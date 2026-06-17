Volley Mercato: Reggio Calabria ingaggia Marco Bragatto

REGGIO CALABRIA- La Domotek Volley Reggio Calabria vuole farsi trovere pronta all'esordio in A2. La società amaranto ha messo a segno il quarto colpo di mercato in pochi giorni assicurandosi le prestazioni di Marco Bragatto, centrale classe 1997, 196 centimetri di altezza, che arriva a Reggio Calabria con un bagaglio importante di esperienza maturato tra Serie A2 e A3 ed è reduce da un biennio tutto in Cadetteria. A Reggio Calabria, Bragatto porterà la sua fisicità e la sua voglia di mettersi in gioco, pronto a diventare un punto di riferimento per il reparto centrali e a mettere la sua esperienza al servizio del team guidato da mister Antonio Polimeni. Il centrale ferrarese va così ad aggiungersi ai già annunciati la banda Riccardo Iervolino, il giovane Andrea Asteriti ed il centrale Daniele Buzzi, senza dimenticare la preziosa conferma del forte palleggiatore Davide Saitta, perno del progetto tecnico amaranto. Un mercato che sta prendendo forma con decisione e che promette di regalare ulteriori colpi nelle prossime settimane.

LA CARRIERA

Nato a Ferrara e cresciuto nella storica società del 4 Torri, il giocatore ha compiuto il salto di qualità nella stagione 2024/25, quando ha esordito in Serie A2 con la maglia dei Campi Reali Cantù. L’annata appena conclusa lo ha visto invece indossare i colori della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, in A2. Prima dell’approdo in A2, Bragatto ha collezionato quattro stagioni in Serie A3, vestendo le maglie di Portomaggiore (2020-21), San Donà, Pineto e San Giustino. Proprio con l’Abba Volley, nel 2023, ha conquistato un doppio trionfo: Coppa Italia e Supercoppa di A3,all’interno di un cammino simile all’impresa amaranto della stagione appena conclusa dei pallavolisti di Mister Antonio Polimeni. Un biglietto da visita che parla chiaro del suo carattere vincente e della sua abitudine ai palcoscenici che contano.