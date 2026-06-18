Volley Mercato: Lorenzo Grottoli rinforza i posto 3 di Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO) -Tessera dopo tessera va a comporsi il mosaico del roster della Delta Volley Porto Viro in vista della prossima stagione di A2. Il tecnico Matteo Bologna avrà a dispisizione il ventiseienne centrale ravennate Lorenzo Grottoli .194 centimetri di altezza, Lorenzo è cresciuto pallavolisticamente nella Porto Robur Costa. Il neoacquisto nerofucsia è reduce da una stagione molto positiva con l’Aurispa DFV Lecce in A3, dove al termine della Regular Season è risultato il miglior centrale per rendimento complessivo e il giocatore con il maggior numero di muri vincenti.

LA CARRIERA

All’inizio della sua carriera seniores, Grottoli si divide tra la seconda squadra della Porto Robur Costa e il Volley Club Cesena, giocando sia in Serie C che in Serie B. Sempre a Ravenna matura la prima esperienza in Serie A, nella parte finale della stagione 2020/2021, quando ha l’occasione di esordire in SuperLega proprio sotto lo sguardo di Matteo Bologna, allora vice di Marco Bonitta.

Dal 2021 al 2023 Grottoli gioca in A3, prima a Portomaggiore e poi a Bologna, quindi torna alla “casa madre” Ravenna per disputare due stagioni in A2. Dopo il biennio nella sua città natale, il trasferimento a Lecce, ancora in A3, dove conquista la qualificazione ai Play Off facendo registrare numeri di altissimo livello: 214 punti totali, frutto di 159 attacchi vincenti con un ottimo 59,9% di efficacia, 67 block e 15 ace. Le sue statistiche aggiornate parlano di 419 punti realizzati in 6 stagioni e 140 incontri di Serie A.

Le parole di Lorenzo Grottoli

« Quando è arrivato l’interessamento del Delta Volley ho provato una grande gioia. Onestamente era una possibilità che speravo si concretizzasse e a cui avevo pensato molte volte. Fin dal primo contatto il club mi ha fatto sentire importante e apprezzato, in particolare durante la bella chiacchierata con il direttore sportivo Massimo Zambonin. Conosco coach Bologna da diversi anni e sono molto curioso e motivato all’idea di lavorare con lui: nonostante la giovane età ha già dimostrato qualità importanti, ottenendo risultati di rilievo ».

Il ritorno in Serie A2 arriva dopo un’annata in cui il centrale ravennate ha compiuto un ulteriore salto di qualità:

« Credo di aver trovato quella fiducia in me stesso di cui avevo bisogno. Oggi sono più consapevole delle mie capacità e di ciò che posso dare in campo, ma voglio continuare a crescere per rafforzare questa consapevolezza anno dopo anno. Tornare in A2 era un’opportunità che inseguivo già prima di andare a Lecce: sapevo di dover dimostrare il mio valore per meritarmi una nuova occasione. Adesso questa possibilità è arrivata e ne sono davvero felice ».

Oltre alle qualità tecniche, Grottoli porterà nel gruppo anche entusiasmo, disponibilità al lavoro e voglia di entrare subito in sintonia con l’ambiente nerofucsia:

« Penso di essere una persona che si integra facilmente nei gruppi e nei contesti nuovi. Mi piace conoscere le persone, confrontarmi e sono molto curioso per natura. In campo mi considero un lavoratore: mi piace allenarmi con intensità, serietà e grande attenzione ai dettagli. Sono molto curioso di conoscere il pubblico e soprattutto i Draghi del Delta, che ricordo bene dagli anni in cui li affrontavo da avversario. Ci aspetta una stagione impegnativa, ma sono convinto che fin dal primo giorno si possa creare un ambiente positivo, capace di regalarci grandi soddisfazioni, belle serate davanti ai nostri tifosi e una stagione da ricordare ».