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Volley Mercato: Oleksandr Boiko dalla B all'A2, giocherà a Reggio Calabria

L'opposto ucraino, che si è messo in mostra a Vibo Valentia, è stato scelto da Antonio Polimeni per aumentare il peso specifico dell'attacco della neo promossa formazione calabrese
2 min
BoikoDOMOTEK
Volley Mercato: Oleksandr Boiko dalla B all'A2, giocherà a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA –  La Domotek Volley Reggio Calabria punta forte sul giovane ucraino Oleksandr Boiko, ventunenne opposto che potenzierà l'attacco a disposizione di Antonio Polimeni.

Per Boiko si prospetta un meritato doppio salto di categoria per quello dimostrato a Vibo dove ha messo in mostra la giusta mentalità, una fortissima dedizione al lavoro in palestra e l’ambizione ferrea di emergere e consolidarsi ad alti livelli nel panorama pallavolistico italiano.

LA CARRIERA

Nato il 1° marzo 2005, Boiko è un atleta dalle doti fisiche straordinarie: con i suoi 201 centimetri di altezza per 93 chilogrammi di peso, rappresenta un punto di riferimento offensivo imponente e moderno.

Mancino naturale di eccelsa qualità, l’atleta si distingue per la straordinaria combinazione di potenza e precisione nei colpi d’attacco, caratteristiche evidenti che lo rendono un terminale offensivo estremamente difficile da contenere per i muri e le difese avversarie.

Nonostante la giovane età, il percorso internazionale di Boiko è già ricco di tappe importanti. Colonna della Nazionale Under 21 dell’Ucraina partecipando a competizioni continentali. Anche su un palcoscenico di tale prestigio e livello competitivo, il neo-opposto reggino ha confermato interamente le proprie enormi potenzialità, mettendosi in mostra dopo aver maturato preziose esperienze formative anche nel campionato polacco.

Nell’ultima stagione agonistica, Boiko è stato un condottiero assoluto nel cammino della Tonno Callipo Vibo Valentia in Serie B. Molto più del semplice miglior realizzatore della squadra, Olek si è imposto come uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo, capace di compiere un’impresa straordinaria e di trascinare i compagni nei momenti più delicati ed importanti con il suo talento, la sua potenza e una fame di vittoria mai venuta meno.

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