo giorno. La sfida mi stimola tantissimo e credo che la priorità sarà quella di creare un grande gruppo, unito e compatto. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, mettermi a disposizione dello staff e dare tutto per questa maglia».